Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 31 dicembre.

Festa di San Silvestro che passate in allegria con parenti, conoscenti stretti, ma anche con diverse persone nuove. Siete ancora single? Una sintonia pressoché perfetta con una persona incontrata da poco vi fa ben sperare per il prossimo anno. Il vostro cuore ora si sta colmando di felicità: vivete il momento con intensità, dato che "del domani non v’è certezza". Con Marte e Venere per quasi tutto il 2020 al vostro fianco, è probabile che una meta di carattere passionale e sentimentale sia a portata di mano. Soprattutto se siete nati nella prima e nella seconda decade del vostro segno.

Profilo dei transiti planetari dell'ultimo giorno dell'anno esaltante. Nettuno vi fa sperimentare una rara alchimia con la vostra dolce metà. Il rapporto vola e voi vi sentite completamente soddisfatti e appagati, specie se siete nati dal 6 al 9 del mese di maggio. Alcuni passaggi planetari nel 2020 potrebbero farvi realizzare un sogno nel cassetto. Con Giove e Saturno costantemente al vostro fianco, infatti, ci sono buone possibilità di ottenere un habitat felice dove potervi muovere, costruire, innovare. In particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 20 del mese di maggio.

Bella festa di San Silvestro come a voi più piace, con tanta gioia, esuberanza, abbondanza, contatti umani che si muovono, si rinnovano, si creano. Per voi l'amore è dato dai sorrisi e dall'allegria che si devono condividere assieme. L’intesa con la persona a voi accanto, mai come adesso, si nutre proprio di questi elementi, specie se siete nati in maggio. Quale è il vostro sogno nel cassetto da poter realizzare nel prossimo 2020 secondo i moti planetari? Ma senz'altro un'unione di coppia che sia solida, che vi porti lontano.

Gioco dei transiti di San Silvestro abbastanza positivo per il vostro segno. Non vi mancherà questa giornata una corrispondenza amorosa completa con la vostra dolce metà, con la quale riuscirete a trascorrere la serata finale dell'anno. Quale il vostro sogno nel cassetto in vista del prossimo 2020? Quali passaggi planetari tenderanno a favorire maggiormente alcune vostre mete e intenzioni? A fronte di passaggi concomitanti negativi, senz'altro Urano e Nettuno, pianeti del cambiamento per antonomasia, che si fermeranno nei due segni amici Toro e Pesci, attiveranno una vera e propria rivoluzione nella vostra vita, specie se appartenete alla prima e alla terza decade.

Ultimo dell'anno che vi vede protetti da una bella configurazione celeste a favorire il successo delle vostre iniziative. Premurosi con la persona amata, cui dedicate le massime attenzioni, vi godete un momento di intesa e di sintonia come da tempo non avvertivate. Quale è il vostro sogno nel cassetto per l'ormai giunto 2020? Sicuramente viaggiare e rendere il lontano più vicino a voi. Esperienze che diventeranno il leitmotiv di tutto il 2020. Tutto questo in special modo se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e terza decade.

Happening di San Silvestro che appare discreto, sostenuto da diversi pianeti che vi sorridono. Qualche piccola incrinatura dell'umore dovuta alla Luna contraria in Pesci non disturba più di tanto la speciale consonanza che sperimentate oggi con la vostra dolce metà. Quali pianeti vi sono più vicini per rendere realizzabili le vostre mete, secondo le simbologie che loro manifestano? Giove, Plutone e Saturno, sommati a Urano nel segno del Capricorno e del Toro, sono i vostri potentissimi assi nella manica. Loro permetteranno alle vostre ambizioni creative, tanto in campo professionale o attivo- artistico, di esprimersi.

Fine d'anno col botto, per un San Silvestro che vivrete in maniera scoppiettante e vivace, tradendo un po' la vostra natura calma, compassata, sobria. Chi di voi ha il cuore solitario si tuffa in un invito in casa di amici e incontra una persona che gli fa una corte serrata. Quali sono i sogni nel cassetto, quali le possibilità di tramutare in realtà alcune mete ideali custodite in voi stessi? Ebbene, sarà il sogno di una relazione affettiva matura, gestita con equilibrio e supportata da un bell’incastro tra anima e corpo, a prendere il volo nel prossimo anno per molti di voi.

Concludete questo 2019 in bellezza, insieme alle compagnie di amici che vi piacciono di più, con l'atmosfera che voi desiderate avere. Non vi manca la giusta presenza di eros e di razionalità nel felice incastro che sperimentate oggi con la persona che sta al vostro fianco. Quali sono i sogni nel cassetto che ancora non avete visto realizzarsi? È il raggiungimento di una condizione di benessere psicofisico ed economico il vostro traguardo per il 2020. Plutone, vostro nume tutelare, farà del suo meglio per farvelo arrivare.

Un San Silvestro che vi vede in fibrillazione, contornati da mille stimoli e interessi, da tante suggestioni esterne, quasi da generare in voi una sottile irrequietudine. Accettate inviti e feste dove non ci sono persone conosciute da voi. C'è un nuovo amore nell'aria. Tenete le porte del vostro cuore ben aperte, perché questo sentimento, sta arrivando. Grazie all'ottima presenza di Saturno, il pianeta che animerà le vostre ambizioni e farà sì che possano trovare felice espressione.

Fine d'anno che vi trova in una perfetta condizione psicofisica; vivete anche questa festa conclusiva del 2019 con discreta soddisfazione. Alla pacatezza di un rapporto d'amore maturo, si sposa la gioiosa fusione emotiva e sensuale. Alla chiusura definitiva del nuovo anno, quale sogno nel cassetto è possibile realizzare secondo i moti dei pianeti più significativi per voi nel 2020? Ma senz'altro il raggiungimento di una carriera lavorativa che si consolida! Forse, per alcuni di voi, proprio il traguardo della fama.

San Silvestro che si dipinge idealmente di fuochi d'artificio che esplodono per voi in cielo, per farvi vivere un ultimo giorno dell'anno davvero indimenticabile. Venere nel vostro segno specie se siete nati in gennaio, vi fa conquistare oggi il cuore di una persona che vi resisteva (o sembrava resistervi) da diverso tempo. Concluso questo 2019, domandiamo ai nostri fedeli astri qual è il vostro sogno nel cassetto per il prossimo anno. Potrebbe essere un primato cui tenete da molto tempo. Di tipo sportivo, intellettuale o, più spiccatamente, amoroso.

Atmosfera di San Silvestro che si svolge in felice allegria in compagnia di amici, conoscenti e parenti. Siete col cuore ancora "libero"? È possibile prendere qualche sbandata. Nettuno, in felicissima congiunzione il prossimo anno, dovrebbe aprire le porte per una trasformazione che può toccare vari ambiti della vostra vita. Tanto la dimensione sentimentale, quanto quelle artistiche o familiari.