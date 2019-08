Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 agosto.

Continua il periodo decisamente brillante e positivo per i nati sotto il segno dell’Ariete. Anche se Plutone in angolo negativo vi lancia sfide un po’ in tutti campi, specie se siete nati dal 9 al 14 di aprile. In amore, il fuoco della passione non si spegne. Anzi, è possibile che una nuova fiamma estiva continui ad animare il vostro cuore. Non abbiate paura di scoprire la natura tenera che è in voi. Tornati dalle ferie, in ufficio date una mano ai colleghi che non riescono a trovare proprio la quadratura del cerchio. E così riuscite a guadagnarvi la simpatia e l’ammirazione di tutti.

Anche se lentamente, il cielo sta cambiando e cominciano a scomparire le nubi che hanno occupato in questo periodo il vostro orizzonte. In amore, il partner potrebbe chiedere maggiore attenzione e sensibilità da parte vostra. Una richiesta a cui rispondete con impegno anche grazie alla bella posizione della Luna. In particolare, vi spendete per cancellare mancanze del passato. Sul lavoro, se siete imprenditori e possedete un’attività autonoma, fate i conti questo giovedì con bilanci e rendiconti della vostra azienda, sistemando, per quel che è possibile, le voci di entrata e di spesa.

Giornata dinamica per i nati sotto il segno dei Gemelli. Venere ha abbandonato il segno del Leone per entrare nella Vergine, mentre la Luna è nel segno amico del Toro, regalandovi socievolezza e amabilità. In amore condividete appieno gli interessi del vostro partner: una sensazione che vi rinfrancherà. Se, infine, svolgete un lavoro di tipo artistico, l’ottima posizione di Mercurio, che vi guarda dal Leone, vi mette in contatto con persone autorevoli che vi mettono a disposizione contatti fondamentali per la vostra attività.

Venere, nel segno amico della Vergine, vi prospetta un giovedì discreto, in cui riuscite a gestire varie situazioni, anche completamente imprevedibili, con garbo, equilibrio e quel tocco di sano buon senso che non vi manca. In amore, Saturno ancora contrario vi costringe a scendere a compromessi con la vostra dolce metà per evitare guai più seri. Se, infine, avete abbracciato la libera professione, Marte e Venere, oggi presenti entrambi nel segno della Vergine, vi mettono a disposizione una grande voglia di fare che vi permetterà di sviluppare diversi progetti.

In questo giovedì il panorama dei transiti planetari cambia completamente per il vostro segno. Il risultato è che vi trovate a gestire alcune questioni pratiche in famiglia, che vi terranno molto impegnati. In amore, invece, una grande esuberanza fisica vi accompagna nelle relazioni di coppia. Sappiate però anche tenere conto della componente sentimentale di cui l’amore si nutre. Sul lavoro, infine, fate vostro il detto "chi ben comincia, è alla metà dell’opera". Datevi da fare quindi e cominciate a programmare gli impegni futuri evitando di rimandare.

Se avete ripreso le vostre consuete attività dopo i giorni di vacanza, lo Zodiaco vi sorride ancora facendovi trovare un ambiente calmo e sereno. Ciò nonostante, in amore, Giove può dar vita a qualche scaramuccia passeggera, ma niente di preoccupante. Plutone e Urano, infatti, vi suggeriranno di soprassedere, aiutandovi a disinnescare le tensioni. Contrariamente a quanto si possa immaginare, questi primi giorni dopo le ferie scorrono via piuttosto agilmente, malgrado abbiate ancora negli occhi il sole e il mare della vacanza.

La Luna, nel segno del Toro, vi regala quest’oggi intense emozioni. In amore, cercate di allineare le vostre esigenze a quelle della vostra dolce metà e vedrete che la complicità tra di voi arriverà alle stelle. Per chi è single è giunta l’ora di osare e di provare conquiste da lungo tempo sognate. Fate solo attenzione a non correre troppo. Per quanto riguarda l’ambito professionale, finalmente l’impegno che mostrate ogni giorno verrà notato, facendovi guadagnare posizioni di rilievo in ufficio. Venere nel segno della Vergine sta per favorire un exploit nella carriera lavorativa.

Configurazione planetaria discreta questo giovedì per i nati sotto il segno dello Scorpione. Giove e Nettuno transitano in angolo positivo, assicurando uno scorrere sereno della vita familiare ed armonia con i vostri amici. In amore, Venere contribuisce a farvi vivere momenti unici con il vostro partner. Se, invece, il vostro cuore è ancora solitario, la voglia di divertirvi e di sperimentare prende maggiormente il sopravvento se siete nati nella seconda decade. Infine, sul lavoro, non date un peso eccessivo alle chiacchiere: Plutone vi infonde la capacità di andare dritti verso la vostra strada, specie se siete nati tra il 9 e il 14 di novembre.

Continua quest’oggi la fase positiva che vi accompagna, anche se è all’orizzonte una Venere in aspetto negativo che potrebbe leggermente frenare questa tendenza. Effetti negativi che non producono risultati in amore, dove vivete un momento positivo con la persona che avete accanto, che si tratti di una relazione recente o di un rapporto di vecchia data. Possono sorridere anche i single: la Luna, in Toro, porta amori intensi, passionali e completamente ricambiati. Sul lavoro, infine, Mercurio vi promette promozioni e posizioni di prestigio.

Un parterre d'eccezione per il vostro segno in questo giovedì. Luna, Venere, Marte, Saturno, Nettuno, Urano e Plutone si danno appuntamento nell’arco di tutte e tre le decadi del Capricorno e vi infondono vitalità, allegria e un bel senso dell’umorismo con cui allieterete chi vi starà accanto. In amore si prospetta una giornata in cui riuscirete a tenere insieme l’intensità della passione amorosa con la forza della lucidità della ragione. Sul lavoro mostrate la vostra grandissima professionalità se svolgete un’attività autonoma. Plutone vi dona la grinta, la creatività e quel pizzico di voglia di stupire che non guasta.

Quadro dei transiti che manifesta qualche piccolo disturbo. Il duetto celeste tra Urano e Luna vi obbliga a muovervi seguendo tempi e ritmi ponderati, sia in famiglia sia in ambito professionale. In compenso, in amore, Giove in angolo molto positivo vi promette fortune insperate. Mentre Urano vi potrebbe far cadere in errore, specie se appartenete alla prima decade: sappiate quindi essere riflessivi, ed agite con cautela. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, vi accostate agli impegni con l’efficienza che vi contraddistingue e svolgete il vostro dovere in ufficio con senso di responsabilità.

Giovedì sereno per i nati sotto il segno dei Pesci, anche se qualche nube passeggera potrebbe addensarsi sul vostro cielo. In amore, la situazione di coppia, che aveva ricevuto probabilmente qualche lieve scossa nei giorni scorsi, si stabilizza e si sistema definitivamente. Se invece siete alla ricerca dell’anima gemella, potrete contate ancora sugli influssi positivi che Urano vi invia. Lasciatevi andare e non perdete nessuna buona occasione. Sul lavoro tendete a mostrarvi concilianti in ufficio di fronte a una piccola scorrettezza che vi è stata fatta, specie se festeggiate il compleanno nella terza decade. Ne guadagnerete in serenità emotiva.