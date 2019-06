Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 18 giugno.

Una Venere particolarmente benevola vi spiana la strada tutta la settimana. Nello specifico, per quanto riguarda l’amore, vi rendete conto che l’estate è una stagione in cui ritrovate la leggerezza del gioco e i dolci piaceri nella vita di coppia. La vostra relazione, soprattutto se cominciata da poco, si rinforza grazie a sentimenti autentici ed emozioni intense. Se invece ancora cercate il vero amore, accettate inviti e nuove proposte che giungono da amici vecchi e nuovi e da conoscenze apparentemente senza importanza. Giove vi ha preparato un incontro speciale, dove sarete chiamati a scegliere. Esuberanti e vitali in tutto quel che fate, ne trarrete giovamento anche in ufficio, dove vi verranno riconosciuti valore e stima, specie se appartenete alla terza decade.

Quadro dei transiti moderatamente positivo per i nati sotto il segno del Toro. Saturno, Plutone e la Luna accendono in voi un desiderio di normalità e di concretezza. Se avete una coppia stabile, la vostra vita sentimentale scorre tranquilla e avete voglia di progetti di vita di ampio respiro. Come ad esempio la possibilità di mettere al mondo un figlio, di comprare una casa o di vivere una relazione d’amore in maniera totalizzante e consapevole. Sul lavoro, puntuali e precisi, da bravi Tori, svolgete la vostra attività professionale con il vostro tipico garbo. La garanzia di affidabilità che sapete dare ai colleghi e ai capi è uno straordinario punto a vostro favore.

Configurazione astrologica abbastanza fortunata per voi. È vero che Giove è ancora ospitato nel segno del Sagittario, a voi ostile nel circuito zodiacale, ma il suo stimolo vi fa intraprendere nuove imprese. In amore, Venere continua a benedire il successo delle vostre iniziative, anche se il vostro spirito così versatile, volatile può creare qualche forma di incomunicabilità, sia pure temporanea, con la vostra dolce metà. Sul lavoro, invece, c’è aria di grandi cambiamenti se avete abbracciato la libera professione. Un progetto di nuova collaborazione vi esalta. E, se appartenete alla seconda decade dei Gemelli, avete davanti un’occasione cui non potrete dire di no.

Urano nel segno amico del Toro vi fa cominciare bene la settimana, promettendovi di arrivare al weekend con in tasca molti progetti realizzati, specie se siete nati in questo mese di giugno. In amore, Venere continua a guardarvi benevola dal segno dei Gemelli, che, nello schema zodiacale, è vostro buon vicino. La sua influenza vi stimola a volere di più, così vi muovete con disinvoltura giocando su più tavoli e seguendo un insolito gusto per il rischio e l’avventura. Sul lavoro avete in mente di realizzare molti progetti e alcuni di questi, con costanza e determinazione, riuscirete a portarli in porto. In special modo se appartenete alla seconda decade.

Una giornata all'insegna della sensibilità, dell'intuito e del senso di accoglienza. In campo familiare c'è la necessità da parte vostra di intervenire per risolvere qualche problema. Userete la vostra diplomazia riuscendo a superare qualsiasi difficoltà. In amore, con Venere positiva, vi potete lanciare in nuove imprese sentimentali. Se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 9 di agosto vi aspetta un'occasione di incontro molto promettente, uno di quelle che possono cambiare veramente la vita. Sul lavoro, infine, il benefico Mercurio vi fa riprendere in ottima forma la routine lavorativa. Non guasta pure una frizzante vena umoristica che vi aiuta a superare le lunghe giornate dietro la scrivania.

Inizio di giornata piuttosto laborioso per i nati sotto il segno della Vergine. La strada può sembrarvi in salita in alcuni momenti, specie nel dover sistemare delicati rapporti in famiglia, ma voi non vi perdete d'animo, fate leva sulla vostra operosità, la calma e la pazienza che sono la virtù dei forti. In amore attivate tutte le vostre energie costruttive per risolvere un problema che la persona che avete accanto sta attraversando. Non vi spaventano le difficoltà e i rischi, ora che dovete dar prova di tutta la vostra dedizione. Infine sul lavoro vi viene proposto un nuovo progetto: lo accettate con entusiasmo, certi di poter dare il meglio di voi. È Plutone a infondervi adesso una particolare sicurezza in voi stessi.

La configurazione planetaria di quest'oggi vi dona freschezza e dinamismo in ogni campo. In amore la vostra tendenza a volare di fiore in fiore è molto stimolata dalla presenza di Venere. Non potete resistere infatti alla voglia di flirtare: voler corteggiare vi piace, tanto che molti di voi non si curano di provare a sedurre l'uomo o la donna di qualcun’altra o altro. Mercurio e Saturno negativi vi possono indurre a fare colpi di testa per un puro gusto della scommessa con voi stessi. Sul piano professionale, se svolgete un lavoro inerente alla comunicazione, si prospetta un periodo davvero produttivo, in cui darete consistente prova delle vostre abilità.

Il vostro pianeta governatore, Plutone, si trova in angolo armonico per il vostro segno. Tale configurazione vi conduce a voler migliorare molti settori della vostra esistenza, agendo in modo morbido e con quel tocco di genialità che da sempre vi contraddistingue. In amore coniugate il sentimento della devozione romantica allo slancio passionale. Dalla vostra avete la Luna che compensa alcune vostre irruenze dovute a Urano dissonante in Toro. Sul lavoro, infine, riuscite a prendere la fortuna per i capelli, assicurandovi l'entrata in nuovi territori professionali dove poter mostrare la vostra provata competenza.

Giove transita in posizione strepitosa, per questo investite le vostre energie, che si dimostreranno davvero inesauribili, in progetti che poi vi daranno frutti abbastanza sostanziosi. In amore, la bella stagione vi fa avvertire una certa irrequietezza, anche se siete felicemente accasati. Sarà per via della condizione di rinascita che tutte le creature viventi sperimentano, ma sentite anche voi un bisogno di rinnovamento impellente. Sul lavoro, invece, la vostra efficienza in ufficio vi fa segnare molti punti. Soprattutto con i capi, con i quali riuscite a ottenere una forte collaborazione grazie ai risultati ottenuti.

Una configurazione positiva vi apre a un nuovo giorno molto promettente. La vostra vita familiare appare serena e costituisce una base solida per il vostro equilibrio. In amore è giunto il momento di lanciarvi in conquiste, anche rischiose, purché sappiate proporzionare le possibilità che vi si aprono davanti ai vostri effettivi limiti. Le condizioni che lo Zodiaco ha predisposto per voi in quest'inizio estate sono davvero eccellenti e consentono a molti single di trovare la compagna o il compagno della vita. Per quanto riguarda l'aspetto professionale lavorate come sempre con gioia ma oggi gli astri vi danno il potere di essere contagiosi permettendo a tutti i membri del team di rendere al meglio.

Giornata altalenante per i nati sotto il segno dell'acquario. In amore, il Sole insieme a una luminosa Venere, in angolo fortemente positivo dal segno dei Gemelli, vi spinge ad approfondire una conoscenza nuova che ha tutta l’aria di poter diventare una storia seria. Non vi lasciate sfuggire questa opportunità. Sul lavoro, inoltre, vi sostiene una limpida razionalità che vi permette di arrivare in alto ma solo se lo desiderate veramente. Saturno dal segno vicino del Capricorno, vi stimola a ottenere sicuri successi, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 25 e il 30 di gennaio.

A causa di una Venere dissonante iniziate la giornata con un po' di stanchezza e note di pigrizia. La Luna, vostro astro d'elezione, è però in angolo armonico e vi darà una scossa per scrollarvi di dosso il malumore. In amore, se avete iniziato da poco una storia, cercate di rimanere con i piedi per terra senza però privarvi degli slanci necessari per accendere la passione. Sul lavoro, infine, la vostra riservatezza vi regala il rispetto e la stima dei superiori e dei colleghi. Elemento che rappresenta un ottimo viatico per ottenere eccellenti risultati.