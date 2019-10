Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 ottobre.

Giornata discreta grazie a un Giove estremamente positivo. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la capacità di venire incontro all'altro anche capendo che ha bisogno dei suoi spazi è realizzabile solo in presenza di un amore autentico. Nettuno, nel segno dei Pesci, vi aiuta in tal senso, permettendovi di affrontare la questione con grande maturità. Se, infine, lavorate anche oggi, riuscite a portare a termine tutti gli impegni in un clima di intelligente cooperazione.

La configurazione astrologica di questa domenica di ottobre appare un po' ambigua. Mercurio e Venere sono tecnicamente maldisposti e vi causano qualche grattacapo. In amore, Venere, pianeta dell'espansione affettiva, può scatenare uno dei vostri proverbiali difetti: la possessività. Cercate di non dare ascolto all'istinto: le vostre antenne quest'oggi potrebbero temporaneamente non funzionare. Siete al lavoro pure oggi che è domenica? Malgrado l'impegno costante, potreste non vedere riconosciuti completamente i vostri meriti. Ma Saturno vi renderà giustizia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 10 di maggio.

Quest'oggi, nati sotto il segno dei Gemelli, sarete animati dalla vostra coinvolgente simpatia e dal riconosciuto fascino. Anche se, in amore, Giove vi fa incorrere in qualche turbolenza emotiva. Piccoli problemi di cui farete bene a parlare con un amico fidato che conosce la vostra situazione sentimentale e saprà consigliarvi per il meglio. Lavorate anche di domenica? Marte bendisposto stimola la vostra naturale facilità ad adattarvi ai cambiamenti che si verificheranno.

Dalla Luna a Mercurio da Urano a Venere e Nettuno: sono tanti i pianeti che questa domenica sono alleati fedeli dei nati sotto il segno del Cancro. Per quanto riguarda la vita sentimentale le emozioni conquistano una posizione preminente. Se siete single potreste fare un incontro molto stimolante che in breve tempo potrebbe evolvere in qualcosa di più importante. Per quanto riguarda il lavoro, infine, la vostra competenza è molto apprezzata dai colleghi.

Quest'oggi al vostro arco avrete tante frecce, che potrete scoccare al momento più opportuno. Il terreno d'azione privilegiato è quello familiare, dove sarete vincenti se userete gli accorgimenti necessari per non strafare. In amore, dosate la vostra abituale generosità col partner che, in questo periodo, avete viziato un po' troppo. La configurazione astrale vi suggerisce un atteggiamento lievemente più distaccato. Per quanto riguarda la vita professionale, se lavorate anche oggi che è domenica, Venere negativa può rendervi poco attenti nel recepire le sollecitazioni che provengono dall'ambiente lavorativo.

Configurazione positiva con un bel parterre planetario che vi assiste. Da Venere a Mercurio, dalla Luna a Urano da Plutone a Saturno, sono diversi gli astri che fanno il tifo per voi. In amore, il cielo rafforza la vostra voglia di sincerità che vi permette di avere un rapporto schietto con il partner. Per quanto riguarda la vita professionale, non ostinatevi a voler vedere subito risultati concreti: Urano positivo, con passare del tempo, vi aiuterà a tagliare il tanto agognato traguardo.

Quest'oggi, grazie a un cielo sereno, vi distinguete in ogni campo per il vostro carisma e la capacità di offrire sostegno agli altri. In amore, il clima di fiducia che sapete infondere nella persona amata è il segreto del vostro successo. Moderate però gli eccessi, ricordando che la perfezione non esiste. Se anche oggi siete al lavoro, infine, Plutone in aspetto contrario può ispirare diffidenza verso alcuni colleghi. Sul finire della giornata, però, riuscirete, grazie a Venere positiva, a modificare il vostro atteggiamento.

Mercurio e Plutone, in posizione favorevole, favoriscono la vostra capacità di vedere lontano e osservare quel che agli altri sfugge. In amore, la Luna vi sorride e, se siete single, vi fornisce le doti necessarie per conquistare chi vi sta a cuore. L'arma vincente diventa così la naturalezza e la sicurezza in voi stessi, unita al sex- appeal di cui andate fieri. Lavorate anche oggi? Tenete a freno la vostra ambizione e lo stimolo a imporre la vostra volontà sugli altri. Plutone vi fa sentire invincibili se appartenete alla terza decade, ma non dimenticate che in campo lavorativo occorrono sagge tattiche diplomatiche.

Giornata in cui sarà Nettuno a moderare i vostri tipici entusiasmi, rendendovi addirittura introversi agli occhi degli estranei. In compenso in amore Venere vi guarda di buon occhio e la vostra intesa, soprattutto se siete nati a dicembre, vola. Marte inoltre vi fa progettare con successo una prossima vacanza con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, dovrete pazientare affinché un investimento economico che state seguendo da tempo dia i frutti sperati.

Una felice combinazione astrale inaugura un fine settimana per voi soddisfacente. In amore, una ventata di freschezza ravviva il vostro rapporto sentimentale che, alcune volte, come oggi con la Luna contraria, può mostrare un'eccessiva tendenza alla chiusura e alla riservatezza. Mercurio vi fa immergere, col vostro partner, in una vita sociale effervescente. Per quanto riguarda la vita professionale, anche se è domenica, la vostra natura infaticabile è stimolata al massimo dal lungo transito di Plutone nel vostro segno, specie se siete nati nella terza decade.

Sostenuti da un'alleanza planetarie solidissima, composta dal Sole nel segno della Bilancia, procedete spediti verso i vostri obiettivi. In amore, Giove, in aspetto molto benefico, fa in modo che si crei una grande sintonia con il partner. Sul lavoro, infine, la mediazione, che è una delle qualità in cui eccellete, vi sarà di grande aiuto in una controversia che emergerà lunedì in ufficio.

In questa giornata di festa, i riflettori sono puntati sulle persone care che vi ruotano attorno. In amore, la Luna favorisce le atmosfere romantiche, nelle quali ritrovare antiche sintonie con il partner o andare alla ricerca di nuove. Infine, se siete liberi professionisti, un saggio Saturno vi consiglia una pausa di riflessione: ripensate i progetti che avete in mente e vedrete che prenderanno una strada vincente del tutto inaspettata.