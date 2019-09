Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 settembre.

In famiglia tutti riverseranno le loro attenzioni e le loro confidenze su di voi. Se in campo sentimentale siete pronti per mostrare il vostro lato più "avventuroso", avrete l'occasione per ottenere ciò che volete. Non arretrate di fronte alla possibilità di giocarvi nuove chances, di sperimentare nuovi incontri e di contattare persone diverse. Sul lavoro state sviluppando un ottimo rapporto con i vostri capi grazie anche ai risultati ottenuti sul campo di recente.

Delicati e teneri col vostro o la vostra partner, si fa quasi fatica oggi a riconoscervi. Quello che riceverete ricompenserà completamente lo sforzo messo in campo per comportarvi al meglio e influirà sul vostro futuro modo di agire. Attendete una risposta importante e si tratta di responsi in grado di dare una svolta al vostro futuro professionale. Per il momento dovete però ancora pazientare un po'.

Raccogliete le conferme del vostro fascino negli occhi altrui e ne ricavate un’intima soddisfazione. Non riuscite, però, a lanciarvi, come di solito fate, verso un’opera di seduzione appassionata che tanto vi piace e vi diverte. Con il vostro savoir-faire riuscite ad aggiustare però una situazione complicata. Dimostrate di essere molto competenti non solo sotto il profilo eminentemente professionale, ma anche in quello dei rapporti sul posto di lavoro che cercate di gestire al meglio.

Si spegne qualche piccola tensione che si era venuta a creare da qualche giorno in famiglia. In campo sentimentale siete predisposti a incontri piuttosto passionali. Non fatevi però tentare dal vostro tipico gusto per la drammatizzazione. Cercate, invece, di minimizzare con la vostra ironia. Capaci e puntigliosi, vi imponete con fermezza con un collega di lavoro che vorrebbe scavalcarvi nelle vostre competenze.

Avrete a vostra disposizione un ventaglio di potenzialità che sfrutterete con la vostra tipica energia, la volontà di entusiasmarvi e portare questa allegria anche al vostro prossimo. Corteggiatissimi, dovrete affrontare l’imbarazzante dilemma di non sapere a chi concedervi. Se siete ancora single è proprio arrivato il momento di lasciarvi andare. Sul lavoro riuscite a recuperare una situazione lasciata in sospeso e che era apparsa difficile ad altri vostri colleghi, portandola poi a una soluzione efficace e convincente. Incassate così l’apprezzamento dei capi e vi prendete un’altra vittoria che si rivelerà significativa per la vostra carriera.

La salute, l’intelligenza e la grinta per imporvi non vi mancano davvero quest’oggi. Se siete ancora single, potreste presto avere l'occasione di conquistare chi vi piace. Atmosfere, invece, particolarmente intense accompagnano chi di voi ha una relazione di coppia stabile. Efficienti e insieme brillanti nella vostra attività di ogni giorno: così vi vedono i vostri colleghi, che vi restituiscono lo stesso ottimismo e la stessa simpatia che voi sapete regalare loro nel contesto quotidiano.

La vita familiare e quella sociale in genere possono non essere equilibrate come di solito vi accade, creando momenti di confusione e dispersione. Gli astri vi aiutano però a trovare punti di incontro con la vostra dolce metà. Chi di voi, invece, è ancora single, può rallegrarsi grazie alla possibilità di diverse avventure che vivacizzano mente e corpo. Iniziate questa settimana con tutte le carte in regola e dedicando a ogni incombenza lavorativa l'impegno giusto. Se c’è qualcuno che ha qualcosa da dire, non vi preoccupate di non essere diplomatici (come spesso siete) e fate valere con forza quello che avete realizzato.

Una giornata di fine settembre molto bella vi attende, preludio di un mese successivo ancora più ricco di emozioni. Vi sentite abbastanza sicuri di voi stessi nelle imprese sentimentali. Se siete ancora single, infatti, sarete proiettati verso conquiste inaspettate che vi riempiono di soddisfazione. Sul lavoro sappiate continuare a dimostrare il vostro impegno e a fare il vostro dovere. Ottimi risultati professionali non tarderanno ad arrivare molto presto.

Si conclude questo mese autunnale sotto ottimi auspici astrali. In amore siete vivaci, attraenti e brillanti: l’ideale se volete conquistare qualcuno. Gli astri vi daranno la possibilità di essere completamente soddisfatti dal punto di vista economico e professionale. Non date perciò eccessivo peso a quel che accade in questa giornata, se si verifica qualche contrattempo: sospendete ogni forma di giudizio, tutto si chiarirà meglio in seguito.

La vostra eccessiva possessività vi dà problemi in campo sentimentale. Apparite poco sicuri di voi stessi col vostro o la vostra partner, innalzando il livello della gelosia. Questo tipo di situazione è più in evidenza se avete da poco cominciato una storia e se siete nati in gennaio. Chi, invece, ha una relazione di lungo periodo non dia eccessiva importanza a qualche silenzio che caratterizza il comportamento della persona amata. Mettete in atto la vostra tendenza ad essere oculati: vi libererete di un pensiero di carattere economico che vi aveva condizionato nella settimana appena trascorsa.

In amore gli astri premiano chi ha saputo farsi avanti con coraggio e ha messo in rilievo le sue doti poetiche nelle tattiche di corteggiamento e di conquista. Col senso di responsabilità che sempre vi caratterizza, riuscite a imporvi oggi in ufficio. Non lo fate, però, pesare ai colleghi più sfaccendati e con un piede ancora nel clima di vacanza.

Si innalza il livello della vostra sensibilità, dell’intuito e della ricettività che sapete dimostrare verso il vostro prossimo. Chi di voi è un cuore solitario si può spingere oggi verso lidi inesplorati, sicuro di trovare spazi affettivi dove poter saggiare la propria estrosa personalità. Un investimento economico vantaggioso vi viene proposto, ma voi, dopo un’iniziale fase di entusiasmo, vi lasciate vincere da una voce di prudenza e di oculatezza.