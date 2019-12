Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 19 dicembre.

Nonostante una luna contraria, quest’oggi il Sole in Sagittario vi dona slancio, ottimismo e voglia di fare. Per quanto riguarda la vita sentimentale, riuscirete a trovare un buon equilibrio di coppia grazie a una sensibilità particolarmente spiccata. Sul lavoro, invece, Saturno in angolo disarmonico vi pone qualche piccolo contrattempo in ufficio, specie se siete della terza decade, ma, niente paura, come al solito grazie alla vostra indomita energia superate ogni contrarietà.

Prospetto astrale sereno – variabile per i nati sotto il segno del Toro. Fate particolare attenzione alla presenza di Marte, che potrebbe frenarvi con nervosismi, specialmente in famiglia. Per quanto riguarda l’amicizia, vediamo quali sono i segni che legano meglio con il vostro segno. Cancro e Pesci, ad esempio, possono essere degli ottimi confidenti e offrono spesso un fecondo scambio intellettuale. Discorso simile per Ariete e Gemelli che, con la loro scoppiettante vivacità, possono diventare degli amici preziosi. Capricorno e Vergine, invece possono essere un po’ più difficili da avvicinare a causa di una loro visione troppo materialistica della vita, che non vi entusiasma. Infine i segni che non hanno alcun rapporto tecnico sulla ruota dello Zodiaco: Bilancia e Sagittario. Quest’ultimi possono costituire relazioni amicali solidissime e vincere su tutte le altre. Per quanto riguarda il lavoro, infine, non date peso a un rimprovero di un superiore e continuate per la vostra strada. I fatti tra qualche tempo vi daranno poi ragione.

Gioco dei transiti che vede un duetto di pianeti in Sagittario, Sole e Mercurio, che vi risveglia dal torpore degli ultimi tempi. Inoltre, dalla vostra avete costantemente l’appoggio della Luna che vi dona un’ottima prontezza di riflessi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, all’orizzonte potrebbe comparire qualche difficoltà ma con un minimo di impegno e premura riuscirete a far scomparire ogni nervosismo. Sul lavoro, invece, quest’oggi concluderete in modo efficiente tutti i vostri impegni. Un risultato che potrebbe portarvi in dono qualche forma di gratificazione economica.

Il movimento dei transiti vede l’assistenza di pianeti potenti nel vostro cielo. Urano e Marte, Luna e Nettuno vi sorridono e disinnescano gli effetti negativi di qualche altro astro. Per quanto riguarda l’amore, proprio il pianeta rosso vi aiuta a prendere coraggio e a lanciarvi alla conquista della persona per cui sospirate da tempo. Fate solo attenzione a non bruciare le tappe. Sul lavoro, invece, c’è aria di rinnovamento prima della chiusura natalizia: i superiori vi chiederanno maggiore impegno. Cercate di vivere al meglio queste richieste, presto riceverete la vostra ricompensa.

Configurazione astrale discreta per i nati sotto il segno del Leone con pianeti in Sagittario che vi infondono ottimismo, specie se siete nati nella terza decade. Solo Urano in Toro e Marte in Scorpione vi possono disturbare lievemente. Lasciando per un attimo l’eterna tematica dell’amore, osserviamo i rapporti di amicizia. Quali sono i segni con cui maggiormente d’accordo? Senz’altro i due segni d’Aria che sono vicini al vostro per mentalità e temperamento, i Gemelli e la Bilancia. La loro freschezza di carattere, lo spirito sempre brillante, vi consente un’ottima intesa. Poi anche i due segni di Fuoco, l’Ariete e il Sagittario, anche se spesso con questi ci può essere un po’ di competizione. Per quanto riguarda la vita professionale sono in arrivo mutamenti che vi vedono protagonisti, sia che abbiate abbracciato la libera professione oppure che svolgiate un’attività dipendente. Mercurio ha in serbo per voi una serie di successi.

Quest’oggi Saturno si trova in ottima posizione dal segno del Capricorno. Potendo contare anche sull’appoggio di Urano, avrete la possibilità di risolvere con pacatezza e razionalità molte questioni familiari che vi avevano tenuti impegnati di recente. Tralasciando per oggi le tematiche amorose, approfondiamo la tematica dell’amicizia. Quali sono i segni che meglio si legano al vostro? Sicuramente quelli di Terra, che sono da sempre vostri fedeli compagni. Continuate quindi a fare affidamento su Toro e Capricorno, e ovviamente gli altri Vergine. Per quanto riguarda il lavoro, sappiate pazientare perché il cielo sta predisponendo per voi mutamenti straordinari che vi faranno presto ottenere le promozioni che sperate da tempo.

Una bella Luna e Mercurio vi regalano una bella dose di fortuna in questa giornata di dicembre. Per quanto riguarda le amicizie, arrivati alla fine dell’anno, è tempo di bilanci: vediamo quindi quali sono i segni con i quali è più facile stringere un rapporto sincero e duraturo. Senz’altro si legano bene a un segno pacato e razionale come il vostro il Leone e il Sagittario. Coloro che sono nati sotto questi segni, infatti, riescono a tirar fuori da voi una componente di ottimismo e di spontaneità, che tanto bene fa al vostro umore. In ambito lavorativo, invece, se il vostro capo vi strapazza un po’ di più del solito, non vi innervosite e lasciatelo sbollire. Tra non molto verrete ricompensati anche per la pazienza che avrete saputo dimostrare.

Previsione dei transiti planetari mediamente positiva per i nati sotto il segno dello Scorpione. Solo Urano rema a vostro sfavore, obbligandovi a risolvere alcune questioni familiari. Per quanto riguarda la vita sentimentale è giunto il momento di impegnarvi un po’ di più nella coppia per non dar modo al partner di lamentarsi di un vostro eccessivo nervosismo. Cercate di dare il giusto peso alle cose, evitando inutili arrabbiature. Sul lavoro, invece, vivete un ottimo momento: siete motivati come raramente in precedenza e vi sentite gratificati, anche a livello economico.

Una Luna in Bilancia vi gratifica la giornata, sappiate quindi fare tesoro di quel che vi capiterà. Per quanto riguarda l’amicizia, è bene sapere quali sono i segni dello Zodiaco più adatti al vostro. Prima di tutto il Leone e la Bilancia, che come nessun altro sono in grado di stimolarvi sul piano creativo e personale. Poi l’Ariete e l’Aquario, più vivaci degli altri due ma altrettanto interessanti. In ambito lavorativo, invece, quest’oggi vi si spiana davanti una strada che vi condurrà a breve a tagliare i traguardi per cui sospirate da tempo.

In questa giornata di dicembre, i nati sotto il segno del Capricorno potranno godere del favore degli astri ad eccezione della Luna che vi contrasta dalla Bilancia. Non vi manca tuttavia il buonumore, elemento perfetto per superare ogni difficoltà. In amore, ad esempio, riuscirete a venir fuori da situazioni complesse che finiranno per rinforzare la vostra relazione. Chi è single, invece, avrà modo di incontrare persone interessanti che potrebbero riaccendere il fuoco della passione. Per quanto riguarda il lavoro, infine, sarete impegnati con una serie di incombenze che però contribuiranno a rendervi soddisfatti della vostra capacità di risolvere i problemi.

Quest’oggi il cielo vi riserva una fase di tranquillità senza scossoni di sorta. Per quanto riguarda l’amicizia, nati sotto il segno dell’Acquario sapete quali sono i segni con cui potreste legare meglio? Tra questi ci sono sicuramente il Sagittario e i Gemelli, segni vivaci e divertenti con i quali amate passare del tempo. Poi Ariete e Bilancia, che possono ricoprire il ruolo del confidente di cui fidarsi a occhi chiusi. Tralasciando le amicizie, sul lavoro oggi godrete di una grande freschezza che vi permetterà di risolvere velocemente una serie di problemi.

Quasi tutti i pianeti viaggiano in vostro favore. Solo Mercurio e il Sole vi possono creare qualche inciampo, ma niente di rilevante. Tralasciando per oggi la vita amorosa, dedicandoci all’amicizia, scoprendo quali sono i segni dei quali fidarsi. Tra questi ci sono Capricorno, Leone, Scorpione e Ariete ma non vanno sottovalutati anche Toro, Cancro e Bilancia, con i quali avete molta affinità. Con l’Aquario, infine, si possono condividere gioco e avventura con una visione della vita in comune, che fa di questa amicizia un rapporto unico. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, oggi vi assiste un intuito eccezionale, specie se appartenete alla prima decade.