Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 dicembre.

I transiti planetari predispongono per i nati sotto il segno dell’Ariete un fine d’anno in splendida forma. Nonostante un Saturno imbronciato, in amore il vostro fascino non smette di fare vittime. Se siete single, approfittate di questo momento di gioia di vivere, di espansione e di conferme per il vostro Io per lanciarvi in conquiste mirate. Infine, chi tra voi riprende l’attività lavorativa dopo la pausa natalizia, metterà in campo il solito senso di responsabilità che gli permetterà di ricominciare con efficacia da dove aveva finito.

I pianeti si controbilanciano a vicenda in questa giornata di fine dicembre: da un lato abbiamo Venere che vi pungola ad osare in ogni campo, dall’altro una razionalità fermissima, dono di Saturno. In amore, non fatevi frastornare dall’emotività e recuperate un dialogo sereno ed equilibrato con il vostro partner, ne siete perfettamente in grado, in questo Giove e Sole vi assecondano. Per quanto riguarda la vita professionale, se rientrate oggi in ufficio, affrontate la giornata senza particolari affanni, consci che nuove vacanze sono imminenti.

Cielo discreto per i nati sotto il segno dei Gemelli. Attenzione solo a Mercurio, che si limita a rallentare alcune vostre iniziative. In amore, assecondate la voglia di flirt che vi contraddistingue se siete single. In questi giorni di festa non vi lasciate sfuggire l’occasione di sedurre qualcuno. Ma, contrariamente a quanto possiate immaginare, quest’oggi potreste anche diventare preda e svestire i panni del cacciatore. Infine, se oggi rientrate in ufficio, lo fate con il sorriso sulle labbra. La vostra coinvolgente e irresistibile simpatia è da stimolo anche per colleghi e superiori.

Il profilo dei transiti individua pianeti ben messi e altri contrastanti col vostro segno, in una sorta di bilanciamento delle angolazioni astrali. In amore, non tenete posizioni troppo nette riguardo a un viaggio organizzato con la persona amata. Piuttosto cercate di essere più flessibili e accomodanti. Vedrete, che, con questo modo di fare, i cambiamenti in corso d’opera saranno accettati di buon grado anche da chi avete accanto. Per quanto riguarda la vita lavorativa, un po’ affaticati dopo la prima tornata di feste natalizie riprendete in ufficio facendo leva sul vostro senso del dovere.

Previsioni astrologiche di fine dicembre decisamente incoraggianti per i nati sotto il segno del Leone. Per quanto riguarda la vita sentimentale, questa giornata sarà contraddistinta da una forte passione che potrete giocarvi con tutto il vostro consueto slancio. Se avete il cuore libero, fatevi avanti: gli astri sono dalla vostra parte. Sul lavoro, infine, dopo la confusione delle prime feste natalizie, una grande energia psico-fisica vi consente di riprendere l’attività consueta con grande slancio.

Configurazione planetaria molto benefica: in cielo risplende la congiunzione Sole-Giove, alleata del vostro segno, alla quale si unisce la potente congiunzione tra Saturno e Plutone. Ragione per la quale potete contare su una forma psico-fisica eccellente. In amore, la fine del Natale vi riporta alla normalità con il vostro partner. Una quiete che, dopo tanta vita mondana, non vi dispiace affatto. Se, infine, riprendete la vostra abituale attività lavorativa, potrete contare su un esaltante appoggio celeste. Al vostro fianco, infatti, avrete Saturno che vi aiuterà a distribuire al meglio i carichi professionali.

In questa giornata di fine anno è Mercurio che vi illumina il cammino, consentendovi di non sbagliare strada. Ciò nonostante in amore potrebbe comparire all’orizzonte qualche piccola fase di incomprensione con la vostra dolce metà. Giove, Sole, Luna, Saturno e Plutone continuano a trovarsi in posizione tecnicamente ostile al vostro segno e non favoriscono l’intesa con il partner. Se infine avete ripreso a lavorare e siete liberi professionisti, siete legittimati ad essere ottimisti: ci potrebbero essere delle sorprese positive.

Moti zodiacali molto positivi vi accompagnano in questa giornata post feste natalizie. Diversi, infatti, sono i pianeti ben disposti che vi danno un grande slancio. In amore, la passione rischia di farvi perdere la bussola, specie se appartenete alla terza e alla seconda decade del vostro segno. Ne siete in parte soddisfatti, ma temete anche un’esposizione eccessiva. Per quanto riguarda la vita professionale, se siete costretti a tornare al lavoro, non vi crucciate troppo: in questa giornata riuscirete ad essere molto produttivi senza accusare troppo la fatica.

In questa giornata di fine anno, i vostri paladini celesti sono Giove e il Sole. I due pianeti riusciranno a darvi la spinta necessaria per portare a termine imprese di cui rimarrete totalmente soddisfatti. Per quanto riguarda la vita sentimentale, il gusto per l’avventura è in voi fortissimo e non vi abbandona nemmeno oggi. Anche perché Mercurio vi spinge a raccogliere una sfida amorosa che vi è stata lanciata. E che voi raccogliete con entusiasmo. Se, infine, quest’oggi dovrete tornare a lavoro, lo fate senza particolare malinconia, anche perché la ripresa della consueta attività non vi pesa per nulla.

Giornata da incorniciare per i nati sotto il segno del Capricorno. Per quanto riguarda la vita sentimentale, vi attende una fase di benessere che dedicate alla parte emotiva della vostra esistenza in modo completo. Non vi dispiace mettervi in gioco, che siate single oppure che abbiate una relazione di lungo corso. Se infine lavorate anche questo venerdì, rientrate in ufficio con la consueta efficienza e vi attivate subito per cercare di risolvere quel che altri hanno lasciato in sospeso.

In questo giorno di fine anno diversi pianeti sono vostri alleati, mentre altri vi sono contrari. C’è una sorta di compensazione, che in ogni caso contribuirà a non farvi annoiare. In amore, l’azione di Mercurio e Venere vi spinge a farvi avanti e proporvi con chi avete scelto di conquistare. E l’audacia che metterete in campo potrebbe finalmente far breccia. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, potrete far affidamento sulle vostre doti diplomatiche che nei prossimi giorni vi saranno molto utili.



Il quadro dei transiti è molto positivo e vede il solo Mercurio contrario. Una posizione che, tutto sommato, avrà un esito positivo frenando le vostre eccessive ambizioni. In amore, Sole e Giove fanno sì che i vostri progetti più profondi abbiano buone possibilità di arrivare alla meta, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 27 del mese di febbraio. Se, infine, siete rientrati in ufficio dopo le prime feste natalizie, in questa giornata trovate il ritmo congeniale per portare a termine gli impegni con efficienza.