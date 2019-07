Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 luglio.

Potete risolvere oggi alcune questioni complicate che erano rimaste temporaneamente nel cassetto. Non vi curate di partecipare a impegni mondani e ritrovi tra conoscenti. Se siete studenti in procinto di sostenere esami universitari e concorsi, ancora un po’ di pazienza e forza d’animo: presto avrete modo di portare tutto a termine con successo.

Gli astri vi suggeriscono di adattarvi alla persona che avete accanto cercando di non decidere per lei o per lui. Grazie al vostro spirito genuino, siete in grado di conquistare chi più vi piace. La passione per il vostro lavoro è la qualità migliore che avete, ancor di più se siete dei liberi professionisti.

Quest’oggi avrete una attitudine particolare per la convivialità, trascorrendo il tempo con parenti e amici durante situazioni di svago al mare o in campagna. Vi attende una giornata in sintonia con la persona che avete accanto. E, una volta tanto, accetterete di vivere una situazione romantica completamente al di fuori della mondanità. Nel caso dobbiate affrontare un esame all’università o un concorso, siete in grado di organizzare la vostra attività di studio in modo tale da faticare il meno possibile.

Avvertite il bisogno di rafforzare la vostra relazione. L’intuito vi dice che è necessario ritagliarvi spazi di maggiore intimità. L’organizzazione di una gita o di un viaggio è la chiave per ritrovare la dimensione di coppia autentica. Se avete abbracciato una professione artistica, grazie all’apporto della vostra ispirazione riuscirete a realizzare opere uniche.

Nel vostro slancio più espansivo, vivete la dimensione amorosa con tutta la volontà di illuminare l’esistenza della persona che avete accanto. Ne sarete ampiamente ripagati quest’oggi. Se siete sotto esame per concorsi e prove universitarie, potete contare sul favore degli astri, che vi garantiscono un’assistenza della memoria per ricordare tutte le nozioni incamerate.

C’è bisogno di tutta la vostra pazienza quest’oggi per la gestione del rapporto di coppia, ma gli astri vi aiutano a trovare il modo giusto per risolvere tutto. Usate tutta la vostra prudenza e non vi fidate di chi vi propone guadagni facili. In seguito, dimostrerete a chi vi vuol bene quanto siete oculati con il denaro.

Consigliate il vostro partner con grande equilibrio in merito a una questione riguardante la sua famiglia d’origine. Questo vostro supporto vi farà guadagnare considerevolmente la sua stima. Non vi pesa lo studio di materie letterarie, umanistiche e linguistiche, nel caso dobbiate affrontare concorsi ed esami universitari. Vi risulteranno più spinose, invece, le discipline matematiche e scientifiche.

Malgrado alcuni aspetti della vostra vita non vi soddisfino del tutto, questa giornata si rivelerà molto serena, soprattutto nella sua dimensione familiare e nella sfera amicale. Viene esaltata oggi la dimensione passionale del rapporto di coppia. Sappiate cogliere quanto di buono il destino vi riserverà in campo sentimentale. Prestate attenzione alle vostre finanze, malgrado la vostra situazione economica sia al momento piuttosto solida.

Aumenta quest’oggi la vostra sensibilità affettiva. Grazie a questa attitudine saprete ascoltare pazientemente le ragioni di chi avete accanto. Non sempre sapete essere oculati nella gestione delle risorse economiche. Capita, seppur per vostra fortuna assai raramente, di lasciarvi andare al lusso e allo spreco. Gli astri, però, vi aiutano ad essere razionali e a imporre dei limiti alle vostre spese.

Nuovo giorno di luglio che vi vede in una forma fisica eccellente, favorita anche dalla volontà di fare sport. Oggi vi dimostrate particolarmente generosi verso il prossimo e piuttosto passionali in campo sentimentale. Beneficiate di una concentrazione di tutto rispetto nel caso dobbiate preparare esami universitari o concorsi. Le materie dove vi dimostrerete più abili saranno quelle matematiche e scientifiche.

La vita familiare e quella affettiva in generale richiedono tutto il vostro impegno. Avete un po' di difficoltà a conciliare la parte emotiva con quella passionale dell’amore. Il rischio è quello di prendere una strada che non vi corrisponda pienamente. Nel corso di questo inizio di settimana di metà luglio, saprete gestire le vostre risorse con oculatezza e parsimonia, pensando anche di poter investire i risparmi in modo fruttuoso.

Al di là di tutte le apparenze, non siete così mansueti come vi si dipinge e, quando volete, tirate fuori una grinta invidiabile. Non chiedete al vostro partner ciò che non può dare. Gli astri vi regalano quest’oggi una capacità di accettazione quasi filosofica e buone doti di adattamento alla realtà. Fate attenzione agli eccessi nelle spese che potrebbero sfuggirvi di mano. Meditate a fondo prima di agire in questo senso.