Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 10 agosto.

Gli astri vi favoriscono sul piano erotico e passionale dell'amore. Ne trarrete beneficio nel rapporto di coppia. Il vostro pragmatismo vi fa emergere positivamente nel lavoro. All'orizzonte si profilano nuove strade professionale grazie alle queli potrete dare una svolta piuttosto significativa alla vostra carriera.

Saprete gestire con sensibilità e dinamismo il quotidiano. Grazie al vostro buon senso sarete in grado di risolvere una questione familiare che era rimasta in sospeso. La persona amata chiede un maggiore investimento emotivo da parte vostra. Non basta la sola affinità sul piano passionale per rendere completa una relazione. Non vi preoccupate di dover sempre fare bella figura sul lavoro. Ricordatevi che la vostra competenza e professionalità non sono messe in discussione.

Dedicatevi in questa giornata a coltivare il benessere della mente. Godetevi il momento positivo in campo sentimentale. Le coppie di lungo corso hanno un significativo ritorno di fiamma che può vivacizzare la relazione. La vostra affabilità vi tiene al riparo da contrasti e piccoli dissidi nell'ambiente di lavoro. Sarete chiamati a conciliare posizioni contrastanti dimostrandovi ottimi mediatori.

La giornata è caratterizzata da un umore altalenante, ma sarete in grado di gestire la situazione con la vostra duttilità. Mettete per il momento da parte alcuni impegni e vi immergete in un clima di sintonia perfetta col partner. Dimostrate a chi vi aveva sottovalutato quanto si era sbagliato. Questo vi consentirà di accrescere la vostra autostima sul piano professionale.

Famiglia, amici e affetti sono attorno a voi e vi sostengono con autentica dedizione. Siete più amabili e affascinanti del solito. Se siete single questo potrebbe essere un giorno molto propizio per nuove conquiste. Sappiate approfittarne. Gli astri vi favoriscono in campo professionale e alcune proposte lavorative interessanti potrebbero profilarsi all'orizzonte.



In amore prevalgono desiderio e appeal erotico. Sia che abbiate una relazione di lungo corso che una storia nata da poco, l'aspetto passionale del rapporto verrà esaltato. Pazienti e tenaci, riuscite a gestire un'enorme quantità di lavoro. Arrivate al momento della chiusura in ufficio con la soddisfazione di aver dato tanto.

Aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene e non ve ne pentirete. È arrivato il momento di cominciare a pensare a un progetto di vita di ampio respiro. Non è escluso che possa trattarsi anche di un matrimonio. Volenterosi e pimpanti, vi immergete nel lavoro con grande entusiasmo. Grazie a questa predisposizione, non vi peseranno le incombenze con cui avrete a che fare quotidianamente.



In famiglia è opportuno mantenere calma e razionalità. Gli astri consigliano attività fisiche e sport. Le coppie stabili vivono un momento di grande e profonda comprensione reciproca. Per i single si prospettano avventure all'insegna della passione. Sul lavoro siete incoraggiati e stimolati da nuovi e ambiziosi progetti. Non dimenticate, però, tutto l'impegno che comportano e la pianificazione necessaria che ci dovrete mettere.

Affascinanti e magnetici, il vostro autentico charme sarà messo ulteriormente in risalto da una configurazione astrale favorevole. Sappiate fare delle scelte mirate in campo sentimentale. Siprospettano incontri destinati ad avere successo. Vi siete guadagnati una posizione eccellente sul lavoro: merito della competenza, del rispetto e del vostro rigore. Arriveranno anche gratificazioni di tipo economico.

State attraversando un periodo in cui vi piace dedicarvi completamente a voi stessi. Le relazioni sentimentali, soprattutto se nate da poco, beneficiano di una grande partecipazione emotiva. La vostra indole combattiva si esercita in ambito professionale e vi spinge a fare sempre meglio e sempre di più. Chi vi critica lo fa solo perché non riesce a tenere il vostro passo.

Un irresistibile senso dell'umorismo è l'ingrediente essenziale del vostro fascino. Se siete single riuscirete ad aver successo ancora prima di aprirvi completamente a livello emotivo. Se, invece, avete un rapporto di coppia di lungo corso, avrete oggi la possibilità di progettare un viaggio che desideravate realizzare da diverso tempo con la vostra dolce metà. Pazientate ancora un po' se sul lavoro si sono create delle situazioni di stallo. Tra qualche mese avrete la vostra completa rivincita.

Ogni attività che dia smalto e restituisca vigore al fisico fa al caso vostro. Gli astri favoriscono i legami di coppia, conciliando l'aspetto passionale e quello sentimentale dell'amore. Nel vostro ambiente di lavoro si riescono a sbloccare situazioni in stallo da diverso tempo.