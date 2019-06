Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 giugno.

In famiglia ci potrebbe essere qualche piccola incomprensione nella comunicazione. In amore gli astri vi consigliano di cambiare rotta in una situazione diventata avventurosa sotto il profilo sentimentale. Un accordo proficuo in campo professionale, soprattutto se svolgete un lavoro autonomo, vi consente oggi di raggiungere un discreto successo personale. L’iniziativa individuale è favorita e si esprime in modo vincente aprendovi strade piuttosto promettenti.

I ragazzi più giovani del vostro segno possono mostrare atteggiamenti un po’ ribelli in famiglia e avvertire qualche insofferenza con i genitori. Se siete in cerca dell’anima gemella, è arrivato il momento di proporvi e abbandonare ogni timidezza. La persona che vi interessa potrebbe, infatti, ricambiare il vostro sentimento, lasciandovi spiazzati. Non vi fate coinvolgere in una provocazione che riguarda persone a voi vicine in ufficio. La vostra capacità di mostrare calma e sangue freddo si rivela estremamente efficace per mantenervi saggiamente al di sopra delle parti.

Un umore vitale e socievole vi accompagna sia nell’ambiente familiare che nel gruppo degli amici e conoscenti. Gli astri vi suggeriscono di coltivare i sentimenti con maggiore intensità. Il rapporto di coppia richiede un vostro maggiore impegno, soprattutto da un punto di vista pratico e vi obbliga a uno sforzo più concreto per il benessere del vostro partner. Se fate una professione collegata con la comunicazione, la vendita e la pubblicità, gli astri vi favoriscono in questa giornata, fornendovi gli strumenti per la riuscita di ottimi progetti.

Se siete coinvolti in un rapporto di lunga durata potete programmare importanti progetti per il futuro. Chi di voi è single, invece, avrà di fronte una giornata dove metterà alla prova la sua capacità di seduzione nel flirt. All’orizzonte, infatti, si profilano occasioni speciali e incontri intensi da un punto di vista passionale. Sul lavoro sarà necessario trovare linee di raccordo e di migliore contatto con un collega che vi affianca nell’attività quotidiana. La vostra tipica dolcezza è lo strumento utile per venire a capo di ogni difficoltà o ostacolo di tipo formale che si sono venuti a creare.

All’orizzonte si profila una giornata particolarmente radiosa, in cui metterete in luce la vostra personalità volitiva, brillante e spigliata. Gli astri rafforzano la vostra voglia di stabilità nei rapporti affettivi. Se la vostra storia d’amore è cominciata da poco e in particolare questa primavera, avrete la possibilità di arricchirla di nuovi contenuti e di programmare progetti di vita futura. È alquanto probabile un avanzamento significativo nella vostra carriera professionale. Se siete in attesa di conoscere notizie che riguardino superamenti di tappe nel vostro percorso lavorativo, avrete oggi la possibilità di vedere soddisfatte queste vostre richieste.

La giornata è caratterizzata da alti e bassi nel tono e nell’umore, soprattutto in ambito familiare e in particolare nei rapporti tra genitori e figli. La persona che avete accanto vi chiede oggi una maggiore partecipazione emotiva: è possibile che le distrazioni personali lavorative e gli impegni sociali degli ultimi tempi possano non avervi avvicinato nel modo giusto alla vostra dolce metà. Con la vostra pazienza e costanza sappiate riprendere nel modo più consono il legame e ripartire. Sul lavoro c’è chi non comprende che la vostra pacatezza non è indice di pigrizia e di inattività. Glielo fate capire con mezzi gentili, ma abbastanza risoluti.

Se siete ancora in cerca dell’anima gemella, gli astri favoriscono le affinità di coppia. Il vero amore potrebbe essere, infatti, molto più vicino di quanto immaginiate. Fate attenzione, in particolare, ai segnali che vi giungono dalle persone che avete conosciuto di recente. Sul lavoro, mostrate la vostra grande efficienza e competenza, risolvendo con grande facilità una questione un po’ spinosa e per altri non agevole. I vostri capi vi attesteranno la loro stima per quel che siete riusciti ad ottenere e vi prospetteranno situazioni future di miglioramento della vostra posizione professionale.

Avete la capacità di proteggere chi, in famiglia, si trova in condizioni di svantaggio e è temporaneamente affaticato. Il momento è positivo per i sentimenti. Sappiate venire incontro alle esigenze di chi vi ama. Una buona occasione per investire il vostro denaro occupa oggi i vostri pensieri. Gli astri vi aprono possibilità interessanti di acquisto, affitto o vendita di case, che potranno rivelarsi per voi molto convenienti sul piano economico e in generale anche esistenziale.

È possibile dobbiate mostrarvi più vicini ai vostri figli o ai genitori in questa giornata: è necessario approfondire la comunicazione con loro e provare a curare la profondità del rapporto. La configurazione planetaria vi rende poco ricettivi alle esigenze del partner. Se siete in una relazione stabile, è opportuno non adagiarvi troppo sulle consuetudini e sui rituali di coppia. Nel caso, invece, abbiate un nuovo interesse sentimentale non lasciate che il tempo o la fortuna lavorino per voi e dedicatevi a una costruzione più sentita e solida del legame. Sul lavoro prestate attenzione a ogni piccolo dettaglio: siate efficienti e precisi professionisti.

Il vostro fascino discreto, ma nello stesso tempo penetrante e attrattivo, è in grande rilievo: colpisce e fa scoccare la classica scintilla sulla persona che ha attirato la vostra attenzione. Gli astri favoriscono le occasioni sentimentali consentendovi di attirare chi sembrava non essersi ancora accorto di voi. Sul lavoro ritardi, piccole disattenzioni e lievi mancanze potranno mandarvi un po’ in tilt.

Gestite ogni situazione, che sia legata all’ambito familiare, amichevole o alla vostra attività pratica, con impareggiabile equilibrio. La vostra vita affettiva, sia che abbiate una relazione fissa oppure una storia da poco iniziata, si mostra scorrevole. È necessario, però, da parte vostra probabilmente un guizzo di maggiore calore. In ufficio dimostrate quanto valete, grazie alla vostra razionalità che vi fa ottenere grandi successi.

La capacità di entrare in contatto con le persone in ambito familiare vi fa dissipare ogni eventuale tensione che si era venuta a creare. La configurazione planetaria vi obbliga a fare scelte sentimentali che implicano progetti di vita di lungo respiro. Chi ha una relazione fissa che porta avanti da molto tempo si trova di fronte a decisioni che possono prevedere matrimoni e convivenze, acquisti di case e investimenti durevoli. In ambito lavorativo, se svolgete una professione artistica e creativa, potrete ottenere risultati eccezionali.