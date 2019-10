Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 18 ottobre.

La Luna in transito in Gemelli mette in luce la vostra gioia di vivere. È un venerdì mediamente positivo quello che si apre, in cui, potete primeggiare in ogni campo: dal lavoro, all'amore, dalla famiglia, al tempo libero. In amore, Nettuno si muove in modo armonioso per voi, dandovi la possibilità di percepire ogni dettaglio, ogni minima esigenza che il vostro partner manifesti. Per i single invece si fanno all’orizzonte nuovi incontri scoppiettanti. Sul lavoro, infine, vi anima una grande determinazione nel perseguire le vostre ambizioni. Se siete liberi professionisti è il momento di accettare nuove sfide.

Cielo benevolo per i nati sotto il segno del Toro. In amore, oggi come raramente vi è capitato, riuscite a ispirare fiducia e serenità nella persona amata che vi farà notare tutto il suo apprezzamento. Inoltre Urano vi regala l'occasione di una bella gita fuori porta nel weekend con chi vi fa battere il cuore. Per quanto riguarda l’attività professionale, Plutone, Nettuno e Urano tutti positivi, vi faranno arrivare, finalmente, alcune gratificazioni economiche attese da tempo.

In questa giornata di metà ottobre, Urano, Marte e la Luna vi appoggiano incondizionatamente, risolvendo alcune difficoltà che fronteggerete in campo lavorativo e familiare. In amore, se siete single è giunta l’ora di uscire allo scoperto con chi da tempo vi ha colpito il cuore: non cercate di giocare a nascondervi, dichiararvi e non ve ne pentirete. Sul lavoro, i rapporti con i superiori tendono a complicarsi. Nettuno negativo può rendervi poco disponibili ad adeguarvi a nuove circostanze ma la Luna vi mette accanto un amico che saprà aiutarvi.

Quest’oggi i pianeti vi favoriscono in modo netto. In amore, avvicinatevi, con la vostra consueta gentilezza d'animo, alla persona amata che forse sta attraversando un periodo d'inquietudine. Venere vi obbliga a impegnarvi di più nei rapporti di lunga durata. Mentre Marte negativo vi impone di essere meno pigri verso il partner e le sue esigenze. Per quanto riguarda l’attività professionale, la vostra naturale tendenza ad armonizzare l'ambiente di lavoro può essere tirata in ballo onde evitare qualche pettegolezzo che girerà attorno a un collega. Mercurio in Scorpione vi aiuta a minimizzare il tutto in maniera diplomatica.

Quest’oggi la configurazione astrale dei nati sotto il segno del Leone potrebbe causare qualche piccolo fastidio. Ma niente di preoccupante, si penserà il Sole, vostro dominatore principale, a rimettere tutto in ordine. In amore, Mercurio incendia i sensi se siete nati nella seconda decade. Per single e coppie, siate più sensibili alle esigenze del partner, Urano infatti può rendervi distratti, a maggior ragione se festeggiate il compleanno dal 25 al 28 di luglio. Sul lavoro, Mercurio dissonante, può crearvi qualche incomprensione con i colleghi in ufficio. Sforzatevi di essere più chiari ed essenziali per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento.

Quest’oggi la carriera balza in primo piano, diventando il settore che occupa tutti i vostri pensieri e i progetti giornalieri. In amore, Nettuno contrario può limitare la carica emotiva ma solo temporaneamente. Un bel Mercurio vi aiuta a spiegare le vostre ragioni e farvi comprendere dal partner, attenuando le possibili incomprensioni. Sul lavoro, se siete liberi professionisti, tutto si muove in una direzione positiva che facilita l'affermazione personale. Venere, coadiuvata da Mercurio, getta le basi di progetti ad ampio respiro che saranno destinati al successo.

Buon umore e un po’ di poesia nella giornata dei nati sotto il segno della Bilancia. In fortunato connubio Luna – Marte contribuisce ad accendervi di ottimismo, consentendovi di muovere i primi passi verso nuovi spazi sentimentali e di sperimentazione erotica. Non vi mancheranno l’abilità persuasiva e un inatteso sex appeal, specie se le vostre scorribande passionali troveranno compimento in serata. Sul lavoro, Saturno vi stimola a programmare le vostre mosse future, analizzando bene la situazione in modo da evitare pericolosi inciampi.

Una schiera di pianeti quest’oggi vi permettono di prendere il largo con il vento in poppa. In amore, pur in un clima estremamente positivo, c'è la necessità di fare chiarezza nella coppia, se vivete un rapporto di lunga durata. Sul lavoro, invece, i frutti del vostro infaticabile impegno sono visibili e apprezzati. Con tanti corpi celesti in ottimo aspetto, aumentano le possibilità di gratificazioni economiche. Quindi non vi resta che pazientare un po'.

Quella di oggi, per i nati sotto il segno del Sagittario, sarà una giornata all’insegna della buona volontà e dello spirito di iniziativa. In amore, Giove e Sole sono vostri stretti alleati, specie nel caso in cui siate nati nella seconda e nella terza decade. Incontri inaspettati in vista per chi cerca l'anima gemella: se saprete giocare bene le vostre carte, ci sono buone possibilità che queste frequentazioni si trasformino in qualcosa di più importante. Sul lavoro, infine, colleghi e collaboratori vi vedono da un po' di tempo più combattivi. È merito di un Marte grintoso che vi rende competitivi, specie se siete nati dal 3 al 9 di dicembre.

Una bella configurazione planetaria promette ottimi risultati in tutti i campi. In amore, se siete nati nella terza decade, Plutone vi gratifica con una buona dose di fascino, che sarà fondamentale per i vostri incontri giornalieri. Se siete della prima decade, invece, sarete più capricciosi e volubili col partner, specie nel weekend. Marte vi contrasta, ma ancora per poco, quindi cercate di controllarvi. Sul lavoro, infine, dimostrate in ogni occasione la vostra professionalità. Uno strepitoso Plutone raddoppia le vostre forze, specie se siete nati dal 9 al 15 di gennaio.

Gli ottimi risultati, che quest’oggi saranno sempre di più a portata di mano, vi danno la carica per superare un momentaneo calo di energie. In amore, Marte e Luna si alleano felicemente per il vostro segno producendo una bella concordia nella coppia. Aspetto che sarà riscontrabile ancor con più intensità in chi ha iniziato da poco una relazione. Quest’ultimi, infatti, asseconderanno un'insospettabile "voglia di tenerezza". Sul lavoro, infine, il vostro temperamento idealista sarà particolarmente esaltato dalla Luna che vi spingerà a prendere le parti di chi è in difficoltà. La stima che vi farà guadagnare questa scelta vi riempirà di gioia.

Nettuno quest’oggi può suggerirvi di tanto in tanto romantici sogni ad occhi aperti, insieme al desiderio di evasione dalla realtà, ma il saggio Saturno è lì per ricordarvi che bisogna lavorare e darsi da fare, se si vuole avere successo nella vita. In amore, non date peso a qualche piccola variazione d'umore del partner. Nell’altalena dell’amore potete non sempre trovarvi in una sintonia completa di coppia. Un bel Mercurio nel segno profondamente percettivo dello Scorpione, armonizzerà la comunicazione dissipando i dubbi. Sul lavoro, qualche piccola incomprensione in ufficio può non favorire l'efficienza. La Luna, infatti, contribuisce a rendervi nervosi e distratti.