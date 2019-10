Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 9 ottobre.

Espansivi e spiritosi, entrate facilmente in contatto con gente nuova, con cui riuscite presto a stabilire legami di sincera amicizia. Aumenta la vostra capacità di essere ricettivi verso la persona amata. Diminuiscono, al contrario, alcune ansie possessive. Oggi in ufficio dovrete sopportare qualche piccola seccatura specie a inizio mattinata. Ma la volontà di sorridere di tutto e tutti vi porta ad alleggerire ogni pressione negativa.

In questa giornata sarete sempre più attivi e sicuri di voi stessi nel perseguire alcune ambiziose mete personali e professionali. Vorreste anche dei momenti romantici da trascorrere con chi vi sta accanto, ma per alcuni di voi possono saltare improvvisamente le programmazioni last minute di viaggi brevi o anche semplicemente di cene al lume di candela. Niente di preoccupante, tuttavia, per la stabilità dei rapporti. Vi giungono discreti e inaspettati introiti, come extra dalla vostra attività, soprattutto se avete abbracciato una libera professione.

Potrete contare sulla battuta pronta e su una capacità di captare tutto quel che si svolge attorno a voi. Nei sentimenti la perfezione non esiste, e oggi potete capirlo. In serata potete ristabilire, però, sintonie inaspettate. Potrebbe esserci qualche disaccordo nell'ambiente di lavoro. Avrete comunque modo di uscirne in modo agevole e senza conseguenze grazie alla vostra diplomazia.

La giornata scorre nel modo in cui a voi più piace: con placidità e in armonia con gli affetti sinceri. Non vi potete lamentare neanche sotto il profilo economico dove godete di un moderato benessere. La vostra dolcezza è la giusta componente per vivere una giornata indimenticabile con la vostra metà. Se siete liberi professionisti, scoprite la possibilità di farvi nuovi clienti in circostanze piacevoli come cene con amici e feste.



In famiglia e con le amicizie vecchie o nuove siete considerati un vero e proprio punto di riferimento. Riempite la vita della persona amata con la vostra carica di entusiasmo. Ricordate che in amore l'ascolto è l'ingrediente essenziale di una buona intesa con il partner. Fate attenzione alle spese, piccole o grandi che siano, forse è il caso di riflettere prima di investimenti rischiosi.

Giornata positiva da attraversare e godere tutta d'un fiato. In campo sentimentale gli astri vi rendono praticamente irresistibili. I vostri successi, soprattutto se siete single, sono sotto gli occhi di tutti. Una instancabile vitalità vi fa stare anche in questa settimana al lavoro con un piglio energetico invidiabile. Sarete anche ripagati con soddisfacenti entrate economiche.

Cresce il livello del vostro entusiasmo, accendendo nuove passioni o stimolando con vivace intensità i vecchi amori. L'ambiente familiare è caratterizzato da una piacevole armonia. Se siete in cerca dell'anima gemella, avrete diverse opportunità di scelta. Sul lavoro, infine, organizzerete i progetti futuri che avete in mente con competenza e passione.

Vi distinguerete per la vostra agilità mentale, l'astuzia e il senso dell'umorismo. In casa e nella cerchia di amicizie sarete capaci di intrattenere e divertire. Approfondite il rapporto di coppia, ritagliandovi spazi diversi anche al di fuori di una frequentazione con famiglia e amici. I single sono in un turbine di suggestioni, avventure e nuove emozioni. Sul lavoro non vi curate delle critiche in ufficio e andate avanti per la vostra strada.

La costruzione paziente e intelligente di progetti futuri è in primo piano. Non vi accorgete quest’oggi che gli interessi esterni possono in qualche modo distogliervi dal legame di coppia, che invece necessita del vostro completo impegno: occorre maggior attenzione. Non vi date pensiero se non tutti vi apprezzano come meritereste nel vostro lavoro.

In campo sentimentale avrete la possibilità di conquistare persone che da tempo sono single. Un importante slancio vitale accompagna le vostre mosse. E questo è uno degli ingredienti essenziali del vostro successo in amore. Sul lavoro le vostre capacità sono sotto i riflettori. In realtà siete sotto esame, ma la cosa non vi preoccupa, anzi vi dà l'occasione per far vedere quanto valete.

In famiglia riuscite a essere il centro di scambi e confidenze che provengono da figli, nipoti e cugini. In amore, invece, avete la capacità di mescolare il fascino passionale con la simpatia. Gli astri vi invitano a moderare le spese poiché potreste trovarvi nella condizione di far fronte a imprevisti di varia natura. Niente di grave, sia ben chiaro, ma un po' più di prudenza nella gestione del denaro non guasta.

Se il partner (o la partner) fa i capricci, voi opponete la dolcezza del vostro carattere. La tenerezza è infatti la qualità migliore che mettete a disposizione nelle vostre relazioni. I single alla ricerca della storia d'amore romantica avranno grande successo. Vi adattate a un clima mutato tra i colleghi in ufficio, senza farvi particolari domande: vi gioverà in futuro. Ottimo momento per chi svolge una libera professione.