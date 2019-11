Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 novembre.

Cielo astrale che mostra una configurazione che, nonostante la fama di segno duro e puro, dà largo spazio ai sentimenti. In amore, con la Luna in Pesci, il vostro cuore si alleggerisce, specie se siete nati nella terza decade. Venere incendia letteralmente il vostro animo proiettandolo verso nuovi orizzonti che vi entusiasmeranno. Per quanto riguarda la vita professionale, vi assale un po' di svogliatezza qua e là che però non turba il clima di cooperazione e anche di allegria che oggi si respira in ufficio: colleghi amici vi aiutano a chiudere la giornata senza provare la benché minima stanchezza.

Un bel Nettuno nel segno fidato alleato dei Pesci vi promette una giornata molto soddisfacente in campo familiare, specie se siete nati tra il 4 e il 9 di maggio. In amore, Mercurio e il Sole disturberanno un poco i vostri passi. Nulla di grave, tuttavia. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, riuscite a trovare una facile sintonia nell'ambiente di lavoro e ad armonizzare contesti difficili. La vostra capacità di mettere sempre una buona parola vi ritornerà con gli interessi al momento opportuno.

Quadro dei transiti planetari abbastanza positivo, anche se Giove è in contrapposizione al vostro segno, ma ancora per poco. A sorreggervi rimane Marte, che si trova nel segno amico della Bilancia e vi infonde fascino, razionalità, logica, insieme a un acuto realismo. Per quanto riguarda la vita amorosa, questa giornata sarà particolarmente stimolante anche a causa di qualche piccolo inconveniente che vi spingerà a dare il meglio di voi. Sul lavoro, invece, dovrete pazientare senza scoraggiarvi. Nel caso ne abbiate la possibilità, Nettuno contrario vi invita a dedicarvi al vostro benessere nei momenti di pausa.

Quella di oggi sarà una delle giornate più positive del mese, anche grazie alla Luna, il vostro astro prediletto. In amore, grazie agli influssi del luminare femminile scoprirete che una persona, per voi solo amica, nutre in realtà sentimenti più profondi. Sul lavoro, infine, se siete liberi professionisti avrete l'occasione di fare affari d'oro. Nettuno e Luna compongono un quadro per voi fortunatissimo, specie a partire dal primo pomeriggio. In questo quadro benefico non è estraneo neanche il magico zampino di Urano in Toro.

Quadro dei transiti che da negativi stanno per trasformarsi in positivi. In amore, la configurazione abbastanza romantica che si dipinge oggi in cielo, vi spinge a volere dare spazio alla vita sentimentale e, se siete single, a lanciarvi in varie iniziative di conquista. Con Mercurio nello Scorpione vi emozionerete tuttavia di più del previsto. Per quanto riguarda la vita professionale, invece, alcuni vostri colleghi si mostrano in difficoltà e voi avrete l'occasione, ancora una volta, di mostrare il vostro buon cuore. Un occasione predisposta da Giove, che vi spalleggia potentemente dal Sagittario e vi aiuta a costruire un’immagine di successo.

Quest'oggi vi godete transiti molto benefici e positivi. Nello specifico, Urano vi aiuta ad emergere in ogni campo, dal pubblico al privato. In amore si delinea una giornata sì per i sentimenti, specie se siete in cerca dell'anima gemella e i corpi celesti creano per voi imprevedibili ma fortunati incontri. Sappiate lanciarvi nel gioco della conquista. Sul lavoro, infine, il vostro professionismo non si discute e lo dimostrate anche oggi in ufficio. Non siate timidi e non vi stupite se troverete chi, in modo aperto e chiaro, ve lo testimonierà senza mezzi termini.

Momento tutto sommato positivo, salvo qualche lieve contrattempo familiare di cui ne risentono soprattutto i nati nella seconda e terza decade. In amore, la configurazione molto romantica che si dipinge oggi in cielo vi stimola a dare spazio ai sentimenti più che in altri giorni. Saturno continua a mettervi qualche bastone fra le ruote, ma voi non demordete, provando a giocare tattiche inusuali per conquistare chi vi piace. Per quanto riguarda la vita professionale, non vi arrabbiate troppo se il capo è particolarmente esigente. Fate buon viso a cattivo gioco e cercate di accontentarlo. Col tempo riuscirete a farvi valere.

Un nuovo giorno abbastanza travolgente per voi, specie da un punto di vista sentimentale. Tutti i pianeti dell'affettività e del desiderio si pongono in angolo decisamente positivo. In amore, Mercurio e Sole sono nel vostro segno e vi infondono voglia di conquista. Anche Venere è ben messa, quindi via libera alle emozioni e all'esplosione del desiderio. Sul lavoro, infine, Plutone vi stimola ad affermarvi e ad agire. È giunto il momento di farvi avanti specie se siete nati nella terza decade.

Quadro dei transiti planetari che vede la stabile presenza di Venere nel vostro segno a favorirvi in ambito sociale e mondano. Brillanti, vivaci, dotati di voglia di scherzare su tutto e con tutti, vi aspetta una giornata decisamente gioiosa e positiva. In amore, Marte sempre in angolo benefico vi dona slancio, specie se siete single. Chi ha una relazione stabile, invece, si dedica al partener con tutto l'ardore che è in grado di mettere in campo. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, fate attenzione ad alcuni colleghi che potrebbero approfittare della vostra disponibilità.

Un parterre planetario di tutto rispetto vi sostiene: da Saturno a Nettuno, da Plutone a Urano, fino al Sole e alla Luna. Tuttavia si dispone in angolo negativo Marte. Attenzione a tenervi al riparo da alcuni momenti di agitazione, sia pure transitoria, in ambito familiare. In amore, non vi manca certo la grinta di mostrare il vostro affetto alla persona amata, ma questo nuovo giorno potreste avvertire una scarsa capacità di esprimere come vorreste i sentimenti. Soprassedete per ora e mantenete la calma. Sul lavoro, infine, non date peso a qualche polemica che si verifica oggi in ufficio e soprattutto astenetevi dal prendere posizione e dal fare commenti che potrebbero essere interpretati male o addirittura danneggiarvi.

È ancora una bella Venere nel segno alleato fondamentale del Sagittario a proteggere le vostre iniziative. Grintosi, pimpanti, siete sulla cresta dell'onda, specie se appartenete alla seconda e alla terza decade. In amore, l'ascolto paziente di ciò che il vostro (o la vostra) partner ha da proporvi vi aiuta a raccordare meglio le vostre esigenze di coppia. Riuscirete dove altri hanno immancabilmente fallito. Per quanto riguarda la vita professionale, vi aspetta una giornata molto positiva: andate spediti e diretti verso gli obiettivi, impressionando i vostri superiori.

È una giornata particolarmente positiva per voi appartenenti a uno dei segni più teneri dell'intero Zodiaco. La Luna transita infatti proprio nel vostro segno, mentre il Sole e Mercurio, in Scorpione promuovono e favoriscono tante vostre iniziative. In amore, preparatevi a una giornata particolarmente gioiosa con la vostra dolce metà. La Luna è in angolo benefico per voi e consente il fiorire di passioni e emozioni nuove specie se siete in cerca dell'anima gemella. Il vostro cuore affamato di sentimenti troverà il nutrimento per le sue esigenze. Sul lavoro, infine, il vostro tocco di genialità si riconosce anche in ambito professionale. Ne raccogliete gli effetti positivi nei commenti dei colleghi e spesso anche dei vostri superiori.