Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 28 novembre.

Quest’oggi vi sorridono tanti corpi celesti: si prospetta una giornata positiva. In amore sarete stimolati a dare grande spazio alle emozioni. La Luna, infatti, si occuperà di dar voce alle esigenze del vostro cuore. Se siete single, inoltre, Giove vi assiste: dovete solo sapervi guardare con attenzione attorno, per scoprire chi ha diretto il suo interesse nella vostra direzione. Sul lavoro, invece, il Sole vi dà conferme della vostra bravura, permettendovi di raggiungere risultati che non sono alla portata di tutti.

Scenario dei transiti positivo in cui vi muovete con la vostra intraprendenza, mossa da una forte voglia di cambiamento. In amore, lasciate da parte qualche piccola tentazione di gelosia e immergetevi nella relazione con tutta la vostra generosità e l’ardore di cui disponete. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, Urano e Nettuno vi consentono di agire con garbo e gentilezza, due armi molto utili per ottenere la proficua collaborazione dei colleghi.

Il cielo, in questa giornata di fine novembre, non vi fa mancare i favori della buona sorte. In amore, Nettuno nel segno dei Pesci vi rende un po’ umorali con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima decade. In serata i buoni influssi della Luna cambiano lo scenario e vi rendono calorosi e pimpanti, pronti ad accogliere con ardore le proposte che vi vengono fatte. Sul lavoro, invece, giocate una partita che vi vede pronti allo scatto mentale, capaci di sbaragliare, con grande grinta e anche un discreto coraggio, concorrenti e avversari.

I transiti che dipingono i pianeti in questa giornata per i nati sotto il segno del Cancro sono discreti. In amore, vi accostate alla persona che avete accanto esprimendole i vostri sentimenti e trovando, in cambio, una sicura dedizione amorosa, specialmente se siete nati nella seconda decade. Se siete invece single o avete una relazione occasionale, sarà la vostra capacità di adattarvi alle situazioni impreviste a darvi quel pizzico di estro che serve per migliorare la qualità del legame. Sul lavoro, infine, gestite i vostri collaboratori con l’amabilità che il vostro segno zodiacale vi sa dare. Senza scordare mai il tocco di classe e di savoir-faire che, da sempre, vi contraddistingue.

Panorama dei transiti estremamente promettente per i nati sotto il segno del Leone. In amore, Giove nel segno del Sagittario vi fa aprire il cuore a interessanti novità sentimentali. Specie se siete in cerca dell’anima gemella tenete gli occhi ben aperti e la mente sveglia, l’amore vero sta per arrivare. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un periodo in cui i pianeti transitanti vi vogliono molto dediti alla vostra attività professionale. Sappiate accogliere i suggerimenti degli astri e farli fruttare.

Quadro astrale di fine novembre che mostra un mix di elementi astrali positivi con altri che vi possono creare piccole tensioni e seccanti incertezze. Ma grazie al vostro carattere sereno ne riuscirete a venire a capo. In amore, Giove e Nettuno vi remano contro e possono ancora confondere le piste, non dandovi quella chiarezza di vedute e di obiettivi e la sicurezza in voi stessi che da sempre fanno parte del vostro carattere deciso. Sappiate per il momento pazientare e continuate a non prendere decisioni di cui potreste in seguito pentirvi. Sul lavoro, invece, se svolgete la libera professione, dopo una prima parte della giornata ancora un po’ in salita potrete vedere i frutti degli sforzi profusi.

La fase astrale indicata da questa giornata di fine novembre è positiva, ma anche piuttosto impegnativa. In amore, splende ancora la vivida presenza di uno dei vostri pianeti preferiti, Giove, specie per i nati nella terza decade. Ed è un vero toccasana, poiché sentite il bisogno di relax che vi tenga lontano dal tran tran e dallo stress quotidiano, in particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 15 al 18 del mese di ottobre. La persona amata comprende questa vostra esigenza senza particolari rimostranze. Sul lavoro, concludete un impegno faticoso che vi aveva dato parecchio da fare, incassando i complimenti di tutti.

Giovedì di fine novembre abbastanza soddisfacente. La Luna è estremamente benefica specie a partire dal pomeriggio e vi infonde illuminanti intuizioni. In amore, Venere vi gratifica lo spirito, permettendo un’invidiabile intesa con la vostra dolce metà. Se siete single, invece, quest’oggi potreste "accendervi" per una persona che conoscerete quasi per caso e che vi farà scoccare una scintilla di passione. Sul lavoro, infine, dovrete essere pazienti e riuscire ad adattarvi a diverse esigenze.

Prosegue con successo il momento quasi trionfale per il Sagittario. Per quanto riguarda la vita sentimentale, con la vostra dolce metà siete più amabili e sensibili del solito. La Luna in ottimo aspetto vi facilita l’intesa, rendendovi più profondi e intensi. Chi di voi è invece in cerca dell’anima gemella, con il duetto Luna-Giove molto positivo al suo fianco, trova una bella occasione di conoscenze da cui si potrà sviluppare in seguito un legame serio. Sul lavoro, infine, se svolgete una professione che contiene degli elementi di creatività, date sfogo a questa vostra predisposizione nel modo migliore.

Configurazione astrale abbastanza gioiosa e propizia per i nati sotto il segno del Capricorno. In amore, la vostra sensibilità è il punto di forza del rapporto di coppia che state vivendo. È vero, non vi lasciate andare tanto facilmente a effusioni, ma quando si tratta di esserci e di dimostrare alla persona che avete accanto quanto ci tenete, non mancate mai di farvi avanti. E anche quest’oggi tirate fuori questa vostra caratteristica. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, date uno scatto risolutivo alla vostra attività lavorativa: Marte e Nettuno sono in angolo molto favorevole e vi aprono strade dal sicuro successo.

Lo Zodiaco vi pone davanti a una giornata dinamica, specie da un punto di vista professionale. In amore, una posizione di Marte non troppo favorevole vi rende poco disposti a lasciarvi andare e a condividere momenti sentimentali intensi. Sappiate comunque giocare bene le vostre carte, specie se avete da poco iniziato una storia. Per quanto riguarda il lavoro, invece, l’ottima posizione di Giove, che si trova nel segno del Sagittario, vi porta folgoranti intuizioni nella vostra attività, che vi porteranno ottimi risultati.

Prospetto dei transiti zodiacali sereno e ricco di promesse, malgrado qualche piccola contrarietà. In amore, la Luna continua a mostrare una posizione altalenante per tutta questa giornata, ma non è totalmente negativa. Se una nuova storia d’amore vi sta impegnando sempre di più, cercate di cavalcare la situazione e di non rinchiudervi in riflessioni che potrebbero risultare sterili. Per quanto riguarda la vita professionale, quest’oggi in ufficio si crea una bella sintonia, anche grazie alla vostra capacità di tenere insieme le persone anche sotto il profilo umano e non solo da quello delle competenze e delle abilità lavorative.