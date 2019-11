Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 novembre.

Fine mese che riserva un celo pieno di sorprese per voi oggi. Sappiate accoglierle con entusiasmo! Una tranquillità emotiva vi assiste, specie se appartenete alla prima decade, concedendovi un'armonia completa con la vostra dolce metà. Colmate uno spazio con la vostra iniziativa in un settore della vostra attività che è stato lasciato vuoto.

Attendete l'arrivo del weekend un po' come una manna dal cielo, poiché avete decisamente necessità di staccare per ricaricarvi. Una settimana e un mese decisamente faticosi stanno per chiudersi. Non date peso a malumori passeggeri vostri o del partner. Vi guadagnate ancora una volta la palma del personaggio che più si dà da fare nel vostro ambiente professionale, spesso coprendo le défaillance di altri.

Lo Zodiaco appronta una giornata di fine mese discreta, che mostra conferme dei vostri sforzi precedenti. Le opportunità di poter conoscere gente nuova sono favoritissime. Se esercitate un mestiere che ha a che fare con le pubbliche relazioni, come la vendita, la pubblicità potete contare su abilità di primordine che vi aiuteranno a essere valutati come dei grandissimi professionisti.

Si apre una giornata ancora un po' faticosa, ma che vi porta soddisfazioni brillanti specie da un punto di vista lavorativo. Siete single? Gestite un rapporto occasionale o avete da poco avviato una nuova relazione? Non vi proiettate in direzione di progetti futuri e ipotesi di viaggi, momenti intimi da vivere e programmare insieme. Trovate la quadratura del cerchio in ufficio quest'oggi. Chi dice che siete un segno pigro e pronto sempre ad addossare agli altri i compiti più gravosi, si sbaglia.

Lo Zodiaco ha in serbo una giornata molto positiva per gran parte di voi Leoni. Vi innamorate, contraccambiate il sentimento, ma conservate una capacità di riflessione e di valutazione, che vi dona un quadro lucido di tutti gli eventi. Siete manager che devono organizzare con notevole piglio decisionale gli orari di lavoro, i rapporti col personale, i progetti che ineriscono all'impresa che a voi fa capo? Questa giornata di fine novembre i pianeti vi danno una grandissima mano.

Difficilmente vi annoierete anche se avrete un po' di da fare! Più in evidenza appare la parte erotica e passionale su quella relazionale in senso stretto. Dai liberi professionisti ai creativi, da chi svolge un mestiere a contatto con il pubblico a chi invece occupa uffici di burocrazia e di lavoro dipendente: tutti questi lavoratori sono in questa giornata ben visti dall'azione di Urano. Non vi manca l'abilità tecnica per risolvere intoppi che si verificano in maniera del tutto imprevedibile.

Stanchi ma felici, arrivate a chiudere il mese di novembre. Il cuore ha delle ragioni che la ragione non può comprendere. Questo è adesso il vostro motto e vi dovete abituare a capire che non tutto si può controllare. Arrivate in dirittura d'arrivo per un progetto avviato nei giorni scorsi, con un po' di fiatone. Onori e riconoscimenti non vi mancano e vi fanno giungere la percezione che, per quel che si è realizzato, siete davvero indispensabili.

È giunta la giornata che chiude uno dei vostri mesi preferiti. Molti gli astri che sorgono in cielo sono oggi per voi propizi. Assaporate il gusto per la conquista avvenuta e dell’appagamento del desiderio completo. Se fate un lavoro connesso con l’economia, la finanza, la borsa, l'ottimo aspetto che si crea tra Luna e Plutone, vi dona la mano felicissima quest'oggi e guadagni fortunati. In generale, chiunque abbia una professione connessa con il commercio, la pubblicità o la vendita, vedrà risultati di tutto rispetto.

Novembre chiude oggi i battenti con una giornata per voi molto promettente e fortunata. Chi è in cerca della sua "metà della mela" sappia un po' interrompere l'insistente gusto per l’avventura che sempre lo pervade e si dedichi, con più attenzione, alla persona che gli tocca, non solo i sensi ma anche stimola una notevole curiosità mentale. Sia che abbiate scelto di abbracciare una libera professione, oppure che siate in un'attività dipendente, la strada che vi si para oggi davanti è spianata.

Orizzonte di fine novembre che appare tutto luminoso: nessun pianeta conosciuto vi rema contro! La Luna stempera qualche piccolo capriccio e nota di polemica all’interno della vostra coppia. Ancora un po' di nervosismi e di fibrillazioni per paure strane di non farcela si annunciano quest'oggi, ma la vostra audacia, la bella rapidità d'azione, consentono mosse fulminee, capaci di sbaragliare eventuali avversari o concorrenti super agguerriti. Colleghi competitivi continuano per tutta la giornata lavorativa a non darvi tregua.

Splende un cielo guidato da ottimi influssi planetari. Una grande iniezione di calore e di vitalità vi caratterizza nei rapporti con la persona che avete accanto, sia un partner abituale o occasionale. Se festeggiate il vostro compleanno nella prima e terza decade aquariana, avrete modo di attivare nuovi canali espressivi e nuovi sistemi che miglioreranno il rendimento professionale. Se fate un'attività connessa con il mondo dell’arte, della cultura, della trasmissione di informazione e di idee, Venere, vi garantisce performance straordinarie.

Nuovo giorno di fine novembre che appare governato da bei presagi celesti, che vi portano a essere ottimisti e socializzanti con l'ambiente circostante. Si chiude un mese che vi ha visto in completa ripresa rispetto ad alcune situazioni affettive. È la vostra genialità ad avere la parte più importante nella vostra attività quotidiana, qualsiasi lavoro voi facciate. Nettuno, astro del genio e della possibilità di imprimere estri di cambiamento significativi, sta transitando nel vostro segno e vi offre questa opportunità.