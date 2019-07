Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 luglio.

Quadro dei transiti abbastanza incoraggiante con un Marte completamente positivo. Intanto anche la Luna ha smesso di essere negativa e Giove vi sostiene. Vi ritroverete in situazioni molto stimolanti come l’organizzazione di gite, vacanze, feste di compleanno o semplici ritrovi estivi. In amore, la comunicazione intima con la vostra dolce metà diventa un obbiettivo da non perdere di vista. Venere vi guarderà imbronciata, obbligandovi a non rifugiarvi in silenzi di comodo ma a parlare di sentimenti e di quelle che sono le intenzioni autentiche con il vostro partner. Sul lavoro, avete a che fare con un’incombenza che state rinviando da tempo, ma stringete i denti e portatela a termine. L’impegno vi renderà fieri di voi stessi.

Una giornata all’insegna dell’energia e del calore umano. In amore, è Plutone il pianeta che chiude il cerchio delle orbite planetarie, sorreggendovi con grande forza. La sua influenza vi consente di sedurre, con grande facilità riuscendo ad attrarre, grazie a una rara forza di magnetismo sessuale. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di maggio. Sul lavoro, diligenti, disciplinati, rigorosi, vi muovete con grande sicurezza nelle vostre capacità, specie se appartenete alla prima decade taurina. I successi che aspettate non tarderanno a premiarvi, dovete solo saper attendere il tempo necessario.

In questa giornata d’estate, Mercurio afa emergere in voi il vostro lato altruista, che sarà particolarmente apprezzato da amici e colleghi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, assecondate le vostre convinzioni, ossia che la libertà sia il bene più prezioso, anche all’interno di un rapporto. La capacità di stabilire relazioni con grande larghezza di vedute, sviluppa un modo di amare capace di comprendere l’altro e di accettarlo così come è, senza tentare di modificarlo. In ufficio sfruttate al meglio il lavoro di squadra, dove mettete in campo tutto il vostro estro nel tessere i rapporti, trovando il modo di creare ponti tra le varie persone e le diverse competenze che sanno rappresentare.

In questa giornata, cielo abbastanza fortunato per voi. Nettuno e Urano occupano i due segni affettivi di Pesci e Toro, a voi molto congeniali, e vi infondono energia e forza d’animo da mettere in campo in famiglia, con gli amici e in campo professionale. In amore, se festeggiate il vostro compleanno tra il 6 e il 15 del mese di luglio, dovrete chiarire una questione affettiva che il partner oggi vi pone. Con la vostra dolcezza, riuscirete a sgombrare tutte le nubi dal vostro rapporto d’amore, riconquistandovi una piena fiducia. Sul lavoro cercate di organizzarvi per bene onde evitare equivoci nell’esposizione e nelle transazioni. Venere, e il Sole, entrambi in ottimo aspetto, alzano il livello della vostra attenzione specie se siete nati nella prima decade.

Profilo dei transiti planetari abbastanza promettente per voi quest’oggi. Giove nel Sagittario e Venere nel vicino Cancro, vi ammorbidiscono permettendovi di aggiustare con delicatezza, tatto, gentilezza, alcune questioni che vi avevano un po’ agitato nei giorni scorsi. In amore, il vostro cuore sente il bisogno di essere coccolato, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di luglio al 3 di agosto. In ufficio, un progetto di lavoro vi stimola e vi fa immaginare nuove prospettive future dove potervi proiettare. Siete portati oggi a lanciarvi con tutto il vostro entusiasmo in questa nuova proposta, sia che facciate un’attività dipendente oppure una professione completamente autonoma.

Quest’oggi, qualche lieve dissapore in famiglia, specie se appartenete alla seconda decade. Anche Nettuno si trova imbronciato, quindi qualche perturbazione sarà inevitabile. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete single Plutone vi fornisce quel carisma, quel sex-appeal con cui intrecciate legami coinvolgenti e facili seduzioni gratificanti per il vostro Io. Il punto è, però che voi volete un rapporto profondo, stabile e con cui fare un piano di vita in comune. Per questo tipo di scelta dovete cercare persone che la pensino come voi e che siano alla vostra portata sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro, un collega vi aiuta in modo del tutto inaspettato. Avete trovato un nuovo amico e questo vi rallegra.

Giornata che si presenta molto stimolante e positiva con la Luna, Giove, e Venere che sono schierati tutti dalla vostra parte. In amore, vi dedicate con il vostro tipico estro a una persona che volete sedurre, perché ha, prima di tutto, lui o lei, espugnato il vostro cuore e le vostre resistenze intime. L’ottima configurazione planetaria vi dona la possibilità di riuscirvi e con discreto successo. Sul lavoro, qualche ambizione che avevate riposto nella carriera, forse va un attimo messa tra parentesi, per adesso. Plutone e Saturno vi obbligano a fare percorsi diversi da quelli programmati, specie se appartenete alla seconda e terza decade bilancina.

Grazie alla Luna, quest’oggi riceverete un’iniezione benefica di fiducia e ottimismo. Ne sentiranno gli effetti, in particolare i nati dal 24 al 30 di ottobre. In amore, sentimenti ricambiati e un’atmosfera particolarmente gioiosa accompagnano questa vostra giornata d’estate. Se siete in vacanza, potete sicuramente condividere momenti romantici con la vostra dolce metà. Se ancora lavorate, avrete modo di sperimentare una fase di intenso trasporto emotivo, anche se non vi lascerete prendere da tentazioni di eccessivo pathos. Marte ancora in angolo dissonante potrebbe non farvi esprimere nella giusta maniera in ambito professionale, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 31 di ottobre. Lo Zodiaco vi impone dunque di farvi consigliare o anche di prendervi una pausa di riflessione prima di agire.

Un bel Mercurio nel segno amico del Leone vi rende lucidissimi e capaci di curare i vostri interessi con efficacia. Per quanto riguarda la vita sentimentale, per voi single del Sagittario in questo mercoledì sono favoriti flirt e relazioni disimpegnate. Le soddisfazioni personali non vi mancano, ma Nettuno in angolo disarmonico, vi fa desiderare di più, vi vuole affamati di emozioni e di esperienze profonde, che, il semplice scambio di rapporti effimeri, vi nega. Sul lavoro, c’è bisogno di maggiore programmazione per un progetto professionale che ora vi sta interessando. Chiedete consiglio a vostri colleghi più esperti sulla maniera in cui potete procedere.

Cielo sereno - variabile per voi questa giornata di luglio. I nati nella prima decade sono più liberi di muoversi e di agire non avendo grosse contrarietà e sollecitazioni da parte dei transiti planetari. I Capricorni della seconda decade subiscono invece ancora l’angolatura dissonante del Sole in Cancro. In amore, Urano vi sorregge con il suo potente influsso e la vostra carica erotica non potrebbe essere più in forma, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 22 al 25 del mese di dicembre. Corredate gli slanci passionali sempre prorompenti con la vostra sensibilità affettiva: il partner vi adorerà. In ufficio, una nuova situazione vi provoca qualche piccolo disappunto. Andate avanti svolgendo la vostra normale attività, vedrete che come al solito ne verrete a capo.

Profilo dei transiti mediamente positivo in cui vi godete una splendida posizione di Giove che, dal segno amico del Sagittario, vi dona dinamicità e una visione lungimirante della realtà. In amore, Plutone e Nettuno vi aprono a esperienze sentimentali molto appaganti. E il vostro spirito decisamente idealista potrebbe sentirsi gratificato da un incontro che vi invade emotivamente l’animo. Se siete nello stato d’animo di rivoluzionare il vostro rapporto lavorativo, i pianeti dell’azione sono momentaneamente defilati o proprio ostili. Quindi meglio riporre le vostre voglie rivoluzionarie nel cassetto e attendere un momento più propizio.

Il vostro astro nume tutelare Giove si trova in aspetto dissonante, ma, niente paura, vi stimolerà soltanto a essere un po’ più diplomatici in famiglia riguardo a una questione che interessa il rapporto genitori figli. In amore, Urano, Plutone e Nettuno stanno lavorando per voi per crearvi una condizione sentimentale perfetta. Tutti i rappresentanti delle vostre tre decadi ricevono buone sollecitazioni dagli aspetti che i tre pianeti danno. Sia che abbiate una tranquilla e stabile relazione di coppia, oppure non siate ancora in un legame che vi soddisfi, avrete l’occasione di migliorare considerevolmente attraverso un’evoluzione dinamica. In ufficio, quando porgerete una mano a un collega in difficoltà, verrà fuori la vostra generosità, grazie a una splendida posizione celeste del Sole.