Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 settembre.

Anche se non tutto fila proprio come vorreste, il clima allegro e la voglia di divertirvi non mancano. Dietro il vostro temperamento un po' rude e sbrigativo nascondete un animo profondamente sensibile. Gli astri vi aiutano a farvi abbassare progressivamente riserve mentali e freni inibitori vari. Vi assicurate di essere in linea con tutti i tempi previsti in ufficio. Lavorare non vi stanca, anzi stimola la voglia di produrre e avanzare nella carriera sempre di più.

Sentite che l'aria sta cambiando e state ritrovando il buon umore. Non vi perdete questo momento di particolare intesa con la persona amata. L'ozio non si addice alla vostra natura laboriosa e produttiva. Se siete liberi professionisti non smettete mai di muovere progetti e idee. Non abbassate la soglia dell'attenzione in campo economico: siate vigili nelle spese quest’oggi.

Siete un po' capricciosi con la persona amata. Cercate di moderare atteggiamenti protagonistici e infantili e fate venire fuori il lato intelligente e maturo di voi stessi. Non ve ne pentirete. Rimanere in ascolto delle esigenze altrui è la maniera migliore per dimostrare il vero affetto. Ricevete belle conferme del vostro operato in campo professionale. Per alcune mete di carriera più ambiziose, dovrete invece portare un po' di pazienza.

Riprende quota il sentimento sia che siate in un legame fisso che in un rapporto occasionale. Gli astri suggeriscono prudenza e tatto nei rapporti con colleghi e superiori. Se qualche incidente imprevisto si dovesse verificare, avrete le giuste capacità per uscirne in modo assolutamente positivo.

Gli impegni quotidiani possono affaticarvi, facendovi arrivare al fine settimana con un momentaneo calo di energie e la necessità di recuperare le forze. È consigliabile dedicarvi, con la vostra dolce metà, ad attività che soddisfino la mente e lo spirito. Superattivi come siete, contate sui buoni influssi astrali, soprattutto da un punto di vista intellettuale, se svolgete un lavoro connesso con la comunicazione e i media.

Dovete fronteggiare alcune questioni familiari complesse. Il vostro carattere equilibrato sarà la chiave per trovare soluzioni a ogni disaccordo. Sia in coppia che single potrete contare su una notevole forza seduttiva. Mettete a disposizione la vostra saggezza per risolvere una delicata controversia tra colleghi.

Si attenua il richiamo a uscire la sera e a fare tardi: sentite il bisogno di pace dentro e fuori di voi. Assaporate un momento di notevole fusione emotiva con la persona che adesso vi è accanto. Sappiate fare tesoro di questa fase per capire la validità del vostro rapporto d'amore. Momento all'insegna della passione per chi, invece, ha conosciuto da poco una persona nuova. Se avete abbracciato la libera professione, alcuni progetti di lavoro cui tenete molto dovranno essere rielaborati. L’estro, la razionalità e la capacità di prendere decisioni opportune al momento giusto, non vi mancheranno.

Non date peso ai capricci della persona che avete accanto. I malumori passeggeri, infatti, andranno via così come sono venuti. Gli astri vi promettono sviluppi molto interessanti per la vostra carriera. Se avete abbracciato la libera professione, vi attendono conferme esaltanti delle vostre capacità e, in prospettiva, una vera e propria ascesa.

Sfera sentimentale caratterizzata da una grande alchimia con la persona che avete accanto. Sta solo a voi saper dar prova della dedizione e delle capacità affettive di cui siete capaci. La generosità di cui date prova conquista anche i single più convinti. Affermate le vostre prerogative e, se siete liberi professionisti, emergete. Tenete conto, però degli altri e cercate di non invadere, sia pure nella massima buona fede, lo spazio di attività altrui.

Se state per cominciare qualche importante progetto, questo è il momento altamente propizio per inaugurarlo. Viaggiate davvero all'unisono con la persona che avete scelto come la compagna (o il compagno) della vostra vita. Sarete disinvolti e addirittura spregiudicati, tanto nei legami fissi quanto in quelli occasionali. Sul lavoro non vi lasciate coinvolgere in rivalità che hanno solo l'effetto di rovinarvi la giornata. In campo economico per il momento non fate grandi passi, ma vi limitate a coprire tutti i costi e le pendenze lasciate in sospeso.

Qualche lieve dissapore non aiuta la comprensione nella vostra coppia. Eros senza coinvolgimenti emotivi per i single in cerca di avventure. Qualche contrattempo non vi aiuta a concludere la giornata lavorativa come avevate preventivato inizialmente. In linea di massima, però, e grazie al vostro spirito infaticabile, vi potrete poi dire soddisfatti alla fine della giornata in ufficio.

È un fortissimo e coinvolgente eros a dominare oggi la vostra vita amatoria: sia che siate in una coppia stabile o single. Tenete a bada le vostre ambizioni: è possibile che vogliate strafare e paradossalmente non riusciate nell'intento di giocarvi tutte le bellissime carte che avete adesso a vostro disposizione. Per il momento alcuni vostri ambiziosi progetti sarà anche opportuno rimandarli.