Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 agosto.

Le forze astrali positive: la vostra carica di dinamismo e di entusiasmo è al massimo. I pianeti vi aprono a una giornata festosa. La vita affettiva decolla in modo inatteso. Sia che siate in coppia che se condividiate un legame di tipo occasionale, questo venerdì per voi sarà ricco di amore ed erotismo. Ascoltate la vostra intuizione che vi invita a diventare provati trascinatori: gli astri asseconderanno il buon esito di tutte le vostre iniziative. Sia nel contesto delle amicizie di sempre che in quello delle nuove conoscenze, avrete la possibilità di esibire il vostro carisma.

I pianeti vi offrono un venerdì mediamente positivo. Marte vi fa fare le bizze, anche se siete solidi e razionali. La famiglia vi chiede maggiore presenza e attivismo: offritelo senza chiedere nulla in cambio. Nettuno vi dona il fascino necessario a rendervi irresistibili e farvi accumulare conquiste. Sarete portati a riconsiderare l'idea di stabilità e amore duraturo, a voi congeniali. Il sex- appeal è alle stelle. Se ancora siete al lavoro arrivate a chiudere le ultime incombenze in ufficio in modo ordinato e efficiente.

I pianeti vi fanno vivere una piena armonia con l’ambiente familiare. I successi sociali e mondani non si fanno attendere. Se avete un rapporto stabile un’aura di romanticismo oggi vi avvolgerà, portandovi a volere una dimensione esclusiva nella coppia. Se avete invece cominciato da poco una storia, potrete esprimere in modo potente il vostro temperamento teatrale ed espansivo. Le vostre abituali frequentazioni amichevoli, forse un po’ trascurate in questo periodo, sapranno aspettare! Se siete ancora al lavoro, una bella configurazione astrale non vi farà pesare affatto lo sbrigare le vostre incombenze, in special modo se appartenete alla gemellina prima decade.

In questa giornata armoniosa a livello astrale emergono interessi disparati e spesso inerenti alle vostre passioni: musica, danza, arti figurative, letteratura. Siete particolarmente affettuosi, sensibili, romantici con la vostra dolce metà, in special modo se siete nati in luglio. Il colpo di fulmine potrebbe essere intenso, mentre chi è in coppia oppure è in trattative per costruire un’intesa durevole di coppia, sia più prudente e meno istintivo nel manifestare i propri sentimenti. Prendetevi nella quiete del relax estivo un momento per riflettere su dove sta andando la vostra vita. Con le forze del cambiamento al vostro fianco, Urano e Nettuno, avrete presto l’opportunità di ribaltare il vostro presente. Avete solo bisogno di trovare il coraggio dentro di voi.

Il fine settimana vi troverà pronti a divertirvi, appassionarvi alla vita e ad amare. Siete un po’ più sentimentali di quanto non siete di già. La comunicazione col partner per via di un Mercurio bendisposto regala momenti di rara fusione emotiva. Non vi fate sfuggire questa passione travolgente, sia che si tratti di un coinvolgimento sentimentale sia che si tratti di un interesse collegato alla cultura e all’arte. Sistemate tutte le questioni lasciate ancora aperte sul tavolo di ufficio se ancora avete da consegnare gli ultimi vostri lavori prima di andare in vacanza.

Mercurio vi invia suggerimenti di lucidità e di equilibrio da usare in ogni campo della vita. La configurazione astrale non presenta altri pianeti che siano contrari al vostro segno. Siete single? Un incontro inaspettato, del tutto casuale, con un vostro (o una vostra) ex, fa presagire il classico ritorno di fiamma. Anche se siete nel pieno delle vacanze estive non smettete di essere infaticabili. Seguite il filo della vostra creatività.

Sentirete il desiderio di essere al centro della scena, di vivere da protagonisti, nonostante siate un segno sobrio, schivo e misurato. Venere è la benefattrice di una forza comunicativa che mettete in campo potentemente anche nel vostro rapporto d’amore. Eventuali disaccordi temporanei o dissapori degli ultimi giorni saranno fugati grazie alla vostra eloquenza e minimizzati o prontamente allontanati. Fuggite il quotidiano che rischia di stancarvi e demotivarvi! Accettate l’invito a una meravigliosa Spa, una sauna, oppure nella dimensione purificante che offrono le terme.

Profilo astrale di questo venerdì d’agosto abbastanza positivo. Plutone vi infonde una notevole forza creativa. Qualche lieve malumore in famiglia viene alleggerito dal vostro senso dell’umorismo. Sulla scia della buona giornata di ieri continua l’onda lunga del “momento rosa” per voi. Nettuno favorisce emozioni speciali da condividere con la persona amata. Fate attenzione, perché tra questi flirt potrebbe nascondersi il vero grande amore! Accettate oggi la sfida di una nuova passione sportiva.

La famiglia vi chiede maggiori attenzioni e presenza in casa. Se siete single impenitenti e appartenete alla seconda decade del segno, una splendida Venere in transito nel Leone vi dà l’occasione per smettere la vostra condizione di cuori solitari. Gli amici saranno la chiave di un incontro fatale. Cogliete l'attimo: in questa giornata la vostra eloquenza è efficace, arriva dritta al cuore delle questioni, raggiungendo in modo eccellente l’udito di chi vi ascolta. Sappiate sfruttare con garbo questa eccezionale dote.

Quasi tutti i pianeti sono a vostro favore, tranne Mercurio che vi dona un sotterraneo nervosismo. In amore vivete una fase di appassionato intendersi e ritrovarsi nelle coppie di lunga durata. I cuori solitari si consolano con successi erotici a tutto campo. Vi diletterete nell'organizzare un viaggio in un paese che, da tanto desideravate visitare. È arrivato il momento di prendere l’occasione al volo, senza esitare. Il sogno sta per realizzarsi grazie a Nettuno, pianeta dell’avventura e dell’esplorazione.

Panorama dei transiti mediamente positivo, con alcuni pianeti che vi tengono il broncio. Ponete grande attenzione oggi in famiglia. Mostrate cura e dedizione, perché rischiate di essere lievemente superficiali. Sarà l’aiuto della vostra simpatia e amabilità a porgervi comunque il soccorso maggiore. Da segno anti-sentimentale quale siete, questo venerdì non sarete comunque al riparo da flirt e rapporti d'amore. Un'aura di romanticismo vi avvolgerà. Fate attenzione a non mostrare atteggiamenti troppo ironici e dissacranti che potrebbero guastare definitivamente i rapporti. Anche se siete in vacanza o state per andare in vacanza, prendete al volo un’opportunità offerta in campo lavorativo senza esitazione. I vantaggi saranno per il momento solo relativi al prestigio e moderati da un punto di vista economico, ma poi diventeranno via via più importanti.

Armonia in famiglia e in amore, dove potrete osservare in un romantico tête-à-tête le stelle cadenti con la persona che avete scelto di avere accanto per la vita. L'allineamento dei pianeti vi permette di esprimere i vostri sentimenti d’amore con passione, abbandono emotivo, ma mantenendo sempre saldo il timone della razionalità. Avrete oggi la possibilità di entrare in contatto con persone che coltivano interessi intellettuali o culturali a voi molto consoni o proprio simili ai vostri. Non è escluso che, da nuove conoscenze, voi possiate trovare spunti e occasioni allettanti da collegare o armonizzare con il vostro lavoro.