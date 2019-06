Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 giugno.

Gestite la vostra vita tra i mille interessi che coltivate. Il vostro ottimismo vi incoraggia ad osare in amore, anche se siete capaci di limitare con saggezza la vostra volontà di espansione affettiva o di incoscienza vera e propria. Le vostre mire, se siete ancora single, si rivolgono a persone che effettivamente possono ricambiare i vostri sentimenti. Se vi si rimprovera di spendere troppo, ma lo fate investendo in bellezza e cultura, non date ascolto a chi vi accusa.

Un dialogo aperto e sereno con un amico di vecchia data vi aiuta a trovare la soluzione ad un problema che si rivela più a portata di mano di quanto sembrasse. Attraversate una fase non proprio al top con la persona che avete accanto. Questo vi porta a trovare distrazioni altrove. Plutone e Nettuno, in splendido aspetto, vi donano conferme del vostro fascino e dalla capacità di sedurre, ma questo non vi basta. Sentite il bisogno di trovare una via di dialogo che vi faccia ritrovare piena concordia con la persona amata. State ragionando su come poter far fruttare una somma di denaro risparmiata che desiderate investire. L’informazione che ricevete da un testo ad hoc si rivela provvidenziale.

La vita sociale di questi giorni risulta brillante e sono facilitati i contatti col vostro prossimo. In amore vi scoprite capaci di sedurre anche persone che si rifiutano ai sentimenti, riuscendo a cogliere debolezze che erano tenute molto ben nascoste. Vi sono giunti introiti discreti che vi siete meritati grazie al vostro duro lavoro. Quel che avete ottenuto va ora consolidato. Impiegate bene i guadagni in operazioni di investimento.

Vi muovete oggi con disinvoltura in ogni ambiente e le vostre possibilità di azione saranno tese al massimo. Mentre nuovi interessi culturali si fanno strada, sorge all’orizzonte un nuovo progetto sociale e filantropico, in cui vi investirete completamente. In amore si profila all’orizzonte una nuova e intensa storia passionale. Le vostre risorse economiche sono ora discrete, anzi per alcuni di voi proprio cospicue. Adesso state pensando a come poter aiutare una persona cara di famiglia, fornendogli una possibilità di sicuro investimento.

Soffia un vento di rinnovamento che vi porta a mutare tutto nella vostra vita, se è il caso, eliminando l’inutile e il superfluo. In amore un’aria nuova vi rigenera il corpo e lo spirito. Se volete conquistare una persona, siate più pacati e mostrate il vostro lato autorevole e vedrete che avrete successo. Fate attenzione a non eccedere nelle spese e nello shopping. Gli astri vi invitano alla prudenza in ambito economico.

Sappiate muovervi con intelligenza e destrezza perché avrete le porte aperte dovunque. Tenete alle amicizie di lunga durata, le coltivate con particolare cura, ma anche altri coinvolgenti rapporti arrivano a incuriosirvi. Soprattutto se uscite da una relazione finita da non molto, date a una nuova storia tutto lo spazio che merita. Se i vostri figli rischiano di eccedere nelle spese, puntate al risparmio e alla conservazione dei vostri beni.

Giornata che vi vede in piena volontà di rinascita. Se avete dubbi sulla natura del vostro rapporto, non prendete adesso decisioni avventate di cui potreste pentirvi. La volontà di prendervi una pausa mentale è la decisione più saggia e vi aiuta a riflettere e a fare ordine. Spese impreviste sono arrivate a erodere un po' dei vostri recenti guadagni, ma la situazione economica, per vostra fortuna, è ancora piuttosto solida.

Avvertite un profondo bisogno di rinnovamento che investe tutti i settori della vostra vita. Aprirvi a nuove esperienze è il segreto per le nuove sfide che vi si pongono davanti. Non date peso a sensazioni, presagi o sogni che vi sono capitati in questa nottata. Fidatevi di come scorre la vostra vita insieme al partner e cercate di far tesoro di tutto quello che il legame oggi concretamente vi regala. Pensate a come gestire i vostri risparmi servendovi del consiglio di una persona amica e non ve ne pentirete.

Vere occasioni d’oro sono a portata di mano: starà a voi afferrarle. Dovete risolvere una situazione complicata in famiglia, relativa all’acquisto o vendita di una casa. In serata vi viene proposto un piccolo viaggio da realizzarsi tra qualche settimana: accettate di farlo, proprio per prendervi una pausa di riflessione e pensarci meglio. Vi state preparando a un nuovo incontro con una persona conosciuta da poco, con l’aiuto dei social media. Sentite che questa possibilità potrebbe costituire qualcosa di serio dallo scambio dei messaggi che vi siete trasmessi. Utili consigli di carattere finanziario vi giungono da un amico competente che vi mette sulla strada giusta.

Potete sentirvi in questa giornata decisamente più sollevati, anzi rimessi completamente a nuovo. I sentimenti antichi si rafforzano, quelli nuovi fioriscono, come per incanto. Non vi lasciate frastornare dai dubbi o da pretesti di impegni lavorativi e sociali. Sappiate riconoscere, soprattutto se siete ancora in cerca dell’anima gemella, che l’amore vero sta bussando alla vostra porta. Avete da investire un capitale che si è costituito per voi negli ultimi tempi. Prendetevi il tempo necessario per riuscire a capire come impiegarlo e non ascoltate chi vi vuole mettere fretta.

Si preannuncia una giornata con alti e bassi nel tono e nell’umore. Vi dedicate ai piaceri e agli svaghi, con il classico stile misurato, senza eccedere, coinvolgendo le persone care. Vi concedete pure qualche trasgressione gastronomica in serata. La programmazione futura di un viaggio in un paese lontano vi entusiasma. E vi permette anche di superare una fase di scarsa comunicazione che si è verificata nella vostra coppia negli ultimi tempi. Avete l’animo più sereno in questa giornata di festa, poiché sapete di esservi scrollati di dosso alcune responsabilità anche gravose in ufficio.

Cambia lo scenario nel settore dei vostri contatti sociali e mondani, mentre nuovi solidi legami si intrecciano. Si fa strada dentro di voi un desiderio di cambiamento che investe tutti i campi dell’esistenza. Chi non ha ancora trovato ancora la sua dolce metà, avrà ottime possibilità di dire di essere arrivato a concludere la sua ricerca. Se svolgete una professione artistica, la possibilità di nuove ispirazioni è molto alta quest’oggi.