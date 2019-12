Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 dicembre.

Fervono i preparativi per la fine dell'anno e vi riempie di gioia l'idea di passare la notte di San Silvestro con la persona che amate. Scegliere la sede migliore, trovare l'atmosfera più congeniale e non far mancare nulla che esalti l'aspetto celebrativo della serata è quello che impegna la vostra coppia quest'oggi. Se dovete ancora finire di lavorare, inquadrate molto bene un problema da risolvere in ufficio e, già questo, è per voi, un primo passo verso una soluzione efficace che si avvicina con facilità. I vostri colleghi e collaboratori vi attestano stima e fiducia. Il bilancio del vostro 2019 è decisamente migliore rispetto all'anno precedente.

Un'attenzione costante alla realtà che vi circonda vi caratterizza in questa giornata che avvia l'ultimo inizio settimana dell’anno. Un clima di concordia caratterizza il vostro rapporto di coppia. Non c'è bisogno di parlare, non ci sono gesti migliori e atteggiamenti comunicativi più espliciti: voi riuscite a sintonizzarvi semplicemente con la forza dello sguardo. Vi aspetta una giornata soddisfacente in cui svolgete le vostre mansioni con un'invidiabile semplicità e raggiungete lo scopo per le quali sono state richieste.

Se siete ancora single, intuite un'intensità emotiva ancora tutta da scoprire con una persona conosciuta da poco. Lanciate segnali che il vostro cuore è libero, che siete incuriositi e interessati a capire cosa di bello o di intrigante potrebbe rivelarvi il nuovo incontro. Vedrete che sicuramente la persona in questione vi risponderà in modo positivo. Agite con determinazione e inflessibilità di fronte a chi vi vorrebbe mettere in minoranza o, addirittura, svalutare. È opportuno tutelarvi nell'ambito della vostra attività professionale.

Questa giornata in campo amoroso è quella in cui potete esprimere al meglio voi stessi, in cui vivere i sentimenti con quella tenerezza e la genuinità che solo voi sapete dimostrare. In ambito professionale apparite tenaci, attenti a quel che succede attorno e svelti mentalmente. State per concludere un anno ricco di soddisfazioni, conquistate con dure fatiche. Il bilancio di questo 2019 per voi segno del Cancro si conclude in attivo.

Non fate passare sotto gamba un'incomprensione nel rapporto di coppia. È opportuno avviare un dialogo e cercare di mettere in chiaro alcuni punti, il tutto per venirsi incontro, capirsi e comprendersi. Ragionate prima di lasciarvi sfuggire commenti o parole inappropriate. La vostra energia vi consente di contrastare un atteggiamento di prepotenza sugli altri che osservate nell'ambiente di lavoro. Sostenere con vigore chi attraversa un momento di difficoltà è una caratteristica che il vostro segno sa mostrare più di tutti gli altri componenti dello Zodiaco.

Vi districherete abilmente con la consueta fermezza di carattere e arriverete a concludere la giornata soddisfatti delle vostre mosse. All'orizzonte si profilano incontri sentimentali indimenticabili, se siete ancora single e nati in agosto. Non vi chiudete alla possibilità che possano sfociare in qualcosa di serio. È possibile che tra i tanti contatti che state coltivando ci sia proprio il rapporto d'amore che state cercando. Chi di voi, invece, è in una coppia stabile assapora la gioia della condivisione. Concludete questo anno di lavoro con la serena consapevolezza di non avere nulla da rimproverarvi. Il vostro senso del dovere vi ha sempre accompagnati e la vostra onestà è stata il fiore all'occhiello delle scelte compiute. Potete guardare avanti e a testa alta quel che il futuro vi riserva.

Risolvete una questione complicata che vi aveva dato qualche preoccupazione e che aveva riguardato conoscenti e persone che frequentate in compagnia del vostro partner. Liberati da qualsiasi pensiero, potrete organizzare, con totale disinvoltura e senza avere più intralci e interferenze esterne, il vostro Capodanno con la persona amata. Se siete ancora single accettate un invito che all'improvviso vi viene proposto per inserirvi in una nuova cerchia di amicizie. Vi riserverà una piacevole sorpresa sentimentale. Spesso non si lavora in questi giorni, ma chi si occupa di procurare il divertimento, l'evasione e l'intrattenimento vive invece una fase di lavoro piuttosto densa. Buone prospettive professionale per tutti i comunicatori, gli addetti stampa, i cronisti, i giornalisti di radio e di tv.

Non vi dispiace vivere una passione travolgente che vi prende adesso anima e corpo. Del resto è quello che il vostro segno da sempre vuole. Sappiate approfittarne e assaporarla intensamente. Se svolgete una professione che in questo momento si occupa di divertire, di intrattenere il prossimo, mettendo in scena eventualmente anche le vostre doti artistiche, potrete contare su una fase estremamente benefica che gli astri stanno preparando. Lavorate divertendovi, sarete invogliati a dare il meglio di voi stessi, raccogliendo consensi e apprezzamenti per la vostra bravura. Anche l’aspetto economico non dovrebbe lasciarvi delusi.

Se le serate di festa provocano a volte differenti vedute e posizioni tra amici e parenti, trovate un accordo che accontenti tutti, grazie alla mediazione intelligente della persona che avete accanto. È vero che per alcuni Sagittario questa giornata corrisponde a una pausa di relax dove non si lavora, ma c'è gente che anche quest'oggi si occupa di svolgere un'attività utile. Si parla di chi intrattiene, chi è attore, cantante, musicista o ballerino. Tutte persone che aiutano a mantenere alto l'umore degli altri, alimentando un'atmosfera di allegria e di celebrazione della vita.

È questo uno degli ultimi giorni dell'anno in cui respirate un'aria di particolare allegria. Siete uno dei segni più favoriti in amore in questo momento. I corpi celesti deputati al sentimento e all'espressione del desiderio orbitano, infatti, a vostro completo favore. Fate attenzione però a commisurare le vostre ambizioni con le effettive e reali possibilità. Durante questi giorni alcuni di voi lavorano nel settore dell'intrattenimento, dello spettacolo e della comunicazione attraverso i giornali, la stampa, la tv. Una splendida Luna si trova in bel rapporto col segno del Capricorno e consente una chiara manifestazione del vostro talento.

Una bella posizione di Venere vi fa sperimentare una fusione emotiva con la vostra dolce metà, come non avvertivate da tempo. Scoprite un perfetto bilanciamento tra la parte passionale e quella emotiva del rapporto di coppia. Siete uno dei segni che si occupa di lavorare nell'intrattenimento, nell’espressione creativa dell’Io attraverso il mezzo artistico, musicale, cinematografico. Se nella vostra professione dovete tenere alto il morale del prossimo, sarete quest'oggi particolarmente favoriti dai transiti planetari. Avrete quindi la possibilità di lavorare divertendovi a vostra volta. La fatica non vi peserà e troverete il modo di perfezionare le vostre performance, dando loro uno smalto più vivido.

Cercate una mediazione intelligente in una questione pratica con la vostra dolce metà. Giove e Mercurio vi obbligano a rinunciare a qualcosa, ma in vista di importanti ricompense nel prossimo futuro. In questa giornata quasi festiva è possibile che voi Pesci facciate parte di quel gruppo di persone che si occupano del divertimento e dell'intrattenimento degli altri. Non di rado il vostro segno è popolato da artisti, ballerini, cantanti e di attori di teatro. Anche i giornalisti radiofonici e televisivi, i commentatori e gli opinionisti affollano il vostro segno piuttosto di frequente. La configurazione astrale, al momento, sorride a tutte queste categorie e promette performance di alto livello.