Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 26 gennaio.

Quest'oggi continua a ravvivarvi Marte, vostro nume tutelare, in ottimo aspetto per il vostro segno. In amore giungono buone indicazioni per quanto riguarda l'eros e il desiderio: l'ondata marziana metterà tutti voi in condizioni di provarvi in piccanti avventure, specie se sono vissute fuori dal territorio abituale. Premessa indispensabile: che non siate in coppia! In caso contrario tenete a bada i bollenti spiriti. In ambito lavorativo, infine, Marte aiuterà in modo particolare chi fa professioni che prevedono frequenti spostamenti.

In questa giornata di fine gennaio avvertite l'azione di Urano nel vostro segno, che rinfocolerà gli istinti e la vitalità, facendo rifiorire le ambizioni. In amore, invece, è Plutone il protagonista. Il pianeta vi permette di avere un dialogo proficuo con il partner, specie se siete nati nella seconda decade. Infine, per quanto riguarda il lavoro, avete chiuso la settimana stanchi, ma con in tasca risultati molto soddisfacenti. Ora che è domenica potete tranquillamente rilassarvi.

In questa domenica Mercurio continua a darvi una sferzata di energia mentale, trovandosi nel segno vostro amico dell'Aquario. In ambito sentimentale, un caldo e propizio Sole ricrea una bella intimità di coppia. Ma per poterla vedere realizzata dovrete attendere il sopraggiungere della sera. Se invece siete single vi mettete in piazza esibendo il fascino in voi connaturato. Infine per quanto riguarda il lavoro, chiusa la settimana, avvertite un po' di stanchezza quindi godetevi il meritato riposo.

Quest'oggi Plutone, nel segno del Capricorno, scuote un po' della vostra natura pacifica e calma. Avvertite infatti una certa irrequietezza, anche se durante la giornata questo stato d'animo si andrà placando. In amore, i fortunati influssi della congiunzione Venere - Nettuno vi stimolano in maniera positiva. Inoltre, se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 12 del mese di luglio, avrete l'occasione formidabile di vivere un momento di straordinaria intensità emozionale. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, Nettuno nei Pesci vi fa arrivare guadagni inaspettati che vi rallegrano, oltre la tasca anche il cuore. In special modo se appartenete alla seconda decade.

In questa giornata di fine gennaio vi godete gli influssi di Marte vivacemente a suo agio nel segno del Sagittario. In amore, ad esempio, il pianeta rosso vi indirizza verso avventure piccanti. Attenzione a non lasciarvi dietro troppi cuori infranti. Chi di voi è in coppia, invece, assapora un focoso ritorno di fiamma. Infine, in ambito lavorativo, nei giorni scorsi avete concluso un impegno che vi aveva a lungo stressato in questa settimana, per il suo carattere ambizioso e prestigioso. Ora il relax che giunge non potrebbe essere più gradito.

Con Giove nel segno del Capricorno vi sentite ottimisti, combattivi e grintosi. In amore, però, c’è la necessità di dedicarvi completamente alla vostra dolce metà questa, cercando di recuperare la dimensione intima del rapporto. Attenzione a non fare passi falsi. Infine, se siete costretti a lavorare anche oggi, andate fortissimi soprattutto se siete liberi professionisti o commercianti.

Vi confrontate col team composto da Saturno e Plutone nel segno nemico del Capricorno. Non su tutti voi, però, il transito agirà con lo stesso slancio e con uguali effetti. In linea di massima dovrete combattere per ottenere successi di ogni tipo. In amore, una bella Luna nel segno amico dell'Aquario vi riporta il buon umore e vi fa avviare l'organizzazione allegra e anche un po' romantica del weekend. Infine, se anche oggi che è domenica siete al lavoro, seri e disciplinati come sempre portate a termine molte sfide e centrate diversi obiettivi prestigiosi.

Il pianeta rosso, Marte, si trova nel segno del Sagittario, lasciandovi una scia di energia vitale, capace di sostenervi con la sua azione, in ogni iniziativa vi cimentiate. In amore, Sole e Mercurio vi ostacolano lievemente e vi tengono un po’ prigioniero il cuore, con paure inesistenti se dovete attrarre la persona che vi ha sedotto. Di queste paure vi liberate completamente in serata, ritrovando sintonia con la persona che volete conquistare. In ambito lavorativo inutile negare si tratti di un periodo esaltante, grazie soprattutto al buon aspetto di Plutone in Capricorno. Attenzione però a non strafare chiedendo troppo al cielo.

È Marte nel vostro segno a farvi innalzare energia, attività e entusiasmi. In amore, il pianeta rosso si pone in posizione ostile nei confronti di Venere. Attenzione quindi a prendervi cura del legame di coppia. A tal proposito la vostra generosità vi dà una grande mano. Per i single, invece, ci sono avventure impreviste all'orizzonte. In ambito professionale, infine, siete un po' stanchi da una settimana lavorativa frenetica. Oggi con spirito sollevato vi rilassate godendovi la vostra serie tv preferita.

Quest'oggi vi gratifica un magnifico Giove. Effetti benefici anche in ambito sentimentale grazie al team composto da Nettuno e Venere che, in angolo armonico dal segno dei Pesci, vede fiorire buone prospettive di intesa intima, emotiva e passionale. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, vi sentite caricati di vigore che immettete nella vostra attività lavorativa. I successi vi stanno attendendo, sono dietro l'angolo, sappiate mostrare costanza e pazienza.

Quest'oggi vi sorregge quasi un intero Olimpo planetario. In particolare Marte dal segno amico del Sagittario da dove si trova dall'inizio di questo mese di gennaio. In amore, se siete single con la voglia di divertirvi, la Luna nel vostro segno favorisce i flirt e i legami fugaci, effimeri, consumati abbastanza freneticamente. Attenzione a non lasciare troppi cuori infranti sul vostro cammino. In ambito professionale, avete chiuso gli impegni settimanali con la consapevolezza di aver prodotto ottimi risultati. E l'attuale relax del weekend è giunto ancora più piacevole.

Sperimentante il transito di Urano nel segno amico del Toro. In amore vi sentite un po' umorali e svagati e potete trasmettere questo stato d’animo alla persona che è al vostro fianco. Marte è un fattore di distrazione e di scarsa attenzione se appartenete alla seconda decade. Recuperate poi con la classica vostra dolcezza. Nettuno, Plutone, Urano, Saturno sono comunque tutti dalla vostra parte e permettono ai single di tutte e tre le decadi di lanciarsi con fortuna in avventure davvero memorabili. Infine, in ambito lavorativo, avete incassato una buona affermazione professionale prima della chiusura del weekend. Vi arrivano presto conferme che sono di carattere economico, specie se siete Pesci nati nella prima decade del segno.