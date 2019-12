Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 dicembre.

In campo sentimentale, nei rapporti tra i segni zodiacali, i Gemelli e l’Aquario, segni appartenenti all'elemento Aria, alimentano il fuoco che è in voi. Il loro ritmo veloce, a volte frenetico, si sposa molto bene con la vostra natura calda ed espansiva. Al contempo avete da imparare dalla capacità di diplomazia, dall'ironia e dalla notevole attitudine alla comunicazione di cui sono dotati. Il vostro impegno in campo professionale non si discute. Lasciate correre quest'oggi alcune chiacchiere in ufficio che sono solo il frutto di gente poco seria o superficiale.



Potrete scoprire oggi un partner particolarmente affettuoso e ben disposto con voi. Se siete single, potreste invece incontrare persone molto gradevoli e con il desiderio di conoscervi meglio e intraprendere nuove amicizie. Siete un segno affidabile e concreto, su di voi contano i colleghi, i capi e tutto lo staff che in ufficio avete attorno. In questa giornata viene esaltata la vostra competenza e tutto l’impegno che mettete nell'attività quotidiana.

Cercate di ordinare oggi i vostri pensieri e mantenete i nervi saldi. Chi di voi può fare sport, riesce a catalizzare le energie in modo positivo. Non vi lasciate turbare più di tanto se la persona amata fa i capricci, saranno la vostra simpatia e il senso dell'umorismo a far passare ogni variabilità umorale. C’è da lavorare parecchio in questa giornata di inizio dicembre in ufficio. Ma voi riuscite a macinare una buona quantità di incombenze e procedete a organizzare per il meglio la giornata successiva.

Se siete in cerca dell'anima gemella è possibile che le conquiste, anche involontarie, oggi vi possano sorprendere. I due amici dell'elemento Terra, Toro e Vergine, sono segni concreti e razionali. Trovare un partner Toro o Vergine è per voi una fortuna. Buone prospettive di carriera si disegnano per voi a partire da questa giornata che appare particolarmente

radiosa, soprattuto se siete nati in luglio.

Fase particolarmente appagante con la vostra dolce metà. Sarete invogliati a migliorare il vostro legame sentimentale. Nella compatibilità di coppia passiamo in rassegna i compagni dello Zodiaco che hanno maggiore affinità con il Leone. Si tratta dei Gemelli e della Bilancia. Il rapporto con loro è certamente ben assortito. Sul lavoro non è facile ottenere un rapporto amichevole con i capi, ma voi di solito ci riuscite.



La vostra calma nell'affrontare le difficoltà e la capacità di gestire le incombenze quotidiane con grande fermezza vi fanno apprezzare molto dalla persona che avete accanto. Ricordate che, ogni tanto, ci vogliono anche la fantasia e la capacità di improvvisazione. Non vi arrabbiate se qualcuno dei vostri colleghi si perde in chiacchiere invece di fare il suo dovere: presto saranno altri a richiamarlo ai suoi compiti e a farlo adempiere alle proprie responsabilità.

In famiglia si respira qualche tensione di troppo. Se avete figli adolescenti, ci sarà bisogno di tutto il vostro equilibrio e delle vostre capacità. Impegnatevi di più con la persona che avete accanto e non anteponete il lavoro al richiamo degli affetti. Vedrete che niente di grave potrà succedere. Se avete abbracciato la libera professione, potete godere di un momento particolarmente felice nel riuscire a conquistare mete significative.

Continua il momento positivo in ambito sentimentale grazie al favore degli astri. Tra i segni che stiamo passando in rassegna, si possono unire al vostro Capricorno e Vergine. Entrambi appartengono all’elemento Terra, mentre voi siete un profondo e creativo segno d’acqua. In una logica di scambi ideale, la forza fecondante dell’acqua aiuta la Terra a mettere radici. Siete in un bivio poiché vi viene fatta una proposta che implica una scelta di un certo peso. Prendetevi del tempo e, se potete, date una risposta tra qualche giorno. Riflettendoci a dovere riuscirete a prendere la decisione giusta.

Nuovo giorno di dicembre abbastanza soddisfacente con prospettive future di ampio respiro. Non si esclude possiate dedicarvi all'organizzazione di una delle vostre passioni preferite: i viaggi lontani. Se svolgete una libera professione, gli astri vi danno la capacità di cominciare una nuova esaltante impresa. Sappiate guardare avanti verso gli obiettivi che adesso potete raggiungere con relativa facilità.

Non date peso a qualche nervosismo che si verifica nella vostra relazione di coppia: è solo un momento passeggero che si risolverà nei prossimi giorni. L'unione Capricorno – Scorpione e Capricorno – Pesci si rivela spesso proficua e capace di arricchire spiritualmente e moralmente entrambi i protagonisti. Se svolgete una professione che a che fare con il pubblico, cercate di non farvi distrarre da alcune situazioni esterne quest'oggi e concentratevi sulle vostre mansioni.

Nuove interessanti amicizie di profilano all'orizzonte. La configurazione astrale vi permette di relazionarvi con la vostra dolce metà in modo sensibile, equilibrato, caloroso e sincero. Se, invece, siete ancora single, avrete buone occasioni in questa giornata di fare incontri promettenti. Con la vostra impareggiabile diplomazia, riuscite a mettere d'accordo due colleghi che erano in una fase di scarsa comprensione e si trovavano in difficoltà.

La vostra tendenza a essere teneri e sensibili è esaltata al massimo in questa giornata e trova il completo gradimento della persona che avete scelto di avere accanto. Trovate genialmente degli escamotage che vi consentono di aggirare ostacoli di un certo peso quest’oggi in ufficio. E vi guadagnate l'apprezzamento di colleghi che prima non avevano valutato queste vostre straordinarie qualità.