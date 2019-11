Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 novembre.

Fate particolare attenzione perché, senza volerlo, potreste diventare aggressivi e alzare il livello degli scontri. Malgrado qualche diverbio in campo sentimentale, oggi date e chiedete rispetto. È quel che dimostrerete appunto con la persona che avete accanto. In perfetto orario con i tempi e le scadenze lavorative, riprendete la vostra attività in ufficio facendovi valere.

Date eccessivo peso alle situazioni economiche e al denaro. Siete esageratamente preoccupati per la vostra immagine e troppo possessivi nel momento in cui non vi sentite sicuri sentimentalmente. Potreste riuscire oggi a conquistare una persona che da tempo ha attirato il vostro interesse. La vostra professionalità non si discute: rispondete a tono chi tenta di metterla in discussione.

Se non siete ancora riusciti a concedervi una vacanza, questo weekend potrebbe rappresentare l'occasione ideale, soprattutto se avete abbracciato la libera professione. Oggi è la giornata ideale per esprimere al meglio i vostri sentimenti alla persona che amate. Ne potrà beneficiare anche la sfera passionale. Grazie alla vostra efficienza sul lavoro vi guadagnate la stima dei colleghi

Alcuni nodi che eramo rimasti irrisolti fino a poco tempo fa si sciolgono improvvisamente e fanno intravedere una fase sempre più positiva e soddisfacente. Gli astri hanno in serbo per voi una nuova affascinante avventura sentimentale. Cercate di non lasciarvela sfuggire. Agite seguendo la vostra intuizione in ufficio oggi: arriverete dritti allo scopo senza sforzarvi troppo.

Cercate di non peccare di egocentrismo, di bisogno costante di magnificare sé stessi in ogni occasione. Si prospettano all'orizzonte alcune situazioni sentimentali interessanti. Siete in attesa di alcune sollecitazioni e risposte che vengano dall'esterno. Non fatevi prendere dall'ansia, perché riceverete presto le conferme che aspettavate. Sul lavoro fate notevoli passi in avanti per la vostra carriera.

Uno dei vostri difetti principali è la tendenza all'ipercriticità che manifestate per ogni situazione e in ogni circostanza vi troviate. Fate attenzione a non trascurare una visione che tenga conto del passato con i suoi indispensabili punti di partenza. L'amore non è solo passione e eros: cercate di coltivare anche la parte emotiva. Efficienti e garbati, riuscite a conquistare spazi d'azione in ufficio, quelli che vi serviranno per guadagnarvi avanzamenti futuri.

Attenzione a non sfociare nell'eccessivo narcisismo. Cercate, poi, di non assecondare troppo il vostro idealismo, che potrebbe degenerare verso atteggiamenti di fanatismo esasperato. La giornata vi prospetta performance sentimentali di alto livello che vi fanno raggiungere obiettivi insperati. Dimostrate un insolito piglio decisionista questa giornata in ufficio di fronte a una situazione tecnologica ingarbugliata. Date prova di grande forza di carattere.

Giornata di novembre che vi riserva soddisfazioni pubbliche e private sotto tutti i punti di vista: da quello familiare a quello sociale, dalla sfera intima a quella amicale. Attenzione a usare sempre diplomazia, garbo e a frenarvi dall'esternare considerazioni fuori luogo. Quando volete sapete dimostrare di essere molto romantici. Gli astri vi aiutano a dare contorni poetici alle vostre relazioni di lunga durata. Se svolgete una professiona indipendente, una bella collaborazione con un collega nuovo arrivato vi consente un avanzamento notevole di carriera.

La possessività può emergere in molti di voi, facendovi diventare ansiosi nel rapporto d'amore. Non vi fate frastornare da paure infantili in campo sentimentale. Seguite sempre la vostra logica, l'unica in grado di darvi quelle risposte precise che voi cercate. Se svolgete un'attività che ha che fare col commercio, la vendita, la pubblicità, sappiate oggi agire con prudenza e tenendo uno stretto controllo sui conti e i contatti col pubblico.

Fate attenzione al vostro temperamento aggressivo. A volte è necessario mostrarvi più morbidi e concilianti per arrivare allo scopo. Se siete all'inizio di una nuova relazione sentimentale, trovate il modo più confacente per agire, adattandovi alle esigenze della persona amata. I capi vi danno oggi carta bianca per un incarico che vi impegna e vi appassiona: lo accettate, senza esitazione alcuna.

Vanno molto bene i rapporti con le amicizie di sempre, quelle di vecchia data e i legami con i fratelli e le sorelle, i cugini e le cugine. In campo sentimentale potete contare sull'aprirsi di tante porte se siete ancora single. Non fate caso alle chiacchiere se siete nati in gennaio. L'importante è non dare loro un peso superiore a quello che meritano.



Se volete conquistare la persona che ha attirato i vostri interessi, dovete cercare di far capire soprattutto la sostanza dei vostri sentimenti. Se vi date da fare, gli astri saranno dalla vostra parte. Un po' di stanchezza non inficerà il rendimento che avrete in ufficio e che sarà come sempre di ottimo livello.