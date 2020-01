Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 gennaio.

Siete in pole position con molte forze planetarie che vi sorreggono. Prima di tutto il vostro nume tutelare, il Sole, in angolo benefico dall'Aquario, fa aumentare in voi la vitalità e l'ardore passionale. In amore una nuova fiamma vi sta facendo appassionare e vi fa finalmente battere il cuore. L'appoggio di Venere, di Marte, di Mercurio e del Sole vi dona lo slancio giusto che ci vuole per non tirarvi più indietro. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, un'importante committenza lavorativa sta per arrivare, in special modo se avete abbracciato la libera professione.

Panorama dei transiti planetari per voi abbastanza positivo e promettente per ogni azione vogliate intraprendere. In amore, Saturno forma uno splendido aspetto con il vostro segno toccando oggi i taurini nati nella seconda decade. Sintonia e coinvolgimento saranno le parole chiave della vostra giornata sentimentale. Per quanto riguarda la vita professionale, bruciate le tappe dimostrando di essere degli autentici fuoriclasse nel lavoro. Il vostro ritmo pacato è in grado di macinare un'enorme mole di impegni, riuscendo a cavarvela molto meglio di altri.

Quadro dei transiti planetari piuttosto positivo in questo giorno di fine gennaio. A tifare per voi avete il Sole e il vostro astro nume tutelare, Mercurio. In amore, se una recente conoscenza vi provoca nuove emozioni, non vi chiudete alla possibilità di trovare il vero amore, con la scusa di atteggiamenti falsamente timidi che nascondono solo insicurezze. Scendete in campo e sappiate dare sfogo alle vostre qualità migliori. Per quanto riguarda il lavoro, se avete abbracciato una professione autonoma, Marte vi sta lanciando un'appassionante sfida: preparatevi per un impegno gravoso che, sapete, sta per arrivarvi in campo professionale. Mettete davanti tutto il vostro bagaglio di conoscenze, di competenze, di abilità e fatevi trovare pronti: andrà alla grande.

Lo scenario celeste continua a migliorare per voi, portandovi novità una dopo l'altra nello scacchiere degli eventi che vi vedono coinvolti. In amore, il buon passaggio di Nettuno nel segno alleato dei Pesci vi permette di adattarvi, con comprensione e intelligenza, alle esigenze della vostra dolce metà. Ne sarete ricompensati da una dedizione e da una fedeltà che si riveleranno molto soddisfacenti. Se infine avete abbracciato una libera professione, progetti di lavoro molto allettanti vi coinvolgono e vi mettono in uno stato di felice fibrillazione.

Luna, Urano, Mercurio e Sole quest'oggi sono in angolo disarmonico per il Leone. C'è la necessità di farvi avanti in prima persona nel risolvere definitivamente alcune complicazioni che toccano la vostra vita sociale, più altre che movimentano la vita familiare. Allo stesso tempo, in amore, c'è bisogno di tutta la vostra sensibilità e delicatezza per avvicinare il partner, che sta attraversando una fase un po' complicata. La vostra generosità vi fa da spalla e vi consente di muovervi ottenendo un sicuro successo. Se infine lavorate anche oggi che è sabato, vi arriva una discreta mole di lavoro che, però, non riuscirete a smaltire del tutto nella giornata odierna. Nella prossima settimana prossima, con la consueta energia, darete il massimo concludendo egregiamente questo importante impegno.

Ancora una giornata in cui i moti planetari vi vogliono tra i segni più sostenuti nel cerchio dello Zodiaco. Saturno, ad esempio, si trova in ottimo aspetto, specie se siete nati nella terza decade. In amore, una forte carica erotica vi contraddistingue. Plutone, infatti, nel caso siate felicemente single vi stimola a non lasciarvi scappare nessuna occasione. Se invece siete in coppia, vivrete una fase di soddisfacente ritorno di fiamma con la vostra dolce metà. Giove spiana i vostri passi. Per quanto riguarda la vita professionale, state concludendo un importante progetto lavorativo che vi porterà conferme e buoni risultati professionali.

Con la Luna entrata nel segno amico dell'Aquario, vi sentite decisamente più sollevati e migliorate la vostra condizione psicologica ed emotiva. A darvi manforte ci sono anche il Sole e Mercurio. In amore, se appartenete alla prima decade usate il vostro charme per conquistare una persona che vi interessa molto. I moti planetari vi danno una concreta possibilità di arrivare a colpire il suo cuore. Tuttavia datevi tempo e cercate di ponderare le vostre mosse. Infine, sul lavoro, se i vostri capi chiedono troppo, fate il vostro dovere e vedrete che i risultati vi daranno ragione.

Il cielo vi sorride con quasi tutti i pianeti in angolo benefico. Solo Mercurio vi guarda imbronciato. È necessario non pretendere troppo dalla vostra famiglia e cercare di dar fondo alla vostra capacità di adattarvi. In amore, la persona che avete accanto, stabile o occasionale che sia, avrà modo di apprezzare i vostri talenti amatori. Godetevi questo momento e fate tesoro di quel che lo Zodiaco ha deciso di donarvi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 ottobre al 5 del mese di novembre. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, Nettuno e Plutone guardano favorevolmente le vostre scelte economiche. Non vi lasciate frastornare da guadagni facili e mettete nel mirino rendimenti meno redditizi, meno rischiosi, ma senz’altro più sicuri.

Scenario dei transiti ancora molto buono per voi: a farvi da paladini, tra i tanti altri, ci sono la Luna, il Sole e Mercurio. In amore, in questa giornata di fine gennaio, la tendenza ad essere un po' spigliati e, diciamo sportivi nelle relazioni, si fa strada in tutta la sua specificità. Sentite un prepotente gusto per l'avventura, una voglia di evadere e sconfinare, come non vi succedeva da tempo. C’è chi tra di voi si domina, imponendosi un comportamento razionale, e chi invece non ce la fa proprio e si muove concretamente verso nuove conquiste. Per quanto riguarda la vita professionale, quest'oggi mettetevi l'anima in pace: ci sarà tanto lavoro da fare prima di godervi il fine settimana.

Quest'oggi sarà una giornata positiva in cui vi sentirete realizzati. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se riuscite, organizzate una cena romantica con la vostra dolce metà e godetevi la completezza di una soirée in perfetta intimità. I pensieri che vi avevano tenuto un po' in ansia nei giorni scorsi saranno completamente allontanati. In ambito professionale, se siete entrati da poco in un contesto lavorativo, vi si prospetteranno oggi delle occasioni di carriera da non sottovalutare. È Saturno a costruire le basi per il vostro successo futuro.

Quadro astrale dei transiti di questa giornata di fine gennaio molto positivo. In amore, se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 del mese di gennaio al 4 del mese di febbraio, vivete una fase di grande complicità con la persona che avete accanto. In queste ore, infatti, riuscite a portate il vostro contributo pragmatico e risolutivo, mentre la vostra dolce metà è più concentrata sulla componente emotiva. In ambito professionale, infine, cominciate a vedere la fine di un impegno lavorativo molto faticoso. Per questa ragione non mollate e controllate ogni dettaglio in modo da concludere nel migliore dei modi questa incombenza.

È ancora una giornata in cui i moti planetari vi vogliono favorire senza pensare di fare partigianerie con gli altri settori zodiacali. Dalla vostra parte ci sono Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Venere, Luna, Sole e Mercurio. Grazie a questa disposizione, in amore, suadenti e irresistibili, vi rivolgete con grande ardore nei confronti di chi amate. Per chi è single, invece, ci sono grandi conquiste all'orizzonte: approfittatene. Infine, quest'oggi non vi pesa più di tanto la routine lavorativa, svolgete la vostra attività con gioia, contenti di quel che fate, anche perché le contrarietà esterne non vi scalfiscono.