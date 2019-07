Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 luglio.

Una giornata di tutto rispetto favorita dalla buona posizione di Mercurio, che vi assiste con il suo apporto di lucidità, di attenzione costante alla realtà e di analisi razionale di ogni questione. Il benefico pianeta allarga i suoi favori su tutti gli Ariete che festeggino il proprio compleanno dal 21 al 28 di marzo. Inoltre, il vostro astro guida, Marte, vi consente di appianare alcuni punti di vista che apparivano divergenti tra voi e la vostra dolce metà nei giorni appena trascorsi. In prima serata Venere nel segno per voi ostile del Cancro può portare a una richiesta di romanticismo che non assecondate del tutto, perché vi mostrate distratti da altre faccende. Il vostro capo vi mostra la sua fiducia proponendovi una significativa nuova occasione di lavoro. Se appartenete alla seconda decade, scoprirete che si tratta di una chance unica, da prendere al volo.



Il panorama dei transiti è mediamente sereno in questa giornata. Nettuno, Saturno, Venere e Plutone vi favoriscono tutti, facendovi risolvere alcune questioni emotive e familiari. Il Sole è sempre il vostro fedele compagno e vi dona la creatività necessaria per muovervi e trovare soluzioni creative. Inoltre l’umore è buono e vi permette di vivere una giornata il cui bilancio finale è positivo. Adattamento alla realtà, capacità di comprendere il partner e visione lungimirante delle situazioni sono le parole d'ordine per vivere bene la vostra realtà sentimentale. In ufficio siete in gran forma: raccogliete i consensi dei vostri colleghi e amici, ma vi notano anche i vostri superiori che esprimono la loro stima nei vostri confronti.



Una buona condizione emotiva accompagna questa giornata e vi consente di comprendere le situazioni con umanità e sincera empatia. Mercurio vi sorregge dandovi lucidità e capacità di fare progetti di lungo respiro per il futuro. La sintonia con la vostra metà è in questo giorno estivo abbastanza soddisfacente, specie se appartenete alla prima e alla terza decade del vostro segno. I nati nella seconda decade sono invece interessati all’avventura e al gioco, avendo ancora Nettuno e Giove in posizione contrastante. Se fate una professione legata alla comunicazione, all’arte e alla cultura, i buoni influssi di Mercurio e Marte vi promettono successi sicuri, specie se festeggiate il compleanno dal 22 maggio al 2 giugno. Molto favoriti anche giornalisti, pubblicitari e chi si occupa in generale di rapporti con i social media.

Giornata di mezza estate che vi vede in perfetto stato di salute psico-fisica. Luna e Sole vi vogliono prestanti, capaci di intervenire in ogni situazione, pronti ad affermarvi. A moderare una parte delle vostre esaltanti fortune ci pensano Plutone e Saturno, che sono in angolo disarmonico per voi dal Capricorno. È possibile che i rapporti familiari, i legami con le figlie e i figli, le sorelle e i fratelli, abbiano oggi la necessità di essere curati maggiormente. La Luna in serata vi gratifica sul piano emotivo, restituendovi un apprezzabile buonumore e la capacità di essere amabili con il prossimo. In evidenza la parte passionale dell’amore grazie a Urano dal segno del Toro. Coltivate però in serata la componente emotiva, specie se siete in un rapporto stabile e duraturo. Soddisfazioni che vi fanno sentire fieri del vostro lavoro vi giungono oggi in ufficio.

Firmamento allietato da una bella Luna in Sagittario a partire dalle 17. La famiglia vi propone un momento di felice armonia, specie se appartenete alla seconda decade. I nati nella prima decade subiscono ancora l’aspetto dissonante di Urano proveniente dal segno del Toro e si confrontano invece con rapporti un po' complicati. Date un consiglio prezioso al vostro partner, che è alle prese con una problematica nella sua famiglia d’origine. Se siete single, vi lanciate oggi invece in promettenti avventure, che sgombrano la vostra mente da molti problemi quotidiani. Un bel Mercurio nel vostro segno vi rende svelti ed efficienti nello svolgimento dei vostri compiti in ufficio e vi fa guadagnare la stima dei capi e dei colleghi.

Una combinazione celeste fortunata vi sostiene. Luna e Venere sono ospitati nel segno amico dello Scorpione e in quello del Cancro; entrambe illuminano il vostro cammino sotto il profilo della volontà di cambiamento e di evoluzione, che tocca un po' tutti gli ambiti della vostra esistenza: lavoro e affetti, arredamento della casa e scelta degli svaghi. La Luna inoltre, a partire dal tardo pomeriggio, riporta in voi il desiderio di star soli con i vostri pensieri, per ricaricarvi e riprendervi alcuni spazi. Attenti al benessere della persona che avete accanto, dovete dimostrarle quest’oggi amorevoli cure sia da un punto di vista morale che materiale. Se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 9 di settembre, dosate gli slanci. Fate un lavoro a contatto col pubblico? Questa giornata d’estate sarete davvero accattivanti e capaci di esprimervi al meglio.

Una bella configurazione planetaria intercetta segni a voi collegati positivamente come il Sagittario e il Leone. Luna e Giove, Marte e Mercurio occupano infatti questi due segni. La vostra personalità così briosa e un po' teatrale ha modo di esprimersi alla grande. Invitati a feste e a vernissage, se appartenete al gentil sesso e festeggiate il vostro compleanno dal 29 di settembre al 2 di ottobre, risplendete del vostro fascino più seducente. Nel vostro orizzonte sentimentale sembra che stiate lasciando da parte il desiderio di flirt per dedicarvi a una passione durevole, profonda e corrisposta. C’è qualcuno però che fatica a riconoscervi e a discostarsi dall'immagine classica che fino adesso avete sempre dato di voi. Se fate un’attività artistica, con una bella Luna in Sagittario al vostro fianco, a partire dalle 5 del pomeriggio potrete essere molto creativi.



Gratificati ancora dalla presenza della Luna nel vostro segno fino alle 17, recuperate la vostra natura più autentica, con anche quegli elementi primordiali come l’intuizione, la creatività, l’estrosità, che vi appartengono. Avvertite ogni minima variazione dell’umore della vostra dolce metà e riuscite ad anticipare alcuni suoi desideri. Se festeggiate il compleanno dal 14 al 22 novembre potrete scrivere un resoconto di questa giornata, nel vostro vissuto di coppia, sotto forma di romanzo. Senza troppo affaticarvi riuscite a concludere in ufficio alcune significative incombenze lavorative e a sorprendervi per il poco tempo che ci avete messo. Saturno spiana i vostri passi, in special modo se siete nati nella seconda decade.

Sarete invitati a eventi mondani particolarmente brillanti e prestigiosi e a ricevimenti tra amici. I vostri interessi culturali e artistici potranno essere pienamente soddisfatti, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 28 di novembre al 7 di dicembre. Esibite una forma fisica perfetta e vi conquistate un’immagine smagliante se appartenete alla terza decade del Sagittario. La Luna entra nel vostro segno alle ore 17 di oggi e vi porta a confrontarvi e fare completa chiarezza su ogni situazione lasciata aperta o in sospeso con la vostra dolce metà. Una bella serata ristabilirà poi una completa armonia di coppia. Un atteggiamento un po' distaccato di un vostro capo vi lascia aperti dei dubbi, specie se appartenete alla seconda decade. Per fortuna un colloquio con un collega più esperto ed anziano vi aiuta a limitare ogni malumore.



Una bella giornata d’estate vi favorisce, specie se appartenete alla terza decade. Questa fetta di Zodiaco riceve la congiunzione di Plutone, che regala una bella energia psico-fisica da spendere in vari ambiti di attività. Venere, dal segno del Cancro, vi contrasta lievemente: i rapporti con le figlie e con i figli, con le sorelle e con i fratelli vi tengono un po' impegnati in questa giornata, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di dicembre al 3 di gennaio. È possibile che, dopo una giornata un po' sottotono, la serata vi offra una ritrovata intimità con il vostro amore. Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, Plutone vi stimola a lanciarvi in conquiste appassionanti, specie se siete nati tra l'8 e il 14 di gennaio. Se fate un lavoro connesso con la comunicazione, il commercio o la vendita, avrete oggi la possibilità di gestire i clienti con grande efficienza.



Marte si trova ancora in orbita di contrasto con il vostro segno e vi promette una giornata di mezza estate abbastanza vivace e stimolante a tutti i livelli se siete nati in gennaio. Fate attenzione agli eventi che toccano la sfera del sociale e al rapporto con il prossimo, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 30 del mese di gennaio. Avrete modo di aggiustare, non solo con la vostra diplomazia, ma usando anche tutta la vostra empatia, un contrasto che si era creato tra voi e la persona che avete accanto. Sarete stimati dal vostro capo grazie alla vostra competenza, al rigore, e alla costanza. Plutone e Nettuno spianano i vostri passi e vi consentono di arrivare in alto.



La Luna è in aspetto positivo fino alle 17 nel segno dello Scorpione. E per questa giornata di mezza estate vi rallegra la mente, lo spirito e il fisico. Anche Venere e il Sole sono positivi per il vostro segno e vi donano un tono energetico e vitale, accompagnato da un bel senso dell’umorismo. La vita familiare, centro da sempre dei vostri interessi, vi regala soddisfazioni e armonia, specie nel rapporto tra i genitori e i figli. Risolvete una questione riguardante un viaggio, da fare presto insieme al vostro partner e assaporate già i momenti che vivrete. In prima serata, Venere nel Cancro favorisce le emozioni intense e inattese, compresi i nuovi incontri per i cuori solitari. Svolgete la vostra attività lavoratva con tranquillità oggi, riuscendo a dare una mano a un collega, arrivato da poco in ufficio, che è ancora inesperto e impreparato.