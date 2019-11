Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 novembre.

Profilo giornaliero dei transiti che mostra alti e bassi. Siete single impenitenti? La posizione di Saturno, dispettosa dal segno del Capricorno, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade, continua a non darvi forse una stabilità e una costanza come voi auspichereste, malgrado tutto. Dimostrate tenacia e forza di volontà oggi in ufficio, dal momento che avrete da dedicarvi a diversi impegni e risolvere alcune importanti questioni.

La sensibilità, l’intuizione, la capacità di prestare aiuto agli altri, è molto in evidenza quest’oggi e vi consente di far risaltare la parte più nobile e generosa di voi stessi. Il vostro vissuto sentimentale richiede una fase di maggiore dialogo e comprensione con la vostra dolce metà. Trovate le parole giuste con i vostri superiori oggi in ufficio, per esprimere come la pensate su una questione recente. Mercurio non vi aiuta, facendovi frastornare dall’emotività, ma la razionalità di cui siete provvisti sarà la componente essenziale degli argomenti che porterete. La vostra abilità di persuasione avrà infine la meglio.

Riprendete il tran tran in questa settimana di metà novembre con un po’ di noia che vi condiziona l’intera giornata. La Luna è nel vostro segno! E il tocco di leggerezza e di fascino vi aiuta nella conquista di una persona conosciuta da poco. L’azione di Marte, inoltre benefico vi consente, se infoltite la schiera dei single, di ridurre questa schiera e trovarvi accasati in men che non si dica, specie se appartenete alla gemellina terza decade. Guidati dall’azione di una bella Luna oggi in Gemelli, riuscite a trovare nel lavoro d’ufficio, la quadratura del cerchio.

Cominciate questa giornata avendo accanto un parterre planetario di tutto rispetto, malgrado Marte sia ancora in angolo negativo per il vostro segno. Siete stimolati letteralmente dalla sorte planetaria, con una configurazione planetaria positiva per il Cancro. I single facciano attenzione ai colpi di testa. Nettuno nel segno del lavoro creativo e indipendente, i Pesci, vi stimola a darvi da fare, sempre in pole position in campo professionale. E proprio se avete un’attività autonoma mettete in campo tutto il vostro talento e anche quelle doti di immaginazione e di genialità che il vostro segno tanto spesso vi concede.

Gioco dei transiti planetari che delinea alti e bassi che si susseguono. Urano in Toro vi rende irrequieti in campo sentimentale. I pianeti dell’attività pratica e della velocità di esecuzione, Mercurio e Urano, non vi spalleggiano più di tanto questa giornata. La vostra vita lavorativa va dunque alla grande, specie se appartenete alla prima e alla terza decade del vostro segno. Anche un provvidenziale Giove si occupa di spianarvi il cammino del successo, della stima in campo attivo – operativo, del consenso.

Prospetto dei moti planetari che vi apre una giornata indubbiamente fortunata. Chi di voi è ancora single, può contare su un periodo estremamente favorevole (che si allungherà anche ai prossimi giorni) e su un innalzamento considerevole dello charme personale. I risultati che otterrete nel campo della seduzione li toccherete con mano. In ufficio imprimete un ritmo serrato alla vostra attività, non curandovi dei colleghi pigri o lavativi. I frutti del vostro impegno infaticabile, del vostro senso del dovere mai disatteso, della vostra costanza, non tarderanno a manifestarsi da qui a poco.

Ottimi i rapporti con la vostra famiglia e molto affettuosi quelli con i fratelli e le sorelle, le figlie e i figli. Se siete in cerca dell’anima gemella e appartenete alla seconda e alla terza decade bilancina vi trovate a entrare in contatto con una persona che vi affascina, vi intriga, come non succedeva per voi da molto tempo. Chi di voi invece è in una relazione stabile, si gode la serenità di uno scorrere della vita affettiva secondo ritmi pacati e privi di scosse. Avete molto lavorato, vi siete tanto dati da fare, ma, adesso, è arrivato il momento di raccogliere i frutti di quel che è stato il lavoro svolto.

Momento quasi trionfale da assaporare con tutto il piacere personale, mentale di cui potete disporre. Si manifestano momenti irripetibili in amore, sia che siate in coppia oppure che se sperimentiate la condizione di single. La corresponsione di amorosi sensi si accompagna all’intesa mentale profonda. Stabilite programmi e organizzate piani d’azione che vi possono far andare sempre più lontano. Nettun continua a darvi manforte.

Il vostro inguaribile ottimismo vi dice che presto ogni difficoltà sarà scomparsa o del tutto minimizzata. Una strana sensazione di inadeguatezza non vi fa sempre stare sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che avete scelto di avere accanto. Non fatele pressioni se avvertite che è un po’ lunatica e cercate di venirle incontro con il prezioso strumento dell’ascolto delle sue esigenze. Pronti per mutare positivamente alcune complicazioni e lungaggini, che al lavoro vi tenevano imbrigliati, siete animati da una operosa voglia di realizzare e costruire. Momento d’oro per gli imprenditori, i commercianti, per tutti coloro che operano con la vendita, la comunicazione, la trasmissione di notizie e dati.

Prospetto dei moti planetari eccellente. Si mette in movimento un meccanismo destinato a far evolvere la vostra vita. Il buon aspetto tra Plutone e il Sole si verifica tra il vostro segno e l’amico Scorpione, dunque ha il potere di irradiare su di voi effetti strepitosi. Avrete tutto il diritto di considerarvi fortunati in amore e potrete lanciare le vostre frecce verso chi vi ha emozionato. Fase lavorativa intensamente produttiva. Saturno in angolo molto positivo vi illumina il cammino con la capacità di organizzazione e razionalità che ci vogliono per ottenere risultati perfetti.

Vi è la necessità di dare uno stop alle vostre iniziative recenti e, forse, ad alcuni vostri personali estri. La vostra dolce metà fa oggi i capricci? Non badate alle sue intemperanze, e ogni tanto, lasciatela pure sfogare. Quel che conta è la solida affettività che si stabilisce tra di voi come coppia e che non è certo messa in discussione. C’è chi in ufficio vi fa brigare e lavorare più del dovuto? Non usate solo l’arma del garbo, della battuta ironica e diplomatica, per far capire che non siete sciocchi. Sarete anche in grado di esprimere il vostro disappunto in forme gentili.

Profilo astrale di questo nuovo giorno abbastanza positivo. Salutate la positiva benedizione del vostro sempiterno benefattore, Nettuno, che continua a darvi manforte. Il consiglio degli astri? Sappiate solo mirare in modo razionale e non vi spingete troppo oltre in ambizioni affettive non alla vostra portata, ambizioni dove poter incappare in fantasticherie e illusioni facili. C’è chi vi vuol mettere i bastoni fra le ruote? Fate buon viso a cattivo gioco e non date peso più di tanto alle persone che non sopportano di vedere i vostri successi chiarirsi e essere apprezzati da colleghi e capi.