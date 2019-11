Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 novembre.

Cielo di fine mese in cui spicca la positività di Venere, del Sole e di Giove, tutti e tre in Sagittario. In amore, sarete dotati di grande sensibilità, che vi aiuterà a comprendere gli umori di chi vi sta accanto, evitando inutili litigi. Per quanto riguarda la vita professionale, se lavorate anche oggi, vi sorreggono aspetti planetari davvero ottimi: avrete a vostra disposizione prontezza di riflessi, agilità di manovra e ottime capacità decisionali.

Domenica gioiosa in cui risplende l’unione tra i vostri due astri governatori: Giove e Venere. La Luna ostile alla fine potrebbe darvi lo stimolo per uscire e vedere gente, malgrado sentiate anche il bisogno di relax casalingo. In amore, assicuratevi di garantire le attenzioni necessarie al partner che potrebbe lamentarsi di mancanze da parte vostra. Se lavorate anche oggi, corrono in vostro aiuto Nettuno e Plutone che vi permetteranno di portare a termine gli impegni senza alcun affanno.

In questa domenica di novembre i transiti planetari vi donano un fascino intrigante. Attitudine di cui potrete approfittare nella vita sentimentale, aggiungendoci anche una bella carica di passione magnetica. Fate solo attenzione a non mietere troppe "vittime". Se, infine, siete al lavoro anche oggi, compaiono all’orizzonte ottime prospettive, che vi possono far sperare in avanzamenti di carriera.



Profilo dei transiti abbastanza fortunato, con la Luna nel segno amico dello Scorpione. In amore è opportuno non puntare troppo in alto in termini di mete sentimentali; Saturno infatti è ancora imbronciato, specie se appartenete alla terza decade. Meglio cercare di mantenere un profilo basso. Se, infine, dovete lavorare anche questa domenica, potete contare su una sorridente Luna che vi regala la vitalità e l’umore giusti per non farvi sentire la stanchezza.

Quadro dei transiti che vede buona parte del cielo ben disposto nei vostri confronti. In amore, è un tripudio di novità e di opportunità che si susseguono, specie se siete single. Traetene il massimo del divertimento, ma non investite troppo in incontri occasionali che potrebbero sfumare facilmente. Per quanto riguarda la vita professionale, se siete occupati anche oggi fate attenzione a una sensazione di nervosismo che potrebbe accompagnarvi per tutta la giornata.

Configurazione mediamente buona in cui si ritrovano aspetti che aiutano una felice espressione del vostro Io. In amore, la Luna vi guarda amorevole dal segno dello Scorpione, promettendovi felici exploit sentimentali. Che siate in coppia o che cerchiate ancora la vostra anima gemella, il vostro cuore è nello stato d’animo più propizio per amare. Anche sul lavoro gli astri, nello specifico Mercurio e Urano, contribuiscono a rendere la giornata positiva.

Prospetto astrale che riunisce elementi positivi ad altri lievemente contrastanti. In amore, vi assiste potentemente Venere, dandovi la possibilità di mettervi in ascolto delle esigenze della persona amata con particolare sensibilità e dedizione; soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 22 del mese di ottobre. Sul lavoro, invece, Giove armonico dal Sagittario vi aiuta a concludere le incombenze professionali con grande rapidità. In questo modo riuscirete comunque a godervi questa domenica.

Gioco dei moti celesti sempre ben disposto. Anche la Luna vi sorride generosa, trovandosi nel vostro segno già a partire dalle prime ore del mattino. In amore, Giove e Venere in splendida congiunzione continuano a inviarvi influssi di generosità e di calore umano, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 17 al 20 del mese di novembre. Infine, se siete anche oggi al lavoro, con la vostra tipica arguzia risolverete una delicata questione tra due colleghi che si trovavano in disaccordo.

Domenica fortunata e decisamente intrigante per il vostro temperamento avventuroso. In amore, c’è il fuoco della passione che fa la sua parte di protagonista e voi ne sarete investiti con tutto il vigore possibile. Se siete single, potrete trarre il massimo godimento da conquiste significative. Per quanto riguarda la vita professionale, la configurazione astrologica vi dona rapidità, risolutezza nelle decisioni e, al contempo, una grande abilità diplomatica.

In questa domenica di fine novembre non ci sono negatività nel vostro cielo. Nello specifico, in amore, Venere e Giove vi strizzano l’occhio, esaltando la vostra sensualità. Ragione per la quale sentirete, se siete single, una gran voglia di avventura. Sul lavoro, infine, il vostro pianeta nume tutelare, Saturno, vi dona le qualità di programmazione per importanti mete professionali che sono decisamente alla vostra portata.

Astri domenicali per voi molto positivi, ad eccezione di qualche piccolo inciampo non difficile da superare. In amore, Venere e Giove si congiungono dopo un anno esatto dall’ultima volta in cui lo hanno fatto e vi promettono una bella intesa che tocca la parte emotiva, ma anche quella passionale, nel ménage di coppia, specie se appartenete alla terza decade. Sul lavoro, infine, grazie alla vostra professionalità, di cui oggi darete l’ennesima prova, sono in arrivo discrete soddisfazioni.

Alti e bassi per una giornata comunque vivace e in cui non rischierete certo di annoiarvi. In amore, Giove e Venere litigano con il vostro segno e condizionano la vostra vita emotiva. Cercate di avviare un dialogo se capite che la vostra dolce metà oggi è un po’ irrequieta. Potreste anche non dare importanza, però, a certe sue intemperanze e trovare il modo di alleggerire con il vostro tipico senso dell’umorismo. Se, infine, lavorate anche di domenica, non date peso a qualche chiacchiera di corridoio o a qualche dissidio che si presenterà tra colleghi.