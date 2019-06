Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 giugno.

In questa giornata di giugno volete donare maggiore freschezza e amabilità a voi e al prossimo, aumentando le comodità della vostra casa. Il cuore chiede di ascoltare le sue ragioni. Date spazio alle esigenze emotive. Gli astri vi aiutano a intraprendere una nuova storia d'amore, spingendovi a uscire da una routine che vi ha stancato. Sul lavoro è bene lasciar fluire gli eventi senza inserirsi per contrastarli. È un momento di tranquillità economica, non vi lasciate andare a sprechi.

Beneficiate di una buona dose di intuitività che vi favorisce sul lavoro, in famiglia e nella sfera emotiva. Il momento è propizio per programmare un prossimo viaggio estivo in una località esotica. Trovate serenità tra le braccia della persona amata che vi accoglie oggi con tutto il suo calore e lo slancio passionale. Avete un carattere forte che tende a dominare, ma siete anche capaci di assumervi responsabilità sul lavoro che altri rifuggono.

Riuscite a far ritrovare l'armonia nel vostro gruppo di amici. Le vostre frequentazioni sociali intanto si rinnovano. Gli astri favoriscono un'atmosfera stimolante nella coppia e vi spingono ad allargarla e condividerla con la cerchia delle vostre amicizie. Se la professione vi carica di troppe responsabilità, allora avete bisogno di alleggerire la mente variando gli ambienti dove si svolge il vostro lavoro. Organizzatevi appena potete in tal senso e fatelo presente ai vostri superiori, se vi possono favorire in questa direzione.

In questa giornata siete stimolati a rimettervi in gioco in ogni campo e, se siete avanti negli anni, anche a sfidare le leggi del tempo. La Luna vi invita a non farvi coinvolgere dagli impegni professionali, che vi tengono un po' lontani quest'oggi dai vostri affetti. Recuperate con grande efficacia in serata, riguadagnando il tempo perso e facendovi strada nel cuore di chi vi aveva visto assenteisti. Sul lavoro riuscite a dare nuovo slancio alla consueta attività quotidiana. Saranno favorite alleanze per voi molto convenienti, che aggiusteranno rapporti di lavoro in precedente stallo. Frequentazioni tra colleghi, intraprese per caso, si trasformeranno in seguito in affiatate amicizie.

La vostra personalità trova nuove opportunità di esprimersi in un ambiente sociale completamente rinnovato. Intanto, quest'oggi si sciolgono alcuni nodi che vi avevano un po' preoccupati in famiglia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, si profila all’orizzonte un ritorno di fiamma di un vecchio amore da poco ritrovato. Può essere un nuovo inizio per voi molto promettente. Dovete trovare una mediazione intelligente per delicate questioni di lavoro. Con fermezza di polso e attenta sensibilità risolverete ogni difficoltà nei prossimi giorni. In arrivo cospicui guadagni provenienti dalla vostra attività professionale. Un investimento in un bene immobile può adesso rivelarsi una scelta conveniente.

I rapporti con il partner o con la vostra partner possono risentire di una strana sensazione di isolamento, ma il vostro calore e l'intenzione di intraprendere un confronto intelligente possono risolvere ogni temporanea mancanza di sintonia nella coppia. La vostra testardaggine non vi smentisce: quando decidete, è difficilissimo smuovervi. Siete completamente assorbiti in un progetto di lavoro. Grazie alla vostra oculatezza riuscite a risolvere una situazione patrimoniale complicata.

Valutate con attenzione i pro e i contro di ogni possibile scelta, ma ad un certo punto è necessario prendere una decisione. In amore, l'estate imminente vi galvanizza. Fate tuttavia attenzione, poiché potreste trovare chi è più agguerrito di voi. Offrite eccellenti prestazioni in campo professionale. Siete chiamati, inoltre, a esprimere posizioni e valori in cui credete, senza mezzi termini, in ufficio.

La ristrutturazione di una casa è al centro dei vostri pensieri in questo nuovo giorno. Tra non molto tempo potrete riuscire a rendere più confortevole, piacevole, spaziosa, la vostra realtà abitativa. In amore, l’influenza positiva della luna valorizza la vostra bellezza e vi favorisce: ora potete avvicinare con successo chi vi sfuggiva da tempo. Agite, però, con la vostra prudenza. In questo momento, in ufficio, è più opportuno mantenere un profilo basso rispetto a chi vi ha fatto qualche scorrettezza.

Esprimete atteggiamenti concilianti in famiglia con i vostri affetti più cari. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, confondere amicizia e amore può rivelarsi un rischio che è bene non correre. Sul lavoro, toccate con mano i risultati di un progetto nel quale vi siete mossi in prima persona. Le vostre intuizioni, messe in dubbio da qualcuno, si sono rivelate esatte. Non vi interessa il ruolo del capo, vi basta sapere che avete raggiunto l’obiettivo grazie alla vostra intelligenza.

Gli astri esaltano il vostro eros, ma danno spazio anche alla componente sentimentale, come solida armonia e sostegno reciproco nelle difficoltà. La vostra affettività, capace di intervenire costruttivamente quando c’è bisogno di una mano, riceve significative gratificazioni. Preparatevi a una giornata di eventi lieti e fortunati tra cui non si esclude il sigillo di una notizia felice che riguardi l’arrivo di un figlio. Lavoro e carriera sono il vostro pensiero dominante: vi immergete in un progetto a lungo termine. Ricordate di riservare, però, uno spazio in ufficio anche a chi ha chiesto di essere coinvolto e che vuol collaborare con voi in queste nuove programmazioni.

La famiglia occupa i vostri pensieri distraendovi da attività coltivate con passione. In amore potete trasmettere il vostro ottimismo a chi vi è accanto. Una notevole carica vitale ed espansiva gratifica infatti il vostro Io. Sorretti da un’intensa energia, influenzate positivamente con il vostro buonumore il rapporto di coppia. Sul lavoro gli astri moderano le vostre ambizioni e vi ricordano che quel che avete ottenuto può anche bastarvi.

La vostra sensibilità vi aiuta a capire le problematiche di un familiare o un amico in difficoltà. Riuscite a farlo parlare e, quindi, ad aiutarlo. La configurazione astrale vi favorisce nel continuare una relazione che è cominciata sotto ottimi auspici. L’amore per il quieto vivere è il tratto dominante del vostro carattere: quest’oggi, però la vostra carriera vi imporrà prese di posizione nette. La vostra razionalità ha avuto ragione riguardo ad alcune questioni di ordine patrimoniale. Non vi tirate indietro quando vi verrà chiesto di gestire la situazione; rimettere in sesto complicate condizioni di famiglia è la vostra migliore qualità. È per questo che vi fate amare e rispettare.