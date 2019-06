Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 giugno.

Coltivate le ambizioni che vi stanno a cuore. Il Sole alimenta il vostro entusiasmo per imprese di lungo respiro, dove mettere alla prova intuito e sagacia. Saturno al vostro fianco vi permetterà di prevalere sui vostri avversari. Plutone nel segno del Capricorno vi invita ad essere prudenti nell'eros. Siate pazienti, recuperete in seguito. Se siete dipendenti, i vostri capi riconosceranno i vostri meriti, esprimendo un apprezzamento incondizionato. Il Sole benefico fa fiorire ogni vostra iniziativa, se siete liberi professionisti.

Siete aperti, curiosi e vivaci. Opererete una completa ristrutturazione della vostra esistenza. Saturno e Plutone vi spingono a dare un nuovo assetto ad alcune questioni e ad aggiustarne altre che non vi soddisfano. Migliorate intanto la qualità della vostra vita, dedicandovi a esercizi sportivi e lunghe passeggiate all’aria aperta. I benefici su corpo e mente saranno visibili. Nonostante non siate tipi da smancerie romantiche, ricordate di lasciare spazio alla poesia e alle emozioni. Siete concentrati sull'amministrazione delle vostre finanze. Un investimento particolarmente interessante e fruttuoso, propostovi da una persona competente, vi stimola.

Avete voglia di intrattenere i vostri familiari e i vostri amici. Venere vi invita in ambienti esclusivi. Scoprirete che il lusso non vi dispiace, ma non rovinate tutto con le vostre manie da perfezionista. Sentirete un po' di stanchezza relazionale nella vostra storia d'amore, ma sarà solo il primo passo verso il rinnovamento, dato che Nettuno stimola la fantasia. Recuperate con la dolce metà in un colloquio aperto che fughi ogni possibile ombra di dubbio sulla natura dei vostri sentimenti. Avrete successo nel lavoro, specie se ha a che fare con la comunicazione.

Avete la sensazione oggi di prendere in mano la vostra vita armati di fiducia nel domani. Gli effetti di questa operazione li vedrete più in avanti, nei mesi autunnali. Riceverete ottime soddisfazioni dalla vostra famiglia. La vostra relazione ha bisogno della vostra presenza: non pensate di risolvere le mancanze con prodezze erotiche. Il lavoro vi sta impegnando molto, ma ottime riuscite professionali si profilano all'orizzonte.

Il quadro astrale vi promette espansività e gioia di vivere. È arrivato il momento di coltivare i vostri piaceri più tipici: la musica, i viaggi, il cinema. La vostra efficienza e la praticità con cui affrontate le situazioni non falliscono mai un colpo. Luna e Venere, oggi costantemente al vostro fianco, vi danno la capacità di saper scegliere il meglio. Ragione e sentimento si uniscono al garbo con cui vi avvicinate alla persona amata, che saprà ricambiarvi. Non vi manca in ogni caso la forza coinvolgente del vostro calore umano, fiore all’occhiello della vostra ars amatoria. Il vostro estro geniale vi aiuterà sul lavoro, mentre in ambito economico vi attiverete per migliorare una condizione patrimoniale che va riassestata.

C'è aria di vacanza per voi in questo weekend. Degli amici vi aiuteranno a rendere più confortevole la vostra casa. Siete magnetici. Ispirati da Plutone, attirerete chi vi interessa. Frenate, però l’ambizione: non sempre gli altri, pur se affascinati dal vostro charme, si lasciano completamente dominare! Nettuno, contrario per tutto il mese, vi metterà in ufficio avversari onnipresenti.

Spendete con cautela le vostre energie. La serata si preannuncia come il meritato riposo del corpo, grazie a famiglia, amici e alla promessa di un viaggetto da farsi nel periodo autunnale. La comunicazione con la vostra dolce metà diventa profonda, agevole, capace di farvi intendere senza parlare. Il vostro rapporto di coppia può volare in alto e trovare una complicità fisica e mentale senza precedenti. Siete in grado di ammaliare i vostri commensali, che sono anche vostri partner economici. Ricordate che il cibo lubrifica gli affari.

Avete voglia di creatività e genialità. Seguite l’onda dei mutamenti. Sono possibili cambiamenti nel look che producono un benefico effetto sul vostro tono e sull’umore. Siete tentati da alcune mete ideali, che richiedono però una paziente e sagace programmazione. È quando il gioco si fa duro che si comincia a giocare. Aspettate ad esprimere il vostro romanticismo: accertatevi che ne valga la pena. Individuerete un concorrente sul lavoro che voleva ostacolarvi.

Avete bisogno di relax: questo weekend lo avrete. Sarà il momento di stare in famiglia o di crearvi nuovi interessi culturali, artistici, mondani. Non esagerate troppo in palestra e preferite pratiche sportive e un’attività fisica soft. Se siete in cerca dell'anima gemella, Nettuno vi spianerà la strada verso la persona più adatta a voi. Non avete rispettato tutte le scadenze, ma nei prossimi giorni recupererete il tempo perduto sul lavoro.

Siete più sensibili e intuitivi, anche in campo affettivo. Se siete genitori, vi godete i vostri figli. Se siete figli, invece, vi approcciate alla famiglia con l’atteggiamento giusto e rivolto ad imparare e ascoltare chi è più grande di voi. La bellezza e il fascino sono alle stelle. La persona che vi sta accanto vi manifesta il suo amore e voi vi sentite fortunati. Se siete single, gettatevi nella mischia: la persona giusta per voi potrebbe essere vicinissima. Vi affacciate al weekend consci di aver realizzato tutto ciò che avevate in programma, anche se vi siete presi il lusso di qualche sospeso per la settimana prossima.

Vitalità ed energia creativa caratterizzeranno il weekend. Avrete tante occasioni di gioco, di divertimento e di svago, non volete perdervene neppure una. Ricordatevi, però, che la famiglia richiede le vostre attenzioni. Siete leggeri, ma anche desiderosi di emozioni più profonde: riuscirà la forza dei sentimenti a moderare la propensione a una briosa socievolezza? Apparirete vincenti in campo professionale, anche grazie ai risultati eccellenti recenti che avete raggiunto.

È giunto il momento di coltivare il dolce far niente. Alleggerite l’animo con interessi culturali, artistici, sportivi. Chi vi circonda seguirà oggi il vostro esempio. Sarete intraprendenti sul piano erotico e passionale. Vi proponete senza alcuna timidezza a chi vi piace e spesso incassate discreti successi. La forza dei sentimenti autentici nelle relazioni di lunga durata si esprime in tutta intensità. Aggiustate una questione non facile in ufficio, in modo risoluto ma con il consueto garbo.