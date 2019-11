Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 novembre.

Muovetevi con circospezione in famiglia, soprattutto con le persone anziane. È il momento per chi di voi ha il cuore libero, di dare una possibilità ai corteggiatori o alle corteggiatrici che lo assediano. Fate attenzione, invece, ai colpi di fulmine che possono capitarvi in questa giornata. Non li scambiate per il grande amore e tenete sempre le redini della situazione in mano. Non è il caso di dare corda a chi vuol creare inutili polemiche sul lavoro: cercate di risolvere ogni cosa con la vostra capacità di mediazione



I vostri rapporti sentimentali sono influenzati dal desiderio di imprimere un decisio cambiamento alla situazione che attraversa la vostra coppia. Un’aria nuova sta infatti invadendo la vostra vita emotiva, sappiate farvi trovare pronti. Successi per i single in cerca di avventure. Avvertite una fase di stanchezza in ufficio, forse dovuta a qualche piccolo contrattempo tecnico con gli strumenti di lavoro.

Se siete ancora single, datevi da fare e non state chiusi nel guscio. Non è escluso che il vostro cuore sia soddisfatto nelle situazioni meno convenzionali e più insolite che potete immaginare. Per i single si profilano infatti avventure all'insegna della passione. Avrete oggi una grande energia in ufficio. Cercate e ottenete la collaborazione di un vostro collega, che è poi anche un vostro sincero amico. Il suo consiglio si rivelerà prezioso.

Quelli di voi che festeggiano il compleanno dal giorno 4 al 7 del mese di luglio saranno favoriti in amore, che abbiano una relazione durevole o che siano in cerca dell’anima gemella. Potreste avere oggi qualche piccola incomprensione con i colleghi, anche quelli più fidati. Cercate di usare il vostro tatto e lasciate correre le provocazioni che pure potrebbero farsi sentire.

Avete nuovamente incontrato una persona che aveva attirato in passato il vostro interesse sentimentale. Approfittate dell'occasione che il destino vi ha riservato. Chi, invece, ha una relazione di lungo corso avrà la possibilità di rinnovare il proprio legame di coppia, organizzando piccoli viaggi o uscite inzieme ad amici che non vedevate da tempo. In ufficio vi imponete con la vostra competenza, che nessuno osa mettere in discussione.

Momento di riflessione serena in amore. Non vi preoccupate se qualche innamorato o innamorata potrebbe essere diverso da quello che vi aspettavate: guardate bene in voi stessi e cercate di capire se è questa la persona che voi volete veramente accanto. In ufficio saprete muovervi con disinvoltura e sicurezza nei vostri mezzi: avete la chiara consapevolezza di essere giunti a un punto di svolta.

Avete l'energia giusta per lanciarvi in diverse avventura amorose, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 12 del mese di ottobre. Non è vero che siete dei freddi, ma è solo quello che volete dimostrare agli altri.

Avrete la possibilità di concretizzare le vostre ambizioni professionali: sarete in grado di prendere le decisioni giuste per tagliare i traguardi sperati.

Sappiate riconoscere dov’è la vostra fortuna e godetene con la genuinità che vi è consona. Se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade, avrete l’occasione di giocare alcune carte che difficilmente vi verranno di nuovo date in mano dalla sorte. Sappiate valutare con intelligenza le vostre mosse. Lavorate per lanciarvi in progetti di ampio respiro, soprattutto se avete abbracciato la libera professione.

La conquista, come sempre, entusiasma il vostro temperamento infuocato e oggi potete attingere a questa vostra risorsa a piene mani. Fate attenzione a non alzare troppo la posta e a lasciarvi aperta una via di fuga. Un fiuto particolarmente

efficace vi consente di capire che un affare propostovi da un amico è particolarmente vantaggioso. Prima, però, sentite anche il parere di altri e attivate altri canali di informazione.



Se avete una relazione fissa e di lunga durata, questa si rivitalizza e vi dona nuove soddisfazioni e stimoli. Chi di voi, invece, ha ancora il cuore libero, si predisponga a una stagione di successi in cui sarà impossibile mantenersi single. Preparatevi a piccoli contrattempi sul lavoro. Ma non preoccupatevi, la vostra proverbiale capacità di tenere testa agli imprevisti vi sorreggerà alla grande.

La vita sentimentale è in primo piano quest'oggi. L'aspetto passionale è quello che funziona meglio e potrebbe portare a imprevedibili e piacevoli conseguenze. Siete in un momento decisamente significativo da un punto di vista professionale. Se svolgete un’attività autonoma, preparatevi a una fase di raccolto e di conferma di quanto avete seminato in precedenza.

Continua la bella fase espansiva nel campo dei sentimenti e della vita passionale. Se avete una relazione di lungo corso, è possibile la vediate rinascere, scongiurando il rischio della monotonia. Se, invece, avete un amore cominciato da poco, il rapporto è pronto per decollare. Qualche seccatura e prese di posizione di un collega possono influenzarvi in ufficio, ma ormai siete abbastanza abituati: portate pazienza e non vi farete scalfire da nulla.