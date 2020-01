Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 24 gennaio.

Continua il viaggio del binomio Venere-Nettuno nel segno dei Pesci, coadiuvata da un vigoroso Marte nel Sagittario. Nella prima metà della mattinata sarete molto sensibili agli stimoli, nulla sfuggirà alla vostra attenzione. In amore, se siete ancora single dimostrerete coraggio e iniziativa nel lanciarvi, con cuore impavido, nella conquista di chi vi ha fatto letteralmente perdere la testa. La fortuna vi appoggia: per voi oggi vale il detto latino "audaces fortuna iuvat", in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 2 al 9 del mese di aprile. Infine, in ufficio, avrete modo di mettere in mostra le vostre qualità confermandovi un elemento indispensabile della squadra di lavoro.

La Luna, si trova nell'amico del Capricorno per buona parte della giornata e vi gratifica nel pubblico e nel privato. In amore, grazie al luminare notturno, cominciate anche a intenerirvi di più con la persona che vi sta accanto. Chi di voi ha il cuore libero, invece, accetti gli inviti che provengono tanto dalle amicizie di vecchia data, quanto da quelle nuove. È molto probabile, che, con l’arrivo di nuovi gruppi di conoscenze, possiate incontrare una persona in grado di interessarvi. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, non titubate e mettete i vostri risparmi in un investimento che vi ha convinto. Siete in una fase astrologica propizia.

Sole e Mercurio, Luna e Urano, sono dalla vostra parte e i risultati si vedono. Molto buona la forma psicologica e lo stato d’animo complessivo. In amore, c’è aria di frizzante sfida e di divertimento, soprattutto per quanto riguarda la componente erotica. Sono avvantaggiati ovviamente molto di più i single di chi invece ha una storia di lunga durata. Per quanto riguarda la gestione delle finanza si fa avanti, invece, un’ottima prospettiva di guadagno, grazie a una proposta che vi è arrivata da un amico competente. Ci pensate su e date una risposta entro un paio di giorni. Mercurio vi aiuta a riflettere e a trovare la risposta giusta.

Il cielo si va lentamente schiarendo per voi, a cominciare dal pianeta vostro autentico nume tutelare, la Luna. In amore, invece, è sempre Venere ad essere in angolo favorevole. Dalla sua posizione fa in modo che i talenti affettivi di cui siete dotati possano esprimersi al massimo. In generale fase di serenità per chi ha una relazione stabile. Mentre, con Mercurio non più ostile, i single vivono momenti di spericolata avventura, specie se sono nati in giugno. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, vi viene proposto un affare di tipo economico particolarmente promettente. Vi alletta l’opportunità che un simile passo potrebbe darvi, ma al contempo, siete spaventati dai conseguenti rischi. Una persona di famiglia vi aiuta a capire i pro e i contro, dandovi le dritte giuste su come procedere.

Si illumina un cielo di rara fortuna e buona sorte per tutti voi Leonesse e Leoni di ogni decade. Sul vostro cammino splendono i raggi di Marte in un propizio abbraccio dal segno del Sagittario. In amore, inoltre, il duetto di Sole e Mercurio nel segno amico dell’Aquario vi consente di vivere l’amore nella forma disinvolta e comunicativa. Se siete in coppia, guardate con un po’ di insoddisfazione come il vostro cammino sentimentale sta procedendo. Approfittate del fine settimana per recuperare spazio nel cuore di chi vi vuole bene, con gesti significativi e comportamenti significativi. Sul lavoro, infine, in questo venerdì ottenete splendide conferme della vostra abilità in campo professionale, specie se svolgete un’attività di dirigente e se appartenete alla seconda decade.

Quest’oggi i moti planetari vi vogliono letteralmente coccolare. In cielo Mercurio e il Sole, pur non in diretto rapporto con la Vergine, vi predispongono consistenti successi sia al lavoro che in famiglia. Inoltre, in amore, Giove, Saturno, Plutone, Urano sono tutti benefici per il vostro segno. Se avete cominciato da poco una relazione, avrete ottime prospettive per farla durare ancora a lungo. Tutto questo in modo più rilevante se siete nati tra il giorno 24 e il 29 del mese di agosto. I single, invece, sperimentano successi strepitosi. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, Plutone vi apre a collaborazioni lavorative che possono avere notevole impatto sulla vostra successiva strada di liberi professionisti, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di settembre. Chi invece svolga un’attività dipendente, incassa i meritati complimenti per la propria efficienza.

La felicissima posizione di Marte nel segno amico del Sagittario vi solleva da alcuni momenti di incertezza e di nervosismo. In amore, il pianeta vostro nume tutelare, Venere, continua la sua danza nel segno dei Pesci e, pur non direttamente in rapporto con la Bilancia, vi promette successi e possibilità di seduzione se siete della prima decade. Per tutti gli altri c’è un clima di fiducia e di sicurezza nelle proprie possibilità, che apre spazi inaspettati di conquista. Per quanto riguarda il lavoro, infine, riuscite a mettere a segno un importante traguardo professionale e ve ne godete tutti i meriti.

Uno dei pianeti vostri numi tutelari Mercurio è ospitato nel segno dell’Aquario e vi pone di fronte a importanti scelte da compiere. In amore, l’avvenimento celeste che vi tocca da vicino è il formarsi della congiunzione Venere - Nettuno nel segno dei Pesci. Quest’ultima dà un grosso valore al vostro segno e fornisce occasioni di incontro folgoranti per tutti i single dello Scorpione. A maggior ragione, però se festeggiano il loro compleanno dal giorno 5 al 10 del mese di novembre. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, un investimento economico vi alletta. Fate attenzione però a come vi muovete quest’oggi. Mercurio non vi è propizio e compiere manovre troppo rischiose potrebbe essere azzardato. Per il momento vi conviene starvene buoni e attendere.

Vi godete gli effetti del transito del pianeta Marte ospitato nel vostro segno, in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. In amore, ad esempio, si alza il sipario di nuove conoscenze, che aprono nuove possibilità per tutti i single del vostro segno, specie se appartenete alla prima decade. Avete deciso di mettervi in gioco e adesso non c’è motivo di tirarvi indietro. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, fiutate un buon affare con la vostra tipica capacità di trovare fruttuose forme di investimento e volete anche coinvolgere una persona di fiducia in questa operazione.

Evento del giorno è l’incontro di diversi pianeti, tra cui Mercurio, dio degli affari, del gioco, con la Luna, astro della sensibilità, e il Sole, custode della vitalità. In vista belle sorprese. In amore, Nettuno molto benefico vi assicura un momento di intimità molto soddisfacente con la persona amata. Dalla vostra avete infatti anche il pianeta dello slancio passionale e virile, Plutone, a darvi manforte. Potrete dar prova, specie se siete uomini, di grandi doti passionali questa sera con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, la Luna molto amica nel vostro segno, vi spinge a non rifiutare un’offerta che sembra proprio fatta apposta per dare buoni frutti. Non vi tirate indietro, però, date retta a un consiglio di qualcuno di esperto, prima di impegnarvi definitivamente.

Marte continua a guardarvi benevolo, insieme a Nettuno, nel segno buon vicino dei Pesci. Date corso a tutte le vostre iniziative, senza farvi fermare da nulla e da nessuno. Il vostro spirito d’azione così operoso e capace di imprimere svolte, vi dà ragione di un modo di agire che è abbastanza vincente, su tutti i fronti, ma, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 16 al 18 del mese di febbraio. In amore, Venere e Giove costantemente benefici per il vostro segno, vi allietano la vita affettiva, in special modo se siete nati dal giorno 2 al 9 del mese di febbraio. Qualche incomprensione, intemperanza, dovuta a interferenze esterne non incrinano un’atmosfera di condivisione con la vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, vi arrivano conferme a ripetizione del vostro modo di agire razionale e strategico. Continuate così.

Ancora un’altra giornata in cui diversi pianeti sono in angolo favorevole per il vostro segno. In amore, la sintonia che stabilite con la persona amata è frutto del vostro senso di adattabilità, della comprensione, della capacità di lasciare spazio e libertà. Vi godete oggi i frutti del vostro atteggiamento e comportamento notevolmente intelligente, riuscendo a trovare sempre momenti di poesia all’interno del vostro rapporto. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, il Capricorno vi sfida ad avvicinarvi a un affare che sembra estremamente fruttuoso. Tenete alta la vostra attenzione e siate prudenti. Se avete risparmi che volete impegnare, potete saltare adesso su questo treno: sappiate, però, ad ogni modo, consigliarvi con un operatore competente del settore.