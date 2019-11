Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 novembre.

Potreste difettare di quella flessibilità e disposizione al compromesso che tanto bene fa ai rapporti umani. Sappiate non fissarvi troppo sulle vostre convinzioni e posizioni. Lasciate spazio e libertà di movimento alla persona amata. Vedrete che la relazione d'amore se ne avvantaggerà. La vostra competenza in campo professionale non si discute e ne darete ampia prova quest'oggi.

I rapporti familiari godono di un momento in cui riuscite ad armonizzare le diverse anime dei componenti. Vi piace stare in casa e non frastornarvi con inviti a feste e cene. Coltivate la dimensione dell'esclusività nella vostra coppia che resta al riparo da interferenze esterne. Non ve ne pentirete. Collaboratori in sintonia col vostro carattere vi fanno scorrere la giornata in tranquillità e svolgere il vostro lavoro molto bene.

Il vostro atteggiamento perennemente adolescenziale si rifiuta di maturare. Siete, invece, talmente immersi nel vostro personaggio che risulta difficile riuscire a staccarvi da questo ruolo. Se siete single avrete diverse occasioni da sfruttare. I vostri capi possono mettervi in difficoltà, facendo in modo che tutto il carico del lavoro ricada su di voi. Con il vostro garbo e un po' di senso dell’umorismo che vi contraddistingue, saprete farvi rispettare.

Il vostro carattere conciliante aiuterà a mettere a posto efficacemente ogni contrasto. L'aggressività vi è estranea: alcune volte è necessario farvela tirare fuori a forza. L'affiatamento è una qualità con la quale coltivate un nuovo rapporto sorto all'orizzonte. Non date peso a vari pettegolezzi che vi fanno oggi solo perder tempo prezioso in ufficio. Non vi curate di niente e nessuno e andrete avanti spediti per la vostra strada.

Potreste avere oggi certi atteggiamenti troppo impulsivi e irriflessivi. Gli astri vi rendono agitati anche con la persona amata. Calmate un po' del vostro nervosismo e cercate di ascoltarla di più. Vedrete che la situazione si volgerà al meglio. Se il vostro capo vi mette a dura prova, provate a sorridergli più spesso e fate il vostro dovere.

La giornata è caratterizzata da allegria e comprensione in famiglia. Gli astri vi forniscono la sicurezza necessaria per un approccio vincente con una persona che ha attirato il vostro interesse sentimentale. I single si godono un momento di felice gusto per l'avventura. Non vi preoccupate se accumulate qualche piccolo ritardo sulla scadenze lavorative. La vita quotidiana ammette anche questo a volte.

Mostrate un po' di nervosismo in famiglia, che voi tuttavia riuscite a far passare grazie al garbo e alla facilità che ci mettete nel ristabilire l'armonia. Vi piace oggi rintanarvi in casa con la persona amata. Assicuratevi che anche lui (o lei) abbia lo stesso intento. Procedete a passo spedito nella vostra carriera.

Fate attenzione a migliorare o trovare il modo per aggiustare alcuni difetti. La vostra intelligenza e capacità di adattamento vi verrà senz'altro in aiuto. Amorevoli con la vostra dolce metà, raccogliete quello che voi stessi avete dato: dedizione completa e affidabilità. I single sperimentano una fase di grande soddisfazione. Il rapporto con i capi si sviluppa su linee di stima e di accordo reciproco.

Non mancherà l'allegria che finirà per accompagnarvi tutta la giornata. Sarete nella condizione perfetta per conquistare, sedurre, amare se avete il cuore attualmente libero. Sappiate lasciarvi andare sull'onda del sentimento e del gusto per la novità. La situazione lavorativa va a gonfie vele. Sappiate guardare con animo sereno e razionale i risultati raggiunti.

Un po' di nervosismo non intacca l'armonia complessiva della giornata attuale. Attenzione a percepire lo stato d'animo della persona che avete accanto. È possibile oggi che non sia in perfetta sintonia con voi. Rimediate tirando fuori il vostro modo di fare misurato e comprensivo. Andate d'accordo con i capi poiché non mostrate pretese e ambizioni spropositate.

Giornata che si svolge in modo tranquillo e vi allieta in particolar modo nel vostro settore privilegiato, quello delle amicizie. Non vi sarà difficile aprirvi a un sentimento nuovo in amore. Sosterrete un collega in difficoltà e vi conquisterete la sua amicizia e fiducia. Questo è per voi un elemento di grande soddisfazione e vi consente di avere un supporto e una compagnia allegra in più da questo momento in avanti in ufficio.

Siete sereni e, pure in presenza di alcune difficoltà, tutto vi sembra risolvibile. Non vi mancano fascino, bellezza e appeal. Non sprecate queste qualità. Garbo, buona disposizione d'animo e gentilezza sono le doti che vi oppongono oggi a colleghi prepotenti. Avrete la meglio su di loro con la forza della vostra lucidità mentale.