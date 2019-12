Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 dicembre.

Si pone adesso la necessità di proseguire con costanza ed impegno sulle strade imboccate, lavorando a mantenere e migliorare i risultati raggiunti. Occorrerà agire con prudenza, non inasprire posizioni e accentuare estremismi, adattandosi ad eventuali mutamenti della sorte, senza troppo forzare gli eventi. Sentite un'esigenza di intimità con la vostra dolce metà. Ricercare una dimensione che sia tutta per voi due non sarà difficile. State concludendo gli impegni d'ufficio con la vostra consueta rapidità di esecuzione. Oggi sarete particolarmente efficienti e dinamici. L'atmosfera delle feste è ormai arrivata. Potete respirarla e sentirvi più leggeri.

Le fatiche degli anni passati saranno dimenticate, si produrrà e lavorerà tanto, anche e soprattutto da un punto di vista intellettuale, ma si avrà un ritmo di vita sereno, senza grandi scossoni. Produttività feconda per i mestieri tipici del vostro segno, gli artigiani, i ristoratori, i parrucchieri, i biologi, gli agricoltori, gli avvocati e i magistrati. Urano nel vostro segno e il contemporaneo appoggio di Plutone vi permettono straordinari exploit amatori. Se appartenete alla terza decade gli astri vi favoriranno con grande vigore. Tenete gli occhi ben aperti se appartenete alla prima decade, poiché importanti mutamenti ai vertici stanno per darvi manforte nella vostra carriera professionale. E il vostro futuro si tingerà di successi.

Avvertirete una generale aria di ordine, di pulizia, anche da un punto di vista morale e civico, che influenzerà beneficamente i vostri rapporti quotidiani, professionali e quelli di chi svolge un lavoro d'equipe. L'attività lavorativa si riempie di progetti d'ampio respiro, si stabilizza su una programmazione nei tempi lunghi. Vi preparate con allegria alle feste di fine anno. Se siete single la vostra passione per il flirt ha modo già di presentarsi in tutta la sua vivacità. Lasciate correre le chiacchiere che avete sentito su alcuni colleghi e tenete sempre il ritmo dei vostri tempi di lavoro: vedrete che non ve ne pentirete.

Negli amori più vivaci e disordinati sono ipotizzabili alti e bassi frequenti, insoddisfazioni, distanze emotive. Negli affetti stabili si può rilevare un delicato processo di rinnovamento attraverso il dialogo, che può vivificare il rapporto. Nei più giovani potrebbero verificarsi le classiche crisi d'identità che approdano poi verso una maturazione più consapevole dell'Io e verso l'assunzione di serie responsabilità. Il vostro partner vi chiede maggiore presenza e partecipazione. Sappiate dimostrare di essere all’altezza, interessandovi anche al concreto benessere di tutti i giorni. Stanno per arrivarvi cospicui introiti frutto del vostro lavoro. Cercate di essere equilibrati e di mettere da parte qualcosa. Non ve ne pentirete in futuro.

Il transito in Capricorno consente una più profonda maturazione dei progetti iniziati, favorendo in certe occasioni successi pazienti e meditati in ambito professionale e più particolarmente su chi ha in piedi attività commerciali o imprenditoriali. Non riuscite a scordare facilmente una persona conosciuta tempo fa. Il passo obbligato per voi è di farvi avanti. Sappiate tesaurizzare gli introiti che vi stanno arrivando adesso per i tempi futuri che verranno. La Luna nel segno razionale della Bilancia vi dona l'intuito su come sistemare i vostri risparmi.

Realismo e forza d'animo assisteranno tutte le Vergini nel gestire le situazioni d'ogni sorta in modo eccellente. In primo piano sarà la professione che riceve nuovo impulso e gratificazioni, non solo da un punto di vista morale, ma anche economico. Continua e si porta avanti la preparazione meditata di progetti lavorativi vincenti che vedranno in seguito compiersi quanto staranno programmando ora. Giornata sì per i sentimenti che si alimentano di passione e emozione. La vostra costante operosità è la cifra che imprimete oggi in ufficio. Chi di dovere non lo scorderà. In arrivo i meritati guadagni, o forse qualcosa in più.

Saturno forma un aspetto contrario tecnicamente ad un segno così legato alla socialità, leggiadro, ma anche fortemente razionale come il vostro. Come si esprime in termini pratici? Probabilmente come una necessità d’impegno e rigore, tanto in ambito professionale quanto affettivo. Risultati prestigiosi, richiederanno pazienza, lotta, forse sacrifici; questi ultimi in seguito, saranno però ampiamente ricompensati. C’è bisogno di intendervi con maggiore chiarezza in merito a un progetto di fine anno deciso con la persona che avete accanto. Trovate il modo per parlarvi più da vicino Vi arrivano gli introiti che stavate aspettando e che vi consentono di pensare a un investimento cui tenevate da un bel po'.

Saturno promette per tutti voi una lunghissima fase di rigore logico, aumenterà la vostra lucidità, darà la possibilità di guidare, con sicurezza in voi stessi e lungimiranza, la vostra vita. Se ci sono ancora alcuni strascichi di limitazioni e blocchi che tanto hanno pesato nel passato recentissimo, riguardanti le mete professionali, affettive o, più in generale esistenziali, queste scompariranno del tutto. Il paziente processo di costruzione parte da adesso e si rivelerà denso di attivismo: intensità produttiva per chi lavora ed opera in politica e nelle amministrazioni pubbliche. Favorite le collaborazioni con le strutture di potere. Assaporate un'intesa di coppia che sfiora la perfezione. Abbiate cura di questo nuovo rapporto che vi dà tante emozioni. Un buon flusso di denaro non vi manca: ora potete pensare di investirlo in un progetto a lungo accarezzato.

Sembra giunta finalmente l'ora di godersi i risultati acquisiti, eventualmente di continuare una lenta e paziente opera di ascesa. Non riuscite a smettere di pensare a una persona che vi ha colpito il cuore di recente. Allora non avete scelta: dovrete cercare il modo di incontrarla, farvi avanti e usare eventualmente gli strumenti forniti dai social media. Grande possibilità di conquista per chi abbia voglia di avventura. Giocate d'anticipo oggi se ancora siete al lavoro, per non farvi incastrare in un impegno che non avete proprio alcuna intenzione di prendervi in carico. Il consiglio di un collega altruista vi aiuta non poco.

Successi, promozioni per medici chirurghi, dentisti, ingegneri, commercialisti. Saturno favorisce nel 2020, la terza decade. Ci sono progetti di vita molto significativi con la vostra dolce metà: in arrivo matrimoni e convivenze, chi può e ha tanto coraggio anche la possibilità di mettere al mondo un figlio. Concludete un impegno professionale importante con la vostra consueta competenza, guadagnandovi l'apprezzamento generale.

Per il momento vi state abituando a una visione moderatamente razionale dell’esistenza e vi misurate con alcuni impegni e ambizioni che si presenteranno qua e là. La posizione di Saturno permette a tutti un rinnovamento ed un'organizzazione efficiente di situazioni professionali che si erano mostrate incerte, proporrà giochi e mosse in cui l’anima aquariana, dotata di tempismo e tattica, mostrerà talento. Avvertite una notevole voglia di avventura, di gioco e di flirt. Grande fascino nelle esponenti del gentil sesso. Venere entra finalmente nel vostro segno dopo un anno e vi promette successi amorosi di un certo peso. I capi vi assegnano impegni prestigiosi: ne andate fieri. Questo, oltre a gratificare la vostra ambizione, soddisfa il vostro orgoglio.

Sono due anni ormai che Saturno si trova nel segno amico del Capricorno: questo è per voi Pesci è un vero dono. È un'occasione per dare spessore e autenticità al vostro abituale modo di procedere. Esaltanti i risultati per gli studenti, per chi fa un lavoro intellettuale e progettuale, per scienziati, ricercatori, per architetti, arredatori, ginecologi e per gli scrittori. Decisionismo e forza di volontà non mancheranno. Anche se l'età non è più verde, godete di una strana ebbrezza, che è figlia del desiderio di innamorarsi. Vi arrivano introiti che aspettavate e potete realizzare un investimento che tenevate costudito gelosamente da tempo nel cassetto: non perdete quest'occasione.