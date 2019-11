Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 novembre.

Riuscite a gestire le storie sentimentali con grande serenità e senso di soddisfazione. Solo se siete nati nella seconda decade, dovete stare un po' più attenti, usare tatto con la persona amata e cercare di mantenere il vostro equilibrio. Vi attivate per gestire gli eventuali imprevisti in ufficio con il vostro classico piglio riuscendo a cavarvela molto meglio di altri.

Al primo posto tra le vostre priorità ci sono i rapporti familiari. Sensibili e attenti alle esigenze della persona amata, vi disponete con l'animo migliore per assecondare ogni suo piccolo desiderio. Il vostro carattere di lavoratore indefesso continua a farvi considerare come il segno zodiacale più stakanovista dell'intero Zodiaco. Ne date cospicua prova ancora oggi in ufficio e questo vi fa guadagnare consensi da parte dei colleghi e dei capi. Presto arriveranno anche risultati economici.

Se siete single mettete in gioco la vostra simpatia, il senso dell'umorismo e la capacità di dialogo, cercando di comprendere quali siano gli interessi e i desideri della persona che vi interessa. Se avete un lavoro di potere e di comando, siete oggi in una fase di tensione allo scopo di ottenere ogni cosa in base alle vostre intenzioni.

Oggi la vostra relazione di coppia è caratterizzata da sintonia e buona sorte, tanto da farvi guadagnare l'ammirazione di amici e persone care. Costanza, capacità di trovare sempre le soluzioni meno scontate e più originali, una visione differente della realtà: queste sono le caratteristiche di cui oggi beneficiate sul lavoro.

Se avete storie occasionali, potete assecondare questa situazione ed evitare di impegnarvi in una relazione più a lungo termine. Beneficiate sul lavoro di una grande grinta e uno slancio che permette di sbaragliare concorrenti e avversari con grande facilità. Questo vi consentirà di raggiungere quelle posizioni di alto livello cui ambite.

Cercate il dialogo e, se proprio non ce la doveste fare, usate la comunicazione non verbale con la persona amata quest'oggi. Un po' di nervosismo e di calo dell'attenzione non vi faccia rinunciare a quelli che sono i vostri obiettivi principali. Cercate di non affannarvi se tutto non procede secondo i vostri piani.

Sentite un profondo bisogno di evasione nonostante la vostra vita sentimentale stia attraversando un momento molto positivo. Sia che facciate una professione autonoma sia che svolgiate un'attività dipendente, vi troverete ad ottenere conferme decisamente significative per come avrete agito. Sappiate attendere, invece, se siete nati nella seconda decade, perché il vostro momento arriverà tra non molto.

L'intesa mentale, quella fisica e il senso di intimo appagamento non vi mancano davvero mai e consentono alla vostra coppia di migliorarsi e stare molto bene. Diverse conquiste, invece, si prospettano per tutti gli Scorpioni single. Sia che siate in un'attività autonoma oppure se abbiate abbracciato una libera professione, beneficiate di intuito e forza creativa.

Prosegue una bella armonia nella comunicazione di coppia. Chi, invece, è single ha modo di curiosare in novità sentimentali nell'ambiente. Rigore e senso del dovere vi fanno andare avanti nella vostra attività professionale, sia che abbiate un lavoro dipendente se che siate imprenditori, creativi e liberi professionisti in genere.

Un notevole fascino vi contraddistingue. Nel caso cerchiate l'anima gemella non dovete far altro che dare qualche piccolo segnale a chi, da tempo, è rimasto per voi in attesa. Un grande intuito vi assiste oggi, consentendovi di comprendere prima di altri come andranno alcune dinamiche nell’ambiente del lavoro.

Cercate di non dare un'immagine diffidente o ancora poco calorosa di voi stessi ai vostri potenziali corteggiatori e le vostre promettenti corteggiatrici. Provate a sorridere più spesso e alleggerite oggi la mente e il cuore. Sarete capaci di gestire situazioni anche di notevole peso. La vostra grinta e l'abilità con cui condurrete le attività nel concreto vi varranno l'ammirazione altrui.

Decisioni di cambiamenti e di evoluzioni toccano indifferentemente chi ha un rapporto stabile e chi, invece, è single. Che facciate un lavoro dipendente o che abbiate una professione autonoma la sostanza non cambia: dovete giocare d'astuzia per cercare di schivare una committenza o un impegno in ufficio, cui non siete particolarmente interessati e che avrebbe l'effetto soltanto di affaticarvi o di annoiarvi.