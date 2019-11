Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 novembre.

Cielo sereno – variabile per i nati sotto il segno dell’Ariete in questo nuovo giorno di metà novembre. In amore, non vi fissate a volere la perfezione con la persona che avete scelto di avere accanto. Due pianeti, Marte e Saturno, complicano la vita di coppia. Quindi cercate di non inasprire il confronto e cercate il dialogo. In questo modo le turbolenze non dovrebbero creare problemi eccessivi. Anche sul lavoro vivrete qualche difficoltà a causa di una serie di seccature e interferenze esterne di vario genere. Plutone e Saturno continuano a essere imbronciati e a non lasciarvi completa libertà di movimento, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade. Sappiate pazientare e fate passare la fase di incertezza.

Il cielo dei transiti planetari è oggi piuttosto discreto per il vostro segno. I pianeti lenti hanno una posizione stabilmente positiva, mentre quelli semi lenti e rapidi hanno una posizione altalenante. In amore, Venere e Giove vi possono provocare qualche piccola inquietudine e insicurezza in ambito sentimentale, specie se avete cominciato una relazione affettiva da poco tempo. Se, invece, avete una relazione di lungo corso, niente paura. Vi trovate a gestire quelli che sono i normali alti e bassi che ogni storia d’amore, prevede. Per quanto riguarda la vita professionale, il vostro spirito tenace e concreto vi permette di superare una fase un po’ complicata. C’è la necessità di gestire una questione, che alcuni vostri colleghi e collaboratori non riescono a mettere a posto.

Giornata positiva per i nati sotto il segno dei Gemelli grazie alla presenza benefica della Luna. In amore, proprio il luminare notturno vi rende romantici, anche se il vostro segno non è di solito molto pervaso da atteggiamenti sentimentalisti. Vi lasciate contagiare e potreste anche organizzare una cenetta a lume di candela in un esclusivo e tenero tête-à-tête. Se siete single una strana voglia di seduzione vi mette in moto e decidete di lanciarvi nel variegato mondo dei social media. Se, infine, fate un lavoro connesso con le pubbliche relazioni, o anche col commercio e la vendita, avrete dalla vostra parte la forza comunicativa e la sensibilità necessarie per agire al meglio.

Profilo dei transiti planetari che non cambia di molto quest'oggi, con Giove e Venere che non vi disturbano più di tanto. In amore, c’è la possibilità che qualcuno tra voi oggi abbia l’intenzione di fare qualche colpo di testa per conquistare chi da un bel po' di tempo gli fa battere il cuore. Sappiate muovervi, nel caso, prendendo tutte le contromisure necessarie a non bruciarvi. E considerate l'eventualità di un piano B da mettere in atto. Per quanto riguarda la vita professionale, ci può essere qualche lieve dissonanza nell'ambito dei rapporti interpersonali. Si tratti dei capi, dei colleghi, dei collaboratori, dovete fare particolare attenzione a non alzare i toni, e a tenere sempre un controllo della situazione.

Cielo molto positivo per quanto concerne l'ambito lavorativo. Nel settore dei sentimenti, invece, ci sarà da impegnarsi un po' di più. Mercurio e Sole abitano infatti oggi il segno a voi ostile dello Scorpione. In amore, è necessario, infatti, avvicinarvi con dolcezza e delicatezza alla persona che avete accanto. Qualche malumore passeggero può essere l’effetto di attenzioni che non avete dato al vostro (o alla vostra) partner negli ultimi tempi. Rimediate con la vostra tipica generosità. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, un gruppo di pianeti benefici è a vostra disposizione. Cavalcate un'onda positiva e fate in modo di trovare soluzioni a quel che sembrava irrisolvibile fino a poco tempo fa.

Gioco dei transiti che vede buoni aspetti per quel che concerne il settore emozionale e relazionale, meno esaltante il quadro da un punto di vista professionale. In amore, bando alla vostra proverbiale timidezza: Sole, Mercurio, Marte, Urano e Plutone vi tengono compagnia e vi stimolano a lanciarvi in belle imprese sentimentali. Sul lavoro, invece, la Luna negativa determina un non perfetto scorrere del quotidiano. Possono verificarsi oggi incidenti tecnico – meccanici, intoppi e non sempre la comunicazione con i colleghi e i superiori potrebbe rivelarsi funzionale. Per fortuna un vigoroso Plutone minimizzerà qualsiasi danno.

Giornata interessante dove alcuni pianeti possono vivacizzare la situazione. In amore, Marte è ancora positivo, ma anche il vostro nume tutelare, Venere. Sono prevedibili, specie se siete ancora in cerca dell'anima gemella, esaltanti colpi di fulmine, che accogliete di buon grado. Il vostro temperamento un po' distaccato e in certi casi esitante, potrebbe scomparire e farvi diventare calorosi e frizzanti con chi vi fa battere il cuore. Anche sul lavoro, è sempre la Luna a infondervi quella grinta attiva e quel temperamento deciso (che di solito voi non possedete). Sicuri delle vostre scelte e precisi nell'adempiere il vostro dovere, fate andare avanti la vostra giornata con il massimo dell'efficienza.

Moto dei transiti che rappresenta un cielo ancora molto nitido e sereno per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore, gratificati dalla splendida vicinanza in Sagittario dei due benefattori dello Zodiaco, Venere – Giove, vi sentite in possesso della forza di seduzione necessaria per conquistare qualcuno che avete da tempo puntato. Sappiate che gli astri zodiacali non sempre vi favoriscono così spudoratamente, quindi non sprecate l'occasione. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, vi servite di un'ottima prontezza di riflessi mentali per mettere a posto alcune incombenze arrivate improvvisamente sulla vostra scrivania.

Passaggi planetari frizzanti e benevoli in questo giorno di metà novembre per voi: sappiate apprezzare e sfruttare a dovere i favori celesti. In amore, buoni aspetti da parte di quasi tutti i pianeti allietano la vostra vita sentimentale. Da Giove a Marte, da Venere a Mercurio, per voi è un periodo di scoppiettanti entusiasmi da condividere con la persona che stabilmente (o occasionalmente), avete adesso accanto. Sul lavoro, esibite invece la vostra prodezza tecnica per risolvere una questione di carattere pratico sorta oggi in ufficio e che ha fatto entrare in crisi non pochi colleghi e vostri collaboratori.

Configurazione dei transiti planetari abbastanza curiosa. Da un lato abbiamo consistenti successi in ambito amatorio che compensano, dall'altro un lieve momento di calo in ambito professionale. Nello specifico, in amore, un vero e proprio exploit nella sfera sentimentale vi rallegra lo spirito consentendovi di raggiungere soddisfazioni insperate. Audaci conquiste vi hanno fatto capire quanto siete ammirati, apprezzati, amati, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 28 del mese di dicembre al 4 del mese di gennaio. Sul lavoro, invece, subite la contrarietà di Marte, che tende a rendere le vostre armi spuntate, specie se nascete dal giorno 14 al 20 del mese di gennaio. Fate attenzione dunque a non raccogliere provocazioni e lasciate passare la giornata: sarà meglio così.

Previsione astrologica di questa giornata abbastanza incoraggiante, in special modo per il settore lavorativo e un po' più inquieta per il settore emotivo. In amore, infatti, arriveranno ai nodi una serie di questioni che vi imporranno delle scelte. In generale, comunque, evitate di porvi ambiziose mete sentimentali e restate alla finestra, coltivando situazioni affettive valide e consolidate. Di contro, sul lavoro, Nettuno, il vostro pianeta guida, si fa promotore di successi professionali, in special modo se appartenete alla seconda decade aquariana e se fate una professione connessa con le pubbliche relazioni o comunque a stretto contatto con gli altri.

In questa giornata di metà novembre, gli astri si dispongono in posizione molto positiva. In amore, il vostro cuore sta accelerando i battiti sempre più e questo non vi dispiace. Urano e Nettuno sono i vostri paladini e vi consentono di dare largo spazio alla vita sentimentale. Non è che l’inizio di un autunno e un inverno decisamente caldi per il vostro segno. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, sappiate fare tesoro anche delle esperienze negative. In questo modo saprete quando non ripetere alcune mosse o prendere alcune decisioni di cui vi siete pentiti.