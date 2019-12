Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 dicembre.

Giornata positiva in cui è favorita l’armonia in famiglia. Nell’avvicinarsi delle feste natalizie vediamo come vivono i vostri figli, se ne avete, i passaggi dei pianeti. Se i vostri figli sono nati nel segno dell’Ariete, una bella Venere ora in transito in Aquario non arresta un’affermazione impetuosa della loro personalità. Vi preparate all’organizzazione delle feste natalizie ritagliandovi alcune serate in intimità con la vostra dolce metà. Concludete tutte le vostre incombenze con l’energia che vi dà la voglia di proiettarvi nel clima di gioia e di allegria del Natale. Non vi lasciate in sospeso nessun impegno che vi affaticherebbe parecchio poi al ritorno dalle vacanze.

In famiglia la vostra organizzazione e la capacità di tenere tutto sotto controllo saranno di primordine. Se avete figli o nipotini appartenenti al segno del Toro, vediamo come vivono gli attuali transiti dei pianeti. I vostri bimbi giungono irrequieti alla vigilia delle feste natalizie. Avrete la capacità di migliorare il rapporto di coppia. Attraversate una fase di evoluzione molto felice e fortunata sia nei rapporti consolidati che in quelli di recente costituzione. Attenti a lasciare tutto al posto giusto, affinché ogni impegno piccolo e grande sia concluso a dovere.

Riuscite a trovare compromessi intelligenti in famiglia per risolvere una controversia patrimoniale che vi preoccupava da tempo. Vediamo oggi come vivono i bimbi del vostro segno i passaggi planetari, se avete la fortuna di essere genitori, zii o nonni. L’aria di vacanza produce un benefico effetto sul loro umore. Il cambiamento di scenario delle feste li ritempra, ravvivando il loro estro. Ravvivate un'atmosfera che si era un po' appesantita nei giorni scorsi e potete godere di un’intimità che vi rinnova il legame, sia sul piano sentimentale che su quello passionale. Se siete single non vi lasciate sfuggire una sola occasione. Se siete all'ultimo giorno di lavoro, risolvete alcune questioni essenziali per poi prepararvi con allegria alle feste di fine anno.

Osserviamo questa giornata, se avete bimbi del Cancro, come i transiti agiscano su di loro. Un’insolita fase di ribellione a impegni, compiti e regole caratterizza i vostri bambini. Occorrerà tener d’occhio il modo di interagire con il prossimo, sia in famiglia che all’asilo o a scuola. Con l’approssimarsi del Natale, ritorna, però la loro pacatezza. Avvertite che è un momento per aggiustare o mettere in chiaro con delicatezza alcuni punti lasciati in sospeso con la vostra dolce metà. Vi rimangono ancora alcuni impegni per chiudere la vostra giornata e dedicarvi al weekend. Metteteci tutta la vostra buona volontà. Gli astri oggi favoriscono la rapida facilitazione dell’attività lavorativa.

I bimbi del Leone sono comunicativi come non li avete mai visti. Risultano esuberanti, spigliati e decisi nell’accentrare l’attenzione su di sé. Vanno guidati con equilibrata autorevolezza, senza offuscare la solarità della loro indole. Ottime le indicazioni per quanto concerne la salute. Attenti alle esigenze del partner, mostrate tutta il vostro calore umano e la carica di generosità per cui non avete pari. Vi attrezzate per non lasciare nulla di sospeso, prima di chiudere in ufficio alla vigilia delle feste natalizie. Il vostro senso di responsabilità ferreo funge da esempio per i vostri colleghi distratti e pigri.

Se avete la fortuna di essere genitori, nonni, oppure zii, Plutone favorisce la creatività dei vostri bambini. All’arrivo delle feste natalizie si presentano in una forma fisica ottimale. Ritrovate una magica sintonia con la persona che vi sta al fianco. Dopo qualche piccolo fraintendimento o, addirittura scaramuccia, dei giorni scorsi, arriva finalmente il sereno. Per i single d’agosto sono in arrivo successi erotici notevoli. Non vi fate prendere dalla frenesia di chiudere gli impegni in ufficio, per rinviare a dopo le feste alcuni impegni importanti.

In famiglia siete adorati, in particolare se avete bimbi piccoli da crescere. A questo proposito apriamo oggi una finestra sui piccoli nati in Bilancia e vediamo come vivono questo clima di feste natalizie. Scoprite una naturale tendenza giudicante nei vostri bimbi. Sia i più piccoli che i ragazzi sapranno stupirvi per le loro valutazioni su tutto ciò che accade attorno, spesso corredandole di autentico senso di giustizia. Se incontrate qualcuno di interessante, non chiudetevi all’esperienza emotiva. Con rigore, equilibrio e il rispetto di ogni scadenza, riuscite oggi a concludere un impegno fondamentale che vi aveva parecchio dato da fare. Potete adesso sentirvi più leggeri e procedere nell’organizzazione di inviti e convivi natalizi, in casa e con amici cari.

Tenete sotto controllo l’umore, soprattutto nei rapporti con l’ambiente familiare e non vi innervosite se proprio tutto non va secondo quelle che sono le vostre intenzioni. Facciamo oggi l’oroscopo ai piccoli del vostro segno. Dotati di un intuito formidabile, vi faranno già presagire come poter indirizzare e coltivare le loro attitudini e i talenti. Alla vigilia di queste feste natalizie potranno sembrarvi lievemente assorti o riflessivi. Le vostre fortune in ambito sentimentale non si contano più. Contesi e ricercati, dovete davvero districarvi tra tanti corteggiamenti. Un promettente affare vi stimola e vi induce a informarvi su i pro e i contro di un investimento.

Non tentate l’impresa di tenere a freno i vostri dinamici bambini. La maggior parte dei pianeti li favorisce, provocando, in particolare se sono piccolissimi, un’irrefrenabile mobilità, sommata al bisogno di esplorare tutto quel che capita loro a tiro. Godetevi gli ultimi giorni di questo fortunato anno e, approfittatene, se siete single, per corteggiare, darvi da fare e dichiararvi. Gli amori stabili godono di una fase di appagamento. Concludete con successo i vari impegni di fine anno e vi potete dire soddisfatti di quanto avete realizzato.

Osserviamo oggi l’oroscopo dei bambini del vostro segno, visto che si avvicinano le feste natalizie, momento dell’anno in cui tutti i bimbi tendono ad essere i veri protagonisti. Malgrado il carattere riflessivo che i Capricorno manifestano già da piccini, con l’avvicinarsi di queste feste natalizie, si libera in loro un intenso bisogno di divertirsi, coinvolgendo genitori, fratellini e amici. In amore siete sicuri di voi stessi e capaci di lanciarvi in esaltanti conquiste erotiche. Se siete al lavoro anche oggi, sapete mettere a posto una questione professionale con il ragionamento tra colleghi. In questo modo potete sentirvi a posto nel luogo dove si svolge la vostra attività abituale, chiudendo ogni impegno e incombenza con la vostra tipica serenità.

In famiglia sarete in grado di mettere la concordia tra diverse anime e diversi punti di vista. Osserviamo i bimbi dell’Aquario e capiamo come possono vivere questa fase finale del mese di dicembre. Dotati di capacità intellettive notevoli, arrivano a fine anno con un po’ di stanchezza. Urano contrario può determinare la fase dello sviluppo in modo inatteso. Momento sì per i sentimenti. È arrivata l’occasione per esprimere tutto l’affetto alla vostra dolce metà. Ne sarete ripagati in modo totale. Siete in fase di chiusura di uffici e attività lavorative. Probabilmente per molti di voi questo è l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie. Vi occupate con il consueto senso di responsabilità che tutto sia in perfetto ordine.

In famiglia siete i veri protagonisti. Osservando i bimbi del vostro segno, se avete la fortuna di essere genitori, nonni o zii, guardiamo come agiscono i transiti planetari di questo momento prenatalizio su di loro. Volitivi e baldanzosi, faticherete un poco a riconoscere i vostri piccoli. Giornata di totale intesa con la persona che avete accanto, soprattutto per quanto concerne gli inviti da fare a parenti e amici per le imminenti celebrazioni di fine anno. Fate un bilancio di quanto avete realizzato in quest’annata e scoprite, con una certa sorpresa, che è andata stupendamente bene.