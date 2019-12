Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1° dicembre.

Giornata frizzante con varie forze planetarie che remano tutte a vostro favore. Sole e Luna vi guardano sorridenti aprendovi a ottime prospettive sentimentali. Ma vediamo quali sono i segni con cui voi potreste andare più d’accordo secondo le indicazioni astrali. Sicuramente i segni di Fuoco, lo stesso Ariete dunque, il Leone e il Sagittario, che condividono con voi lo stesso entusiasmo e la forza della passione. Il limite, però è dato dal vivace protagonismo presente in queste combinazioni. Ci deve per forza essere qualcuno che deve mollare, a un certo punto e in alcuni periodi, lo scettro del comando! Va anche rilevato che, nel caso di segno identico al vostro, il rischio della monotonia si può annidare spesso dietro l’angolo.

Prima giornata dicembrina senz’altro positiva ravvivata da molti aspetti benefici in cielo. Il vostro slancio di calore umano è sempre in evidenza quando siete con la vostra dolce metà. Ma quali i segni che si armonizzano meglio con il Toro, secondo lo schema delle forze zodiacali? I segni appartenenti all’elemento Terra magari, con cui si può costruire un futuro insieme: sono il Capricorno e la Vergine. I legami con questi due segni beneficiano di un bell'incastro sessuale, ma non sempre si possono avvalere dell’ingrediente del romanticismo. Stesso discorso un po' per il rapporto Toro-Toro.

Si inaugura il mese di dicembre con un giorno abbastanza in sintonia con le vostre attese. Ma quali sono i segni che si sposano meglio con le caratteristiche dei Gemelli? Senz'altro i segni collegati con l'elemento cui appartenete, la leggiadra Aria: l'Aquario prima di tutto, così affine a voi per temperamento, e la Bilancia. Entrambi consentono di vivere la coppia sull’onda della socialità, del gioco, della comunanza di interessi culturali, artistici, politici. L'unione, come tallone d'Achille, può mostrare una qualche distanza e freddezza, ma l'intesa regge bene sotto il profilo mentale, lo scambio intellettuale. L’associazione Gemelli – Gemelli, oltre al rischio di una troppo forte identità di qualità e difetti, può risentire di una sorta di discontinuità (emotiva, passionale), che può verificarsi alla lunga nella dinamica di coppia.

Esordio dell'ultimo mese dell’anno positivo e anche fortunato, che vi riserva sorprese tanto in ambito familiare quanto nel settore delle amicizie antiche e rinnovate. Ma quali sono i segni zodiacali che meglio si legano con il vostro nella dinamica astrologica della compatibilità di coppia? Senz’altro i segni d’Acqua, elemento cui voi Cancro appartenete. Il punto di incontro è offerto dalla forza dell’emotività, del romanticismo, di una visione lirica del legame, nel caso dell’accoppiata Cancro-Pesci. Sotto i riflettori di una passione inesauribile, invece l'accoppiata Cancro-Scorpione. Il tandem Cancro-Cancro, può risentire della monotonia che spesso è una minaccia latente in tutte le coppie di segni tra loro identici.

Il binomio di pianeti nel Fuoco del Sagittario, Giove e Sole, vi assicurano una giornata molto soddisfacente, specie se appartenete alla terza decade. Ma con quali segni si relaziona meglio il Leone sulla ruota zodiacale? Senz'altro i segni appartenenti al vostro stesso elemento: il Fuoco, dunque l’Ariete e il Sagittario. In entrambi i casi, pur condividendo uno slancio caloroso eccezionale, il legame può essere offuscato dal fortissimo protagonismo e individualismo presente in tutti e tre i segni di Fuoco. Migliore forse la combinazione con il femminile Sagittario, disposto, di quando in quando, a mollare lo scettro del comando, ma con il direttivo Ariete gli scontri possono essere invece piuttosto fragorosi. L'alleanza Leone-Leone subisce un po' la stessa sorte.

Si prospetta un quadro benefico a inaugurare il mese di dicembre 2019. Ma vediamo quali sono i segni con cui legate più facilmente in ambito sentimentale. Prima di tutto i vostri compagni nell'elemento Terra: il Toro e il Capricorno. Con entrambi è possibile vi possiate costruire un rapporto solido, basato sulla stima, la fiducia, la capacità di venirsi incontro e capirsi, quando serve. Un po' deficitaria la componente fantasiosa e romantica, specie col segno del Capricorno, poiché il femminile Toro riesce a creare atmosfere affettuose e morbidamente accoglienti; ma in entrambi i casi viene compensata dalla vigorosa passionalità che tende spesso a instaurarsi. Il rapporto Vergine-Vergine può avere sempre i vantaggi di un'intesa basata sulle stesse prospettive, ma limitata da un'identità troppo forte che rischia di far scivolare facilmente nella noia.

Moti planetari abbastanza benefici vi preparano una giornata di inizio mese senz'altro fortunata per voi. Ma quali sono i segni che possono trovare una unione di mente e di passione più forte con la Bilancia? In prima battuta i segni appartenenti all’elemento Aria: Gemelli e Aquario. Con questi due segni trovate spesso le strade giuste di una comunicazione concorde e amorevole, di rispetto reciproco, di volontà di unione, pur nella distinzione delle due personalità. Il limite di un legame, che può arrivare a sfiorare la perfezione, viene dalla tendenza a non volere scendere troppo in profondità nel rapporto, accontentandosi maggiormente della dimensione "formale" dell'unione. Il rapporto Bilancia-Bilancia può essere molto positivo. Tuttavia i rischi di noia e rispetto dei canoni formali, appaiono, ancor più in questo caso, abbastanza elevati.

Inizio dell'ultimo mese dell'anno che propone un momento radioso e fortunato. Ma vediamo quali sono i segni che si legano allo Scorpione in modo più fortunato. Prima di tutto quelli appartenenti all’elemento, l’Acqua, di cui anche voi fate parte: i Pesci e il Cancro. Stare insieme non è difficile in compagnia di due segni così intensamente romantici e sentimentali. Unico limite: il rischio di naufragare troppo nel mare delle emozioni, non trovando il modo di arrivare a una costruzione stabile del legame. Il rapporto Scorpione-Scorpione può nutrirsi efficacemente delle qualità inerenti al segno, come l'intelligenza, l'eros, l'anti convenzionalità, ma, al contempo, può risentire di altre caratteristiche quali la tortuosità mentale e il desiderio di avventura e sperimentazione.

Sipario aperto sul mese vostro preferito. Quali segni vi sono affini in coppia? Senz'altro i vostri alleati di Fuoco, l'Ariete e, soprattutto, il Leone. Condividete con loro il medesimo slancio di calore umano e tutta la vitalità e la passione dell’elemento Fuoco. Dovrete solo essere attenti a non accavallarvi con la rispettiva tendenza, sia pure bonaria, di travolgere l’altro con la forza delle rispettive personalità, spesso esuberanti. L’accoppiata Sagittario – Sagittario può essere mobile, irrequieta, coinvolgente, ma risentire, come sempre nei segni che sono troppo simili, di una stessa impostazione caratteriale, che non sempre arricchisce o fa evolvere il legame.

Si apre il cielo di dicembre e vi vede nel pieno delle vostre qualità, che sono la capacità di ascoltare l'altro, il mettersi a disposizione e aiutare, nel caso ce ne fosse bisogno. Ma quali sono i segni zodiacali che viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda col Capricorno? Quelli appartenenti all'elemento Terra, senz’altro: il Toro e la Vergine. Sono entrambi segni con cui potete costruire relazioni stabili, durevoli, capaci di riempire la vostra vita di contenuti affettivi. Unico limite è quello di non sentire molto l'afflato romantico, emotivo, la suggestione lirica, comunque componenti essenziali nel sentimento d’amore. Più facile trovarvi sulla base dei valori comuni di buon senso, di razionalizzazione del legame, di lucido realismo che danno comunque gran vigore al rapporto. L'accoppiata Capricorno-Capricorno può essere estremamente passionale, ma, forse, risentire alla lunga del limite di un'identità troppo forte di caratteristiche analoghe.

La Luna nel vostro segno vi apre a un dicembre colmo di emozioni. Ma con quali segni tendete maggiormente a sintonizzarvi, voi nativi dell’Aquario? Sicuramente i segni appartenenti al vostro stesso elemento, ovvero l'Aria. Con i Gemelli c'è un grande sodalizio che va dal piano passionale a quello intellettuale, dalla comune voglia di gioco, alla complicità. Con la Bilancia l'intesa è proprio inerente allo stare in due, al trovare sempre la gioia di essere insieme. Il rischio viene da una mancanza di un romanticismo autentico, che a volte può rivelarsi nel connubio tra segni d'Aria. L’associazione Aquario-Aquario pur essendo versatile, scoppiettante, mai noiosa, può esporre al rischio di sparizioni improvvise, dell’uno o dell’altro partner.

Giove ancora per poco e il Sole si trovano entrambi in un punto dello Zodiaco per voi non completamente congeniale. I segni d'Acqua come il vostro, Scorpione e Cancro, si sposano bene con le attitudini, le pulsioni, le inclinazioni del romantico segno dei Pesci. Vi legate infatti molto bene a questi due segni, sulla base della vostra carica emotiva, passionale, senza scordare un tocco di poesia, per voi sempre indispensabile per dirvi innamorati. Il rischio è di non riuscire a costruire una relazione stabile e concreta dopo l’intensa fusione emozionale. L'accoppiata Pesci-Pesci può essere oltremodo traboccante di intensità sentimentale, ma difettare di solidità e di proiezione nel futuro.