Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 5 luglio.

Una particolarissima combinazione astrale vi spingerà ad osare. Le vostre armi sono un’intelligenza di primordine e una libertà dai pregiudizi che vi fa aprire le porte giuste. Avete voglia di tenerezza. Con Venere che vi pungola, potete abbandonarvi alle emozioni. E un nuovo amore bussa alla vostra porta. I pianeti lenti vi donano una libertà di espressione con un pizzico di fantasia. E le vostre prodezze in campo professionale vi rendono imbattibili, rimanendo leali e corretti.

Chi vi è accanto fa fatica a riconoscervi. Sarete ancora più inflessibili, fermi strateghi: Saturno e Urano si alleano per farvi diventare una persona completamente nuova. Continuate a prendervi cura però dei vostri affetti. Ascoltate le ragioni della vostra dolce metà: sarà un'esperienza illuminante e darà una svolta al vostro rapporto. Le provocazioni sul lavoro, da sempre, vi stimolano. Usando tutta la vostra determinazione, riuscirete con pazienza e tenacia nella impresa che avete in programma di realizzare.

Con gioia raccogliete i frutti di quanto avete seminato e vi aprite a nuovi spazi dove poter esprimere la vostra personalità. Da questo momento avrete una chiara soddisfazione per il vostro operato e la conferma della bontà delle scelte recenti. Coltivate gli affetti sinceri con vera dedizione I vostri legami amorosi sono armonici e un vento di passione travolgerà ogni vostra cautela. Armati della spada della giustizia e pronti a sguainarla per proteggere deboli e indifesi, fate attenzione a non sbilanciarvi in giudizi piuttosto severi di cui potreste in seguito pentirvi.

Sapete offrire il vostro concreto appoggio in famiglia, avvalendovi del vostro modo di fare rassicurante. Premurosi con i vostri cari, li sollevate da difficoltà piccole e grandi. Un nuovo flirt è dietro l'angolo. Vivete l’amore, con autentica spensieratezza emotiva. Siete più diffidenti del solito nell’ambiente dove lavorate, ma Mercurio, nel vicino Leone, vi dice che non vi sbagliate. Seguite il vostro istinto. I consigli di una persona super partes vi consentiranno poi di risolvere tutto con una certa rapidità.

Desiderio, dinamismo, svolte in campo mondano e affettivo: queste le parole chiave di un nuovo ciclo, da oggi tagliato su misura per voi. Il calore umano magnetico accompagna la vostra gioia di vivere. In famiglia siete chiari e fedeli a voi stessi. Assecondate le vostre esigenze emotive in amore: un vento di passione vi travolgerà. Vivrete un sorprendente recupero delle finanze impoverite.

Energici, dinamici, pimpanti: se siete già in vacanza, la vostra forma fisica tocca il top. Più svagati del solito potreste inciampare in questioni di cuore. L’estate vi sorride, donandovi una forma fisica eccellente. Diffidate dei cambiamenti se siete in una situazione stabile professionalmente, tuttavia le svolte che sono in atto stanno per migliorare la vostra posizione.

Giove vi vuole in particolare espansivi e saggi, portandovi in dote due doni che non hanno prezzo: la gioia di vivere e una visione lucida della realtà. Chi vi è vicino non può fare a meno del vostro consiglio. Minimizzerete le eventuali difficoltà. Fioriscono le passioni e i rapporti d’amore all’insegna dell’allegria, destinati in ogni caso a durare nel tempo. I soldi non mancano: toglietevi quello sfizio a cui pensate da sempre.

Non tutti i pianeti sono a vostro favore, vi mancano fermezza e lucidità, che di solito sapete esibire. La vostra sensibilità, la delicatezza con cui agite non saranno sempre comprese dall’ambiente circostante. Non alzate i toni e mantenetevi calmi, ma indirizzate la vostra verso chi vi credeva sottomessi. Avete voglia di cedere alle tentazioni. Non disdegnate di diventare romantici quando incontrate qualcuno che vi stimola. In ufficio non siete teneri con chi vorrebbe imporvi la sua volontà. Continuate a giocare al rialzo.

I pianeti vi danno le armi giuste per realizzare i vostri sogni con entusiasmo. Tutto funzionerà come vorrete. Non smetterete certo di riflettere prima di agire, ma senza cancellare quell’inesauribile slancio che vi caratterizza. Il vostro cuore si riempirà di tenerezza. L’amore vi passerà accanto se siete single: sappiate riconoscerlo. Mercurio vi sorride aumentando i vostri introiti. Poi vi farà meditare sul modo di concretizzare un progetto di vita a lungo atteso.

Non rimanete fermi, i pianeti vi vogliono in azione. Il vostro asso nella manica è la capacità di ponderare ogni mossa prima di esprimervi. E la vostra cautela non è esitazione, ma un’attenta analisi che vi mette al riparo da errori e delusioni. Nuove amicizie vi sorprenderanno rallegrandovi il cuore. È in arrivo un nuovo sentimento. Plutone vi dona una grinta inesauribile sul lavoro.

I pianeti allietano forma fisica, ambiente familiare e rapporti sociali. Sarete dotati di grane fascino: giocate con la vostra voglia di piacere a tutti, di accendere desideri, passioni ed emozioni. Ma alla fine non disdegnerete l’appello di un sentimento sincero e unico. Giove e Plutone vi faranno concludere molti progetti appena abbozzati o solo intrapresi nel corso dell’anno. Vi mostrerete generosi con chi è rimasto indietro.

Finalmente siete liberi e leggeri come il vento per ogni tipo di impresa. Non vi mancheranno né la sfida, né l’imprevisto, con un pizzico di avventura. Gli affetti familiari vi confortano. Nella corsa verso il successo, nel proiettarvi in tanti progetti di conquista, concedevi pure ora una tregua. In ufficio sono Urano, Nettuno e Plutone a donarvi l’intelligenza e l’attenzione con cui riuscirete a stupire anche chi vi sta accanto: colleghi, capi, collaboratori e tutti quelli che avranno a che fare con voi.