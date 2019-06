Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 giugno.

Con brio e intelligenza vivrete una giornata da non dimenticare. Gli amici aumentano insieme a prestigiosi contatti. Introducete poi le vostre amicizie antiche nei nuovi giri acquisiti. Mettetevi in ascolto delle esigenze della vostra dolce metà. Vi accorgerete che non è sempre così forte come sembra o vuole apparire! Aprite una comunicazione trasparente e franca, che tocchi, in profondità e a tutto tondo, le questioni che preoccupano entrambi. Vi attendono importanti novità sul lavoro: preparatevi per le responsabilità maggiori in arrivo.

Avrete il tempo di riposarvi, soprattutto mentalmente. Vi dedicate alle passeggiate all’aria aperta, al bricolage, alla fotografia. I Tori più intellettuali non possono mancare di deliziarsi nella lettura dei loro amati libri. Un sentimento nato quasi per gioco potrà incuriosirvi molto di più di quanto avevate inizialmente pensato. Se guarderete con gli occhi dell'amore e non della razionalità, scoprirete sorprese emotive inaspettate. Con abile tempismo vi siete assicurati nei giorni scorsi una nuova eccellente posizione nel vostro ambito lavorativo. La svolgerete, come sapete fare solo voi, con senso di responsabilità e competenza.

Siete vivaci e curiosi, stimolati dal gusto per gli esaltanti colpi di scena. Corpo e mente vi chiedono infatti una pausa: avete lavorato tanto ed è necessaria una fase di relax assoluto. Meglio se organizzate una gita fuori porta, in cui poter staccare completamente la spina. Benché siate sempre attenti alle emozioni elargite, in amore, potete, anzi dovete, dare e concedervi di più. Altrimenti non vi potete lamentare. È in arrivo un sentimento nuovo, abbandonatevi pian piano alle emozioni e non abbiate paura. Non vi lasciate sfuggire un investimento fruttuoso che proprio nei giorni scorsi vi è capitato sotto mano.

Siete intuitivi ed empatici verso il prossimo. Urano positivo apre il vostro sguardo sul mondo esterno e lo rende più assennato e sereno, meno pessimista, pur restando molto lucido e razionale. Dentro di voi corre una prodigiosa linfa vitale che stabilisce di affinare sia la parte sentimentale che quella erotica. Avrete la fortuna di assaporare emozioni incancellabili. Anche nel weekend sarete posseduti da quell’instancabile voglia di produrre, creare, realizzare, mettendovi sempre alla prova.

Alla ricerca di un nuovo equilibrio, riscoprirete vecchie passioni, insieme a nuove prospettive culturali e artistiche. Cercate di non far venir fuori il vostro temperamento, espansivo sì, ma che, a volte, tende a prevaricare sugli altri. Moderate l’esuberanza e vedrete che il vostro amore vi saprà apprezzare di più. Dedicate questa domenica a un’intensa fase di programmazione nel lavoro, specie se siete liberi professionisti.

Lo spirito sarà leggero e amabile. Le forze zodiacali di Urano, Saturno, Plutone vi porteranno a fidarvi e a ricambiare l'amore del partner. Con il relax del weekend vi ritemprate in salute. Il "dolce far niente" non vi piace, quindi vi date da fare in casa, nelle faccende domestiche, dove siete bravissimi. Stanchi, ma felici, vi godete la pulizia e l’ordine che avete realizzato nel vostro habitat. Se vi chiedono di uscire, fare le ore piccole non è stasera il vostro forte!

Il cielo è tornato a sorridervi. Giove, signore dell’ottimismo e della fortuna, allarga su di voi un arcobaleno beneaugurante, annuncio di un futuro sempre più sereno, specie da un punto di vista familiare e affettivo in genere. L’improvvisa scoperta dei preziosi doni che la vostra vita sentimentale vi sta regalando vi fa dimenticare recenti, effimere passioni che prendono il posto che meritano. Fate un bilancio sull’attività prescelta che vi dà buone soddisfazioni. È tutto merito della vostra guizzante inventiva.

Una grande energia psicofisica vi fa stare bene. Porgerete aiuto concreto, con il vostro tipico spirito, a persone in questo momento meno fortunate di voi. Nettuno amplifica l’esperienza spirituale. Il livello della vostra intelligenza si innalza e vi fa approfondire un rapporto d’amicizia (probabilmente con una rappresentante del gentil sesso), con cui svilupperete poi discrete iniziative culturali e artistiche. Il terreno della conquista erotica è il settore più fortunato di questa giornata. Saturno e Plutone al vostro fianco, vi forniscono le armi giuste per sedurre chi vorrete. Fiuterete un buon affare, gestendo convenientemente un bene di famiglia che da tempo attendeva un’opportuna sistemazione.

Il vostro tipico entusiasmo travolgente vi permetterà di riunire il maggior numero di parenti e amici attorno a voi. Con generosità e convivialità vi organizzate a gestire tutti i vari rapporti che le persone a voi care vi propongono. E alla vostra tavola, questo è chiaro, non mancherà mai l’allegria! Date una sterzata alle vostre abitudini alimentari. Grandi novità nella sfera dei sentimenti e in quella familiare. E la nascita di un amore travolgente o, se l’età e le condizioni sono propizie, l’arrivo di una cicogna, confermano i potenti favori celesti. La giornata festiva non vi distrae da alcune incombenze lavorative rimaste in sospeso. I vostri pensieri sono ancora rivolti a quel che vi resta ancora da fare.

Dimostrate la vostra energia e la risolutezza in qualsiasi occasione, con la capacità di programmare, la sapiente opera di conciliazione delle varie anime dei partecipanti, il tenere conto di tutte le loro esigenze e i piccoli bisogni. State attenti a non trasformare la vacanza in una marcia forzata. Ricordatevi che anche i momenti di lentezza e di pausa ricaricano la mente. Osate in amore. Il solo punto a vostro sfavore è l’imbarazzo della scelta. Riuscite oggi a sistemare una delicata faccenda patrimoniale che vede interessi contrapposti: la giusta ricompensa è in arrivo.

Le vostre virtù diplomatiche e la fredda razionalità vi saranno in aiuto anche in famiglia e con gli amici più vicini. Una questione patrimoniale vi interessa e coinvolge in questa giornata e dovrete cercare una soluzione più conveniente per tutti. Un desiderio di cambiamento, anzi di metamorfosi, vi anima. Chi vi ama se ne accorge. Sappiate aprire il vostro cuore a chi desidera darvi una mano e non vi abbandonerà. Risolverete una complicata questione economica con la vostra consueta pragmaticità.

In questa giornata getterete le basi per i vostri futuri successi. Amate il rischio e la serena condivisione di un rapporto a due a volte vi stanca o annoia. I pianeti vi impongono il rispetto delle regole, la serena condivisione nel comfort del nido. Scoprirete che anche questa modalità amorosa costante e serena può rappresentare un modello forte e valido. La voglia di imporvi in campo lavorativo è tanta, ma forse è meglio fare una pausa di riflessione tattica, per guardare e programmare meglio le mete da raggiungere.