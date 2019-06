Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 giugno.

Giornata estremamente produttiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Sole e Mercurio vi sorridono, consentendovi di ottenere grandi risultati. La generosità d’animo di cui spesso date prova, è quest’oggi in primo piano e la mostrate in famiglia e nel giro di amicizie. Per quanto riguarda la vita sentimentale, sarete amanti appassionati grazie a una maggiore dose di tenerezza, di cui sarà molto contenta la persona amata. Se siete single, invece, un’urgenza sentimentale particolarmente pressante vi invade e vi costringe a proporvi a qualcuno che vi ha incuriosito di recente. Sul lavoro, Plutone e Saturno possono rendervi lievemente distratti in questa giornata di giugno: cercate di non addossarvi carichi di lavoro troppo impegnativi, specie se appartenete alla seconda e terza decade.

Continuate la settimana un po’ scocciati, per via di qualche seccatura familiare. A partire dalle prime ore del pomeriggio però l’aria cambia e vi porta in dono un po’ di buon umore. In amore, una persona che avete conosciuto vi ha folgorato con il classico colpo di fulmine. Ora, e specialmente se appartenete alla prima decade taurina, dovete mettere in campo tutta la vostra lucidità per capire come avviare questa nuova relazione. Nettuno in angolo molto fortunato con il vostro segno vi fornisce le armi più opportune per una seduzione costante, efficace e, alla fine, vittoriosa. Infine, se siete a capo di un’azienda o avete sotto di voi del personale da gestire, fate attenzione: oggi rischiate di non essere equilibrati con tutti i vostri collaboratori. Concedetevi una riflessione più approfondita prima di agire e prendere decisioni.

Quadro dei transiti che mostra diverse positività astrali che si alternano a qualche influenza negativa. Nettuno infatti può rendervi il clima familiare grigio e poco soddisfacente, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 9 di giugno. Niente di grave, in realtà, si tratta solo di qualche piccola noia che avrete l’abilità di risolvere molto rapidamente. In compenso, Mercurio vi consente di essere brillanti in società, piacevoli con gli amici e particolarmente affascinanti con le nuove conoscenze. In amore, gli astri vi chiedono di non essere superficiali: oggi sarete obbligati a dimostrare i vostri sentimenti in maniera chiara, netta, senza tentennamenti di sorta. Sul lavoro, infine, Marte vi stimola a un’efficienza di prim'ordine, che vi contraddistingue in ufficio e vi stimola a fare sempre meglio.

Quadro dei transiti planetari abbastanza positivo, spiccano in maniera evidente le positività di pianeti come Nettuno e Venere. La vostra creatività e la possibilità di stupirvi arrivano questa giornata direttamente alle stelle. In amore godete di un ottimo aspetto di Venere e, se siete single, vi preparate a aprire il vostro cuore a nuove esperienze sentimentali. Urano vi prepara folgoranti novità che giungono dal vostro ambiente consueto. Un invito inaspettato, che giunge da parte di vostre amicizie di antica data, vi mette infatti a contatto con una nuova stimolante conoscenza. Per quanto riguarda la vita professionale, se svolgete una professione che a che fare con le transazioni economiche, la vostra abilità nel condurre una trattativa in campo patrimoniale è molto apprezzata dai vostri capi.

Per i nati sotto il segno del Leone giornata dinamica con molti pianeti che remano a vostro favore. In particolare Mercurio che vi regala novità e colpi di scena che per voi possono essere particolarmente esaltanti. In amore, nel caso il vostro cuore sia ancora libero, una Luna bendisposta vi libera mani e gambe per avviarvi verso le vostre celebri scorribande sentimentali. Attenzione a non farvi frastornare dall’emotività con una persona incontrata da poco e il cui magnetismo vi attrae pericolosamente. Non avete bisogno certo in questo momento delle classiche "attrazioni fatali". Sul lavoro, quest’oggi Urano contrario contribuisce all’accavallarsi di impegni in ufficio. Le difficoltà e le scadenze che arrivano non vi scoraggiano, però, anzi vi stimolano ulteriormente a fare meglio e a non demordere in special modo se siete nati dal 24 al 31 luglio.

All’orizzonte qualche piccolo inconveniente per i nati sotto il segno della Vergine. Giove vi rallenta un po’ ma nulla di preoccupante, anzi uno stop salutare al vostro classico macinare tanti impegni, che si rivelerà utile in seguito. In amore, sentite che dovete essere più vicini alla vostra dolce metà. Specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto, dedicatevi a una comunicazione intima e sentita e vedrete che troverete un’ottima intesa. Sul lavoro, infine, le conferme che avete ottenuto in ufficio sulla bontà del metodo seguito e sui risultati raggiunti non vi bastano ancora. La molla dell’ambizione continua a stimolarvi, nel dare sempre di più. Un Urano in posizione positiva vi indirizza in modo costruttivo verso nuove mete.

Giorno estremamente produttivo sotto tutti i punti di vista. Con la vostra tipica efficienza otterrete il massimo risultato con il minimo sforzo possibile. Grazie ad una splendida forma psicofisica, inoltre, riuscirete a gestire con la vostra consueta diplomazia una questione complicata creatasi in famiglia. In amore, Marte insieme alla Luna sono ancora in aspetto tecnicamente negativo, ma non vi danneggiano. I nuovi amori, specie se siete molto giovani, sono sollecitati e favoriti: la vostra capacità di proporvi in modo originale e spesso con trovate estrose riuscirà a stupire la persona che volete conquistare. Infine, se fate un lavoro che ha a che vedere con i soldi, attenzione nel maneggio del denaro: Saturno e Plutone, sono per voi dissonanti specie se siete nati nella seconda e nella terza decade e possono oggi rendervi poco lucidi.

Una giornata all’insegna della sensibilità per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore, Malgrado vi troviate ancora all’inizio della settimana avete voglia di pianificare una sorpresa alla vostra dolce metà per il weekend. Una cena, un invito teatro o al cinema: qualsiasi evasione va bene, pur di condividere un momento di unione e di felice intesa con la persona che avete scelto di avere accanto. Sul lavoro, invece, riuscite ad evitare con una perfetta tattica una committenza piuttosto noiosa e faticosa in ufficio, specie se avete abbracciato la libera professione. Inoltre riuscite a dar prova del vostro estro in un altro incarico, ragione per la quale vi sentirete completamente appagati.

Inizio settimana che vi vede in piena ripresa dopo giornate un po’ faticose. Vi risintonizzate, con tutta la vostra calorosa carica affettiva, con l’ambiente familiare e ritrovate affiatamento e intesa. In amore, se festeggiate il vostro compleanno tra il 10 e il 16 dicembre, avrete l’occasione di assaporare emozioni irripetibili con la persona che avete accanto. Se invece siete single potrete ancora contare su un luminoso fascino per conquistare definitivamente chi ha colpito il vostro cuore. Per quanto riguarda la vita professionale, vi organizzate il lavoro dei prossimi giorni con convinzione. Plutone in bel transito per il vostro segno vi apre una strada che vi porterà lontano.

Parterre celeste decisamente positivo per i nati sotto il segno del Capricorno. Sorretti e stimolati da una bel Urano, in amore potrete godere di una grande espressione sensuale ed erotica. Ragione per la quale raggiungerete un’ottima sintonia sia sul piano fisico che su quello mentale con il vostro partner. Anche Saturno transita a vostro favore promettendovi di vivere la relazione d’amore all’unisono, che vi farà sentire completamente corrisposti. Infine, attivissimi come sempre in ufficio, riuscite a dare il vostro contributo, per facilitare nei suoi compiti, una persona nuova venuta, con cui vi troverete a collaborare in futuro. Una nuova amicizia farà così parte della vostra fitta schiera di conoscenze fidate all’interno dell’ufficio.

All’orizzonte una giornata in cui dare prova del vostro frizzante umorismo e della vostra tipica e coinvolgente simpatia sia in ambito famigliare che con gli amici. In amore, la vostra dolce metà vi chiede di essere più teneri e romantici. Nettuno, dal segno sentimentale dei Pesci, vostro buon vicino, vi sorregge migliorando la vostra sensualità col partner, specie se festeggiate il compleanno dal 5 al 9 febbraio. Per centrare il bersaglio basterà aprire la porta alle vostre emozioni. Sul lavoro, schivate con grande abilità uno scontro che stava per avvenire con un vostro superiore e preparate una contromossa per un successivo match, che stavolta non vi troverà impreparati.

Quest’oggi, sia che siate uomini che donne, si impadronisce di voi una volontà di imporvi creativamente e di essere sotto i riflettori. In amore, vi anima uno slancio passionale abbastanza pronunciato. Solo se siete nati dal 9 al 14 di marzo dovete usare cautela con le imprese amatorie troppo azzardate. Per il resto, con Venere e Nettuno al vostro fianco, potrete proporvi e scommettere di vincere puntando al cuore di chi vi ha conquistato. Sul lavoro vi arriva una potente energia che vi fa scrollare di dosso pigrizie e incertezze varie. E i vostri colleghi se ne accorgono e vi guardano con ammirazione e pure con voglia di emulare la vostra infaticabilità.