Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 luglio.

Marte continua a gratificarvi e vivifica le vostre qualità. Generosità, orgoglio, senso di dignità, combattività e un pizzico di invisibile regalità: sono queste le prerogative che l’azione marziana vi infonde. C’è solo il rischio di un’esaltazione eccessiva della personalità, di un magnificare troppo il vostro Io. Per fortuna un saggio e raffreddante Saturno dal segno del Capricorno spegne i vostri eccessi, facendo rimanere fondamentalmente il vostro calore umano, l’altruismo e la simpatia. Una fiamma potente di desiderio si è accesa dentro di voi. Se volete conquistare la persona che vi ha molto colpito, dovete però usare una strategia che rispetti precisi tempi e modi di azione, come suggerisce Urano. Il successo vi premia, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 31 marzo al 2 di aprile. Conquistate il favore di un capo con la vostra azione vincente ed efficace. Marte, in ottimo aspetto se appartenete alla prima decade, vi apre ad avanzamenti di carriera che vi siete meritati.

Giornata di metà luglio in cui si placano in voi alcune insicurezze e anche la vostra forma psicofisica ne trae beneficio. Per il momento, a sentire gli influssi dell’azione celeste mutata saranno i Tori nati tra il 23 e il 26 di aprile. Buone le indicazioni sulla vita familiare, rallegrata dalla concordia e dalla serena armonia tra tutte le varie componenti. L’amore bussa alla vostra porta se ancora avete il cuore libero. Una Venere suadente vi stimola a raccogliere il corteggiamento di una persona che si è letteralmente invaghita di voi. Non lasciatela fuori e provate, perlomeno, a capire se vi interessa e se ha qualche possibilità. Anche se la Luna, signora del mondo emotivo, vi guarda imbronciata dal segno dello Scorpione, poco male. Chi di voi ha una coppia stabile, si gode i piaceri di un’intesa dei sensi e della mente che appare oggi completa. Con Urano che è ospitato stabilmente nel vostro segno, il lavoro, per voi, non è fatica, ma stimolo, interesse e sfida quotidiana.

Prosegue in bellezza questo mese estivo che vi ha concesso molte soddisfazioni. Diversi pianeti sono in ottimo aspetto per voi Gemelli e vi preparano a una seconda parte dell’estate ancora tutta da esplorare, assaporare e vivere fino in fondo. In particolare Mercurio, vostro nume tutelare, che illumina il vostro carisma e dà uno smalto vincente alla vostra immagine, in special modo se festeggiate il compleanno in maggio. Giove è ancora negativo dal segno nemico del Sagittario e vi invita a non trascurare la famiglia, specie se siete nati dal 7 al 14 di giugno. Mercurio e Marte nel segno di Fuoco del Leone danno grande risalto alla parte passionale del sentimento d’amore. Vi sentite arrivare una carica di energia che promette esplosive performance e momenti di intesa irripetibili. Non sprecateli! Costanza, rigore, fedeltà: questi sono gli ingredienti del vostro successo nel lavoro, che Marte esalta ed amplifica, specie se festeggiate il vostro compleanno in maggio. Gli astri vi mettono in mano le carte giuste per arrivare in alto e uscire vittoriosi, specie se avevate una partita in corso da giocare con rivali e concorrenti agguerriti.

Continua il momento fortunato, con la Luna che è ospitata nello Scorpione, segno per voi favorevolissimo. Il suo transito durerà sino al successivo primo di agosto e contribuirà a migliorare le condizioni di salute, la concordia in famiglia, la dimensione artistica e poetica della vita. Per il momento il pianeta toccherà i rappresentanti del segno nati tra il 28 di giugno e il 5 di luglio. Luna e Nettuno sono in splendido aspetto, rispettivamente da Scorpione e Pesci. Che voi siate degli "inguaribili romantici" non è certo una novità: questo giovedì avvertirete una volontà di vivere l’emozione amorosa che vi permea completamente. Chi festeggia il compleanno tra il 5 e il 9 di giugno si muova con passi felpati e si adatti alle proposte che il cielo ha in serbo, per lui o per lei. Stabilite una simpatia con un collega e le ore in ufficio volano molto rapidamente. Il lavoro, oggi non vi pesa.

Bella estate costellata da avvenimenti vari e da colpi di scena che vi stimolano su tutti i fronti. Avete Venere in bell’aspetto dal segno buon vicino del Cancro e la vostra salute e la forma fisica riprendono ancora più vigore, specie se siete nati nella prima decade. A darvi qualche disturbo inerente la sfera familiare sono rimasti solo due soli corpi celesti. Il primo è Urano, la seconda la Luna, che non vi fanno sempre entrare in sintonia con i vostri cari come vorreste. Per fortuna Giove non frena il vostro innato gusto per l’avventura, in special modo se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Indomiti conquistatori di cuori di ghiaccio: così vi vogliono Mercurio e Marte che in congiunzione nel vostro battagliero Leone, vi continuano a inviare sollecitazioni di potente ardimento. Se appartenete alla prima decade del vostro segno, potrete approfittare del momento di sicurezza in voi stessi e del potere trainante di persuasione che gli astri vi inviano. Il pianeta vostro principale nume tutelare, il Sole, vi favorisce se fate un lavoro che preveda l’utilizzo suadente della comunicazione.

Gioco dei transiti planetari che vi continua a dare alcune soddisfazioni consistenti, in particolar modo riguardanti il settore sociale e quello familiare. Pur con Nettuno nel segno dei Pesci siete pimpanti e sempre rivolti ad attività che tengono in allerta la mente. La Luna è invece in Scorpione oggi. Il luminare notturno si incaricherà di farvi sempre presente che avete un nido da cui non potete prescindere, anche se il vostro temperamento si mostrerà distante, a volte apparirà burbero e poco propenso alle effusioni sentimentali. Una Venere in splendido aspetto per il vostro segno e in ottimo rapporto con Urano vi prepara momenti di intesa erotica e mentale di grande soddisfazione, sia che abbiate un legame fisso oppure solo una relazione di tipo occasionale. È un percettivo Sole a far sì che i vostri tempi di lavoro scorrano in maniera rapida, efficiente, nel rispetto di tutte le scadenze programmate. Se siete Vergine nati in settembre scoprite che nella vostra professione siete davvero insuperabili.

Scorre serena la quotidianità che vi scopre un po’ annoiati. Forse l’attesa delle ferie provoca in voi qualche moto di insofferenza che oggi appare in maniera più esplicita. La componente dell’emotività, della comunione umana nell’esistenza la Luna appare infatti da quest’oggi più defilata per il vostro segno. In famiglia possono esserci alcuni dissapori da superare, riguardanti il rapporto genitori-figli. C’è un di routine nel vostro ménage di coppia, forse un po’ di stanchezza dopo le baraonde dei giorni scorsi. Approfittatene per recuperare quel senso di intimità che tanto bene fa alle relazioni d’amore. I single sentono un po’ di stanchezza e di apatia. Marte vi provoca oggi se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 di settembre: vedrete infatti atteggiamenti bruschi da parte di colleghi e capi poco gentili, nei riguardi dell’ambiente attorno a voi. Non vi preoccupate se avvertirete piccole prepotenze che sono in qualche modo fisiologiche in ufficio. Voi andate avanti con la logica di fatti e nel rigoroso rispetto dei tempi di consegna.

È la presenza della Luna nel vostro segno il vero evento di questa giornata del mese di luglio. Vi attende una fase, che durerà fino al 16 di questo mese, in cui sarete più rilassati e maggiormente animati dalla volontà di conciliazione in ogni settore della vostra vita. La famiglia vi presenta uno scenario più placido, specie se festeggiate il vostro compleanno in novembre. L’accordo tra i vari componenti dell’habitat familiare (genitori, figli, fratelli, sorelle), appare, proprio a partire da quest’oggi, a portata di mano. È la componente emotiva e sentimentale dell’amore ad assumere un ruolo consistente per voi in questa giornata in cui Venere vi protegge dal Cancro. Non vi state trasformando in "innamorati cronici", ma vi fate contagiare da un appello al romanticismo, come non vi succedeva ormai da tempo. Non vi fate scalfire da chi sembra avervi scavalcato. La vostra forza di volontà si organizza per ottenere riscatti impensati, che arriveranno tra non molto tempo.

È ancora la felice combinazione di Marte e Mercurio nel segno amico del Leone a illuminarvi questa giornata del mese di luglio. Entusiasmo, altruismo, protagonismo e un pizzico di grandeur, sono le componenti essenziali di oggi. La famiglia vi riserva discrete soddisfazioni: siete infatti accolti con calore e affabilità da ogni componente del clan natale. Vi disponete con l’animo più aperto e disponibile a seguire ogni piccolo desiderio della persona che avete accanto, specie se siete Sagittario che fanno parte della metà maschile dell’umanità. I desideri della vostra compagna per voi si trasformano oggi quasi in ordini. È molto spiccata difatti in voi, in questo momento la solare attitudine a dare di più, in particolar modo se siete all’inizio di una storia sentimentale. Uno strepitoso Mercurio, ospitato nel fidato Leone, accompagna le vostre mosse in ufficio, che si caratterizzano per la rapidità d’azione e la messa a punto degli obbiettivi. Se appartenete alla seconda decade sagittariana, con Giove al vostro fianco, un’occasione di svolta nella vostra carriera è alle porte.

La Luna nel segno d’Acqua alleato dello Scorpione vi gratifica. È nelle prime ore del pomeriggio che sentirete arrivare gli influssi lunari, decisamente per voi positivi, che stimoleranno il benessere psicofisico, le attitudini artistiche e la concordia in famiglia. Con la Luna in aspetto favorevole vi sentirete in armonia completa con la persona scelta come compagna di vita. C’è da farvi la raccomandazione di non essere possessivi, la gelosia è infatti uno dei talloni d’Achille del vostro segno e può esporvi a dissapori ed equivoci. Se avete il cuore libero, la felice posizione di Urano in Toro vi porta oggi a volare, ricambiati, di fiore in fiore, in special modo se festeggiate il compleanno dal 23 al 28 di dicembre. Dimostrate di essere, ancora in questo giovedì, uno dei segni più infaticabili dell’intero Zodiaco, riuscendo a macinare una grossa mole di lavoro. Darete così una bella lezione a chi, avendovi visto pacati e dai ritmi lenti, non nutriva fiducia in voi.

Profilo dei transiti planetari che regala buonumore e vivacità. Il desiderio di svolazzare e di provare il vostro fascino è ancora una volta intenso e colpisce chi di voi è nato nella seconda decade. Tutto va bene se siete single e non avete niente e nessuno cui rendere conto, ma se invece siete impegnati sentimentalmente la situazione si complica non poco. È vero che l’amore non ha età, ma Urano e Luna, in angolo dissonante con l’Aquario, vi suggeriscono qualche limitazione e una maggiore saggezza. Siete ancora di fronte al pc o intenti a brigare tra gli impegni in ufficio? Avvertite un po' di stanchezza e sentite il bisogno di staccare per un periodo mediamente lungo. Mercurio non vi guarda di buon occhio e imprime un ritmo troppo ripetitivo al tempo di lavoro. Se appartenete alla prima decade, la fatica vi pesa un po’ di più questo giovedì e vi si aggiunge anche la noia: pazientate qualche altro giorno e la situazione migliorerà considerevolmente.

Costellazione dei pianeti di questo giovedì abbastanza positiva per voi. Sole e Venere occupano il segno affettivo del Cancro e vi infondono vitalità e buona salute. Solo Giove vi guarda imbronciato dall’espansivo e caloroso Sagittario, in special modo se appartenete alla seconda decade. È possibile che, per via di impegni dell’ultimo minuto in casa, dobbiate rimandare oggi qualche invito allettante di tipo mondano. Presto altri inviti, feste e ricevimenti vi ricapiteranno. Se festeggiate il vostro compleanno tra il 5 e il 10 di marzo, dovrete chiarire una questione sentimentale di un certo peso che il partner oggi vi pone. Con la vostra comprensione riuscirete a sgombrare tutte le incertezze presenti nel vostro rapporto, riconquistandovi una piena fiducia. La Luna in angolo benefico dallo Scorpione e Venere dal Cancro precedono i vostri passi e vi favoriscono nelle imprese amorose. Se fate un lavoro connesso con la il business, con il commercio o la pubblicità, avrete la fortuna di evitare equivoci nelle transazioni. Plutone e Urano, entrambi in ottimo aspetto dai segni di Terra, alzano il livello della vostra attenzione specie se siete nati nella prima e terza decade.