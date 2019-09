Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 settembre.

Configurazione planetaria che vede diversi pianeti disporsi in angolo favorevole. Riprendete le consuete attività sportive che tenete durante l’anno. Potete iscrivervi in palestra o in piscina sicuri di ottenere risultati eccellenti. In amore, seguite la "legge del desiderio" e non vi sbaglierete. Prenderete la decisione giusta per una fondamentale scelta d’amore ascoltando l’impulso e la forza della passione. Avete ripreso con la consueta energia i vostri impegni lavorativi, la fatica non vi pesa, ma attenzione a chi, approfittando di voi, vuole addossarvi ogni responsabilità e gli incarichi più gravosi.

Date una scossetta salutare con il vostro spirito di intervento deciso in una questione familiare rimasta in sospeso e incassate il consenso dei vostri conviventi. La serietà e il senso di appartenenza che mettete in campo emotivo sono il risultato del vostro impegno. Un’ottima posizione di Mercurio vi sostiene per tutta la giornata e potete sfruttarla in ambito lavorativo. La calma e un intuito quasi magico sono le costanti con cui affronterete il quotidiano. Dovrete fare maggiore attenzione da questo momento in avanti ai rapporti interpersonali.

Prosegue il momento fortunato, con poche negatività sparse in cielo, solo allo scopo di provocarvi. Comunicativi e sensuali, così vi vuole Urano nell’affettivo Toro, specie se siete nati nella prima decade. Il vostro slancio vi fa operare per il benessere della persona amata. E senza volere nulla in cambio. Sotto il profilo economico la situazione va piuttosto bene: Urano in Toro farà in modo di favorirvi negli investimenti fruttuosi e nella possibilità di trovare soluzioni a questioni immobiliari che avevate lasciato da parte.

Brillate della vostra luce migliore. Attività sportive che mettono in mostra la vostra fisicità sono sostenute dagli astri. Una bella Luna è la paladina dei vostri successi amorosi, sia che siate single sia che viviate in una coppia. La vostra creatività si esprime al massimo, specie se avete abbracciato la libera professione. Urano e Nettuno, se appartenete alla prima e alla seconda decade, sono pronti a regalarvi conferme del vostro operato, non senza benefici economici.

I pianeti sono quasi tutti positivi, anche se Urano può darvi qualche nervosismo imprevisto in ambito professionale. Mercurio vi induce alla riflessione e alla concretezza nelle questioni sentimentali. Se siete single avrete occasione d’imbattervi in un amore duraturo. Il vostro pianeta guida, il Sole, sta transitando in buona posizione e si prepara a farvi superare importanti traguardi professionali. È vero che per ora Urano, nume tutelare dell’attività professionale, vi frena e i vostri orizzonti sembrano confusi o annebbiati, ma si tratta di un blocco temporaneo, cui potete rimediare rafforzando la vostra concentrazione.

Quadro dei transiti planetari discreto. Prestate particolare attenzione ai rapporti tra genitori e figli. Il vostro buon carattere esalta un comportamento generoso verso chi quest’oggi non se la cava bene. Urano nel segno laborioso e anche servizievole del Toro vi consente di mettervi a disposizione del prossimo con grande spirito di altruismo. Aiuterete così un collega che si trova temporaneamente in difficoltà, riuscendo a guadagnarvi la stima e la sua amicizia.

Alcuni pianeti continuano a essere disposti in angolo dissonante. Sappiate trovare l’equilibrio giusto che ci vuole per procedere senza farvi troppi problemi. Impegni lavorativi stringenti, tra l’altro, non vi permettono di dedicarvi come vorreste alla cura del corpo. Affinate qualità come l’ascolto e l’attenzione verso la vostra dolce metà e non ve ne pentirete. Di fronte ad alcune prepotenze cui siete soggetti in questa giornata, agite con risolutezza e vi fate sentire. L’ambiente professionale sta subendo dei cambiamenti che presto andranno completamente a vostro beneficio.

Continuate a ospitare la Luna nel vostro segno e siete più sensibili, ricettivi, empatici. La configurazione di oggi vi mette di fronte a scelte sentimentali che implicano rischi e sfide non facilissime: chiedete consigli a qualche amico fidato per capire come comportarvi, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade. Ottime prospettive professionali sono nell’aria, pur in un quadro di repentini cambiamenti che vedete susseguirsi ai piani alti del vostro settore lavorativo. Sole e Luna vi rendono particolarmente efficienti, promuovendo la vostra parte creativa.

Cielo positivo per voi rappresentanti del segno più avventuroso del ciclo zodiacale. Rendetevi conto che in questo momento siete molto presi da situazioni che non vi permettono di curare appieno il vostro rapporto d’amore. Fate attenzione a non dare per scontato nulla. Questa giornata si annuncia un po' faticosa, forse per via di cambiamenti nei vertici della struttura dove lavorate, che provocano un riadattamento non sempre agevole. La Luna stabilisce una nuova fase dove sarete chiamati a svolgere in modo serio e responsabile le vostre mansioni.

Questa giornata potrete vivere una fase in cui l’umore sarà altalenante a causa della configurazione di alcuni pianeti. Non date peso a momenti di incomprensione familiare. Vi dedicate alla persona amata come sapete fare voi, anticipando ogni suo desiderio. Il Sole e Plutone sono i vostri alleati in campo professionale se siete nati nella seconda decade. Se fate un lavoro connesso con il commercio o la pubblicità, aspettatevi discrete realizzazioni professionali.

Movimento planetario di questo mercoledì abbastanza positivo. Una persona conosciuta da poco e quasi casualmente vi rallegra lo spirito e promette piacevoli conseguenze sentimentali. Chi di voi, invece, ha un rapporto rodato, vede la possibilità di proseguire nella conquista delle mete di coppia. Un bel Saturno nel segno del Capricorno, vostro vicino fidato nello schema zodiacale, sostiene le vostre iniziative, specie se fate un lavoro di tipo intellettuale e se siete nati dal 3 al 13 di febbraio.

Quadro dei transiti planetari mediamente positivo. La vostra tendenza ad essere comprensivi e accoglienti si manifesterà a tutti i livelli e specie in ambito familiare. Il vostro romanticismo così unico può farsi sentire con una certa intensità, sia che siate single sia che facciate parte di una coppia. Non vi schierate con chi vi vuole far prendere a tutti i costi una posizione netta quest’oggi in ufficio, specie se appartenete alla seconda decade dei Pesci. Il Sole in disaccordo con il vostro segno può provocarvi e mettervi nelle condizioni di esprimere il vostro parere in merito ad alcuni colleghi.