Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 ottobre.

Giornata di metà ottobre mediamente positiva. Se saprete agire con razionalità e lungimiranza, riuscirete ad emergere raggiungendo gli obiettivi che vi siete prefissati. In amore il desiderio e lo slancio passionale potrebbero prevalere sul sentimento. Fate attenzione a non trascurare le esigenze emotive del partner di lunga durata o del partner occasionale che sia. Forse non siete considerati come meritereste o i risultati che vi attendevate non sono quelli che avevate pensato. Non preoccupatevi perché avrete la vostra rivincita.

È necessario adattarsi al quotidiano e cercare di non puntare in questo momento a mete troppo ambiziose. In amore state attraversando una fase abbastanza serena nella relazione di coppia. Vi avvicinate alla vostra dolce metà, condividendo anche alcune fondamentali scelte quotidiane che riguardano le rispettive famiglie di appartenenza. Dimostrate la vostra efficienza quest’oggi in ufficio non curandovi, come al solito, di essere quelli che danno di più e si prendono il carico maggiore di lavoro sulle loro spalle.

La giornata si presenta positiva e caratterizzata da una volontà di pacificazione e di equilibrio, in special modo nella sfera familiare. Gli astri favoriscono oggi i single in amore donando loro parecchie risorse da giocarsi nella conquista. Chi è in coppia può accusare, invece, momenti di noia e apatia. Continuate l’attività in ufficio con il vostro consueto entusiasmo e allietate l’ambiente con la vostra sagacia e prontezza di spirito.

In ambito pubblico, lavorare e riprendere la normale attività non vi è facile, poiché desiderereste un relax assoluto. Obbligati a una valutazione severa dei rapporti di lunga durata, esposti al rischio di crisi, alcuni di voi del segno de Cancro decidono di stare in stand-by; altri sono costretti a rivedere il rapporto su nuove basi e diverse responsabilità. In campo professionale, continuate l'abituale attività con il piacere di realizzare e di concludere ciò che avevate lasciato in sospeso.

Curate i rapporti familiari soprattutto con figli e fratelli e assicuratevi che tutto vada liscio da un punto di vista patrimoniale. In campo sentimentale sarete investiti da un forte impulso passionale. Non mancherà, però, certo il sentimento romantico che si esalterà in voi a tutto tondo. l senso di responsabilità non vi fa risparmiare nel dare di più sul lavoro. Sentite la professione come un dovere da cui non si può derogare. Ma le soddisfazioni che ottenete sono grandi.

Rispettosi degli spazi altrui e disponibili al confronto, gestirete il rapporto con il partner con delicatezza ed equilibrio. Rigorosi e puntuali nel lavoro, non sopportate chi si comporta in maniera irresponsabile o chi si vuole approfittare degli altri. Potreste, in questa giornata di ottobre, perdere la pazienza e mostrare il vostro lato duro.

Il vostro umore quest'oggi sarà piuttosto altalenante. Gli astri vi favoriscono in campo sentimentale fino a farvi raggiungere un senso di completezza assoluta. Lavorate a ritmi elevati quotidianamente. Riuscite a svolgere la vostra attività con efficienza, senso del dovere e senza annoiarvi un attimo. Chi abbia abbracciato una libera professione, si prepari a promettenti svolte che anticipano futuri successi meritati.

Vi affacciate a questa nuova giornata di ottobre con la vostra invidiabile grinta che coinvolge e anima positivamente l’ambiente attorno a voi. In amore, per una completa armonia, avete bisogno anche di uno scambio intellettivo con il vostro partner. La vostra competenza sul lavoro trova l'occasione di essere messa in luce in varie circostanze questa settimana. Acquisirete ancor più autorevolezza presso i superiori e anche verso i vostri colleghi e vi preparate a una scalata che prelude grandi successi.

Dimostrate la vostra schiettezza e la vostra affidabilità. Fate solo attenzione a non esagerare: rischiate di non farvi comprendere appieno dall'ambiente circostante e forse anche di essere fraintesi. Se siete in cerca di avventure potete contare su una fase fortunata in cui sperimentare le vostre capacità di seduzione che vi permetteranno di far colpo. La serietà che vi caratterizza in campo professionale si rivela essenziale per farvi acquisire posizioni di maggior livello.

Vi abbandonate ad atteggiamenti scanzonati e saprete sorridere di voi stessi e degli altri. Non vi manca certo la sensibilità di comprendere un momento particolarmente delicato che sta vivendo la persona che avete accanto. Andate forte in questa giornata in ufficio: la vostra professione vi piace e lo dimostrate senza difficoltà. Siete amabili e collaborativi con i colleghi e in generale con l'ambiente di lavoro circostante.

Questa giornata avrete a disposizione una libertà di manovra e d'azione, come a voi più piace, tanto in ambito lavorativo, quanto nella sfera privata. Si prospettano appassionanti flirt se siete in cerca di amori fugaci. Aumenta considerevolmente la carica di fascino che sapete esprimere. La ripresa lavorativa vi vede un po' stanchi e annoiati. Gli astri, però, vi favoriscono nell'inaugurare un nuovo corso lavorativo offrendovi risultati brillanti e dando conferme delle vostre capacità.

In famiglia dovrete, con la vostra pazienza, trovare la soluzione per un problema che riguarda un figlio, una figlia o una sorella. Affettuosi e delicati, avete la possibilità di inseguire ambiziosi sogni o traguardi d'amore. Attenzione, però a non perdere mai la bussola della razionalità e dell'equilibrio. I cambiamenti in ufficio sono alle porte, ma ancora stentano a presentarsi in maniera chiara e definita.