Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 29 novembre.

Sia che abbiate una relazione stabile oppure un rapporto vissuto in maniera occasionale, avrete la possibilità di veder fiorire le pulsioni e il trasporto emotivo. Il vostro segno è celebre per le sue intemperanze, per gli alti e i bassi che può manifestare quando è innamorato e la giornata di oggi ne sarà un'ulteriore prova. Giocate ad armi pari oggi con un collega, che ha ingaggiato con voi una sfida professionale che vi sta particolarmente a cuore.

Giornata caratterizzata da alti e bassi soprattutto per quanto riguarda la vita privata. Beneficiate oggi di una grande passionalità con la persona amata. Cercate, però, di tenere sotto controllo una eccessiva possessività. Chi, invece, è ancora single potrebbe non sentirsi pronto a cominciare una nuova storia. In ufficio vi distinguete risolvendo un'incombenza lavorativa che aveva messo in difficoltà i vostri colleghi e collaboratori.

Non fermatevi alle prime difficoltà di una nuova relazione d'amore. È necessario per voi sperimentare e capire come questo rapporto si strutturi e possa eventualmente tramutarsi in una relazione più a lungo termine. Sarà alla fine il vostro istinto a suggerirvi la strada da intraprendere. Le vostre competenze e abilità nel contesto lavorativo non si discutono. Vi esprimete alla grande oggi in ufficio e le vostre quotazioni salgono decisamente.

Non date peso eccessivo a qualche variazione dell'umore, vostra o della persona che avete accanto. Si tratta di momenti passeggeri, che non inficiano la sostanza della vostra relazione. Qualche piccolo malumore passeggero vi prende oggi in ufficio. Forse è colpa di qualche collega poco sensibile che potrebbe avervi fatto una battuta di spirito che non vi è piaciuta. La vostra capacità di trovare l'energia per ricominciare è ai massimi livelli.

Stupite la persona amata con il vostro estro, la voglia di vivere e la capacità di saperla coinvolgere in nuovi interessi. Fate consistenti passi in avanti nel vostro contesto lavorativo, in particolar modo se avete un'attività dipendente. Se svolgete una libera professione, invece, riuscirete a raggiungere i traguardi prefissati prima del previsto.

Se in campo sentimentale una persona ha attirato il vostro interesse, oggi potrebbe essere la giornata giusta per palesarle ciò che provate. Avrete tutte le risorse necessarie per riuscire al meglio. Attenti e diligenti, vi volgete verso un ottimo affare che vi viene proposto oggi da una persona competente e che vuole farvi ottenere discreti vantaggi. Il vostro rapporto con il denaro è, da sempre, abbastanza equilibrato e vi consente di distinguere un investimento conveniente da uno che è meglio evitare.

In campo sentimentale si profilano nuovi amori all'orizzonte. Sta a voi la decisione di lanciarvi in una nuova avventura. Prendetevi il tempo giusto per riflettere sul da farsi. Se svolgete una professione autonoma, organizzate la strategia più giusta per superare una sfida all’interno del vostro gruppo professionale. Avrete le risorse necessarie per distiguervi e risultare i migliori.



State attraversando un momento molto positivo nella vostra relazione d'amore. Azioni in salita anche per i single del segno che avranno conferme del loro fascino e dovranno solo scegliere in quale avventura sentimentale lanciarsi. Sia che abbiate abbracciato una libera professione sia che svolgiate un'attività dipendente, saprete mettervi in evidenza, senza ricorrere a comportamenti poco corretti con i vostri colleghi.

Il vostro spirito entusiasta vi consente di fare conquiste in campo sentimentale. Sia che facciate una libera professione oppure un'attività dipendente, avrete modo di trovare conferme sulla bontà del vostro lavoro negli ultimi tempi. Per alcuni, invece, le mete ideali possono apparire più distanti e anche più faticose da raggiungere.

Una buona vivacità di spirito è il biglietto da visita che esibite in questa giornata se siete single. Sarete invitati a varie feste e troverete il modo di mostrare il lato espansivo di voi stessi. Qualche lieve screzio, che può verificarsi oggi in seno al gruppo di lavoro di cui fate parte, non vi deve alterare più di tanto. Fate attenzione a usare tutti gli accorgimenti che vi ci vorranno per non farvi trovare impreparati.

Una forte carica passionale vi caratterizza oggi in campo sentimentale. La capacità di guardare lontano, di avere una visione lucida vi sostiene, invece, in ambito professionale. Se state partecipando ad un lavoro d'equipe, avrete la capacità e i mezzi per ottenere risultati di primordine.

Oggi sapete conciliare passione e tenerezza nella vostra vita sentimentale. Divers successi s profilano all'orizzonte per i single del segno. Se svolgete una libera professione, avrete la possibilità di inserire il tocco distintivo della vostra personalità, senza alterare più di tanto gli intenti e il percorso del vostro lavoro. Vi arriveranno gli introiti economici che vi aspettavate e che vi aiuteranno a ritrovare una certa serenità.