Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 luglio.

Uno scambio aperto, sereno e fiducioso vi caratterizza nei legami sentimentali. Chi ha iniziato da poco una relazione d’amore la vive con particolare entusiasmo e voglia di sperimentare nuove emozioni. Una notevole sicurezza in voi stessi diventa utile nel sapervi muovere e gestire un ambiente di persone che non è proprio il vostro. Potrà trattarsi di un imprevisto arrivo che porta un po' di scompiglio in ufficio, per esempio. Saprete, con il vostro spirito di adattamento, salvare ogni situazione e anzi trarre occasioni per contribuire ad aumentare il prestigio dell'azienda dove lavorate.

Sarete indotti, specie se siete ancora single, a lasciare da parte il divertimento fugace e momentaneo a favore dei sentimenti. Molto presto potrebbe aumentare notevolmente l'interesse per una persona che avete conosciuto da poco. In ufficio intuite che qualcosa sta per cambiare. Vi attrezzate per ottenere tutte le informazioni del caso, per capire quel che sta succedendo e prendere i provvedimenti che pensate siano utili.

Soprattutto se siete nati nel mese di maggio, oggi sarete spinti a prendere delle decisioni finalizzate a stabilizzare la vostra situazione sentimentale. A lavoro si preannuncia una giornata di routine, senza avvenimenti di portata rilevante. Per i nati nell'ultima decade del segno dei Gemelli, invece, si potrebbero profilare offerte per nuove e differenti sistemazioni all'interno dell'azienda in cui lavorano.



Chi è in coppia ritrova armonia nella dimensione del quotidiano. Per alcuni, invece, può esserci un nuovo amore, per altri un legame che prende vigore e si rinnova. Riscontrate soddisfazione tangibile a livello economico, Un investimento che avevate effettuato qualche tempo fa si rivela fruttuoso. Ancora una volta dimostrate la vostra abilità nella gestione del denaro.

Siete alla ricerca di nuove sensazioni che possano accendere i vostri interessi sentimentali. È possibile che oggi vi troviate alle prese con discussioni e contrattempi se svolgete un lavoro dipendente. Se collaborate in società, dovrete usare molta cautela e moderare i facili entusiasmi. Nonostante il favore degli astri, infatti, è meglio comunque rimanere prudenti e non fare mosse troppo avventate.

La giornata potrebbe essere caratterizzata da qualche lieve diverbio con la vostra dolce metà. Fate attenzione a non dire qualche parola di troppo. Meglio rimandare a tempi migliori eventuali discussioni. In campo professionale dovrete affidarvi molto alla vostra pazienza. Nonostante la notevole mole di lavoro smaltita, infatti, i risultati tarderanno ad arrivare. Voi, però, non ve la prenderete, contando sul fatto che presto raggiungerete gli obiettivi prefissati.

Per voi conta la serena normalità di affetti che non interferiscano con la vostra libertà. Oggi, però, gli astri vi rendono più gelosi del solito nei cofronti del vostro partner. Cercate di limitare questa vostra momentanea tendenza. Sul lavoro possono verificarsi situazioni complesse. Dovrete valutare i passi da compiere ed essere sicuri che il vostro modo di agire sia quello più giusto e opportuno.

La situazione sentimentale, soprattutto se siete nati in ottobre, è abbastanza complessa. All'orizzonte, però, sono in vista sorprese che porteranno cambiamenti positivi, tanto per i single quanto per chi è in coppia. Intuizione e ricettività, già intensamente presenti nel vostro segno, si amplificano ancor più, grazie al favore degli astri. Avrete oggi la possibilità di stare un passo avanti rispetto sia ai colleghi che ai presunti concorrenti.

Se siete in coppia, siete chiamati a prendere decisioni di un certo peso, originate da una sottile instabilità e da una inspiegabile insoddisfazione. Ma al momento non vi aggrada troppo dover scegliere. Alcuni di voi oggi sperimentano un diffuso senso di inadeguatezza, legato a una particolare incertezza nelle proprie capacità. Troverete, però, tutte le risorse necessarie per combattere la mancanza di sicurezza in voi stessi ed emergere da vincitori.

Momenti di intimità con la vostra dolce metà vi fanno capire che l’intesa è profonda e improntata alla massima stima. Tuttavia c’è la necessità di operare cambiamenti volti a migliorare la vostra relazione. Sul lavoro la giornata presenta qualche ostacolo da superare. Questo, però, sarà per voi uno stimolo. Riuscirete a risolvere tutto grazie alla vostra programmazione e al vostro intuito.

Si registra una situazione di relativa tranquillità di coppia. I nati in gennaio organizzano un romantico weekend al mare o sul lago. Conquiste sempre portate a compimento sono previste per i single. Se vi occupate di attività legate al mondo dell'immagine, del commercio o al settore delle comunicazioni e della moda, gli astri vi assicurano grandi successi. Avrete occasioni di miglioramenti e cambiamenti imprevisti ma positivi. Trarrete il massimo divertimento dalla vostra attività professionale.

Chi ha un legame, sarà appagato nel vedere un partner innamorato e premuroso. In campo professionale va tutto abbastanza bene, fatta eccezione per un'eccessiva svagatezza e distrazione che vi caratterizzano oggi. Questo potrebbe causarvi qualche piccolo problema di rapporti, ma il vostro temperamento accomodante vi eviterà ripercussioni più gravi.