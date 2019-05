Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 26 maggio

Nati sotto il segno dell’Ariete, quest’oggi vi attende una domenica che stempera alcune tensioni dei giorni scorsi. Ne sentite gli effetti soprattutto in ambito familiare, spazio in cui ritroverete gli elementi di intesa che credevate smarriti. In amore, però, non attaccatevi a questioni di principio che potrebbero creare una tempesta in un bicchier d’acqua. Marte in angolo dissonante, può rendervi insolitamente polemici con la persona che avete accanto, anche per pareri e posizioni politiche o ideologiche che rivestono un’importanza minima. Sul lavoro, nel caso siate impegnati anche di domenica, riuscirete ad essere particolarmente efficienti. Se siete nati tra il 13 e il 17 aprile, però, fate attenzione a non portare troppo in là alcuni vostri brillanti progetti, è il momento di temporeggiare.

Domenica con posizioni astrali in contraddizione per i nati sotto il segno del Toro. Urano vi dona buon senso pratico e velocità di esecuzione ma fate attenzione a non lanciarvi in imprese troppo complicate e rischiose sul piano emotivo. In amore, infatti, la giornata richiede tutta la vostra delicatezza e la capacità di essere comprensivi. Ma se riuscirete a mantenere la calma, il vostro temperamento calmo e razionale aiuterà felicemente ad aggiustare e correggere ogni divergenza e piccola sbavatura. Infine, se avete a che fare con una professione artistico creativa, come fotografia, cinema, gestione dell’immagine, potete contare su un estro notevole che nasce da una fertilissima fantasia. Fortuna anche per registi e attori di teatro e di televisione.

Domenica parzialmente nuvolosa per i nati sotto il segno dei Gemelli. In amore, si manifesta una fase un po’ di catatonia nel rapporto a due. È necessario da parte vostra cercare di non chiudere alcune vie di comunicazione, quelle vie intime, private, profonde, che stabiliscono una linea di raccordo privilegiato nella dimensione di coppia. Marte, per fortuna, vi infonde slancio, energia passionale, voglia di rinnovare l’intesa erotica. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, non esagerate troppo a spendere le vostre sostanze: Nettuno, dio della liquidità e delle risorse monetarie, non vi favorisce in oculatezza, specie se appartenete alla seconda decade gemellina.

Configurazione astrologica estremamente positiva per i nati sotto il segno del Cancro. In ambito familiare, ad esempio, scoppia l’armonia con una convergenza quasi perfetta tra tutte le anime del clan. In amore, allontanate le nubi passeggere degli ultimi tempi, vi ritagliate una serata romantica con la vostra dolce metà. La Luna nel segno emotivo dei Pesci, con Venere in congiunzione nel Cancro, hanno in serbo per voi atmosfere magiche, specie se appartenete alla prima decade. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, riuscite a regolare i vostri conti grazie a una gestione di primordine. La vostra geniale capacità di vederci lungo, vi consente di accarezzare, almeno idealmente, un progetto di investimento su un bene immobile che da tempo volevate.

Quadro dei transiti planetari discretamente positivo per i nati sotto il segno del Leone. In amore, il vostro temperamento coinvolgente e a tratti esuberante, vi stimola a portare la vostra dolce metà nel vortice di nuovi interessi e passioni che ora stanno attraversando il vostro mondo. In particolare l’organizzazione di un viaggio in un paese lontano, che da tempo volevate visitare, trova nella persona che avete accanto un’alleata entusiasta e concorde. Urano in angolo contrario vi obbliga infine a essere più temperanti e cauti nelle spese. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 26 di luglio.

Il panorama dei transiti di questa domenica vi vede in piena forma fisica e psicologica. Quindi lasciate gli ormeggi e godetevi la meraviglia della bella stagione. In amore, Urano vi dona una capacità di entrare in sintonia con il vostro partner che quest’oggi si rivela perfetta, specie se appartenete alla prima decade. Se invece il vostro cuore è ancora solitario, la probabilità di relazionarvi con nuove comitive di persone, in cui poter incontrare chi intenerisce il vostro animo, sono decisamente alte. Come sempre, anche quest’oggi, amministrate alla grande le vostre finanze con beneficio anche per parenti e amici.

Cielo di primavera rallegrato da ottime posizioni planetarie per i nati sotto il segno della Bilancia. In amore, ad esempio, è all’orizzonte un’intesa a tutto tondo con la persona che avete scelto di avere accanto. Dalla comunanza degli interessi e delle idee, all’alchimia dei sensi, dalla condivisione del piacere nelle medesime amicizie, alla capacità di risolvere le incombenze quotidiane, tutto sembra trovare un proprio ordine. Inoltre una notevole rapidità dei riflessi pronti vi accompagna in qualsiasi attività siate inseriti anche oggi che è domenica, sia essa dipendente o libera, manuale o intellettuale. Mercurio è il vostro benefattore e vi apre a una fervida e decisa efficienza, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 30 settembre.

Domenica decisamente positiva anche per i nati sotto il segno dello Scorpione. La Luna infatti vi aiuta nella ricerca del benessere e del bello spingendovi a coltivare interessi culturali, artistici o legati all’estetica, al cinema e alla moda. In amore, invece, quest’oggi è necessario trovare vie di dialogo che arrivino a creare maggiore sintonia con la persona amata. Il vostro partner può infatti manifestarvi un desiderio di maggiore complicità tra voi. Un piccolo momento di relax, offerto da una gita da programmare insieme per il prossimo weekend, può contribuire a perfezionare l’armonia. La quiete domenicale, infine, dimostra al mondo quanto siete infaticabili: riuscirete a concludere con notevole rapidità gli impegni gravosi casalinghi che avevate lasciato in paziente attesa. Ragione per la quale coloro che dividono la casa con voi vi rendono merito con tutto il loro affetto.

Continua la fase molto positiva, per voi Sagittario, grazie a Giove che vi dona energia volitiva e combattività, specie se siete nati in dicembre. In amore, il Sole e Mercurio, in aspetto dissonante, vi provocano qualche piccolo malinteso con la vostra dolce metà, specie se appartenete alla prima decade del segno. Ma nulla di preoccupante o serio. Con il vostro tipico slancio generoso riuscirete a chiarire ogni equivoco riportando nella coppia l’armonia. Nel caso in cui dobbiate lavorare anche di domenica, continuate ad essere dinamici e intraprendenti e a non fermarvi mai. Nello specifico se siete un libero professionista potrete contare su occasioni particolarmente fortunate per la vostra attività.

Arrivate con un po' di fiatone al fine settimana. Marte imbronciato può avervi affaticato negli ultimi tempi, specie in campo familiare. Qualche piccolo fraintendimento potrebbe aver toccato la sfera di rapporti con i vostri conviventi o anche con le conoscenze di vecchia data. Niente di grave, però. Il vostro carattere molto equilibrato e saggio, aiuta a rimettere tutto in ordine. In amore, Plutone in angolo armonico vi dona un fascino prorompente con la persona che avete al vostro fianco, che vi trova sempre da scoprire, mai prevedibili o scontati. Sappiate riconoscere i favori celesti che un simile influsso planetario vi dona e comprendete come il vostro attuale rapporto sia un legame da valorizzare e da preservare con tutte le vostre forze. Se fate una professione che prevede il commercio e la vendita, avete al vostro fianco il benefico Urano, pronto a darvi gli strumenti persuasivi e le tattiche più efficaci per ottenere vantaggi e portare a termine affari di primordine.

Una domenica all’insegna della spensieratezza per i nati sotto il segno dell’Acquario. Anche se un lieve nervosismo può toccare i nati nella prima decade. In amore, la Luna scuote il vostro temperamento, solitamente un po' freddino e volto più all’amicizia che all’eros. Se siete col cuore libero, sentite il desiderio di mescolarvi con chi si mostra solare, espansivo, genuino, quasi a voler ricavare quel calore che a voi manca. Se fate un’attività artistica o collegata con la cultura e l’immagine, avrete questa domenica l’occasione di migliorare i contenuti espressivi di ciò che fate, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 7 febbraio. Le vostre modalità di creatività troveranno infatti canali abbastanza innovativi e soddisfacenti.

La domenica abbastanza soddisfacente è ulteriormente confermata dal passaggio della Luna nel vostro segno, dove il satellite si trova molto a suo agio. Al luminare femminile il cielo oggi affianca la prestigiosa presenza di Marte. Si innalza quindi il livello della sensibilità, dell’intuito, della capacità di entrare in un contatto empatico col prossimo. E questa vostra attitudine vi procura notevoli vantaggi. In amore ci sarà un crescendo di manifestazioni di simpatia, di dimostrazioni di stima e di consolidato affetto con la persona che avete accanto. Attenzione però a qualche piccolo ritardo negli appuntamenti e nel rispetto dei tempi: sarebbe un peccato guastare un quadro fortemente armonico come quello odierno. Se sul lavoro avete a che fare con colleghi o personale di cui voi siete responsabili, anche oggi che è domenica: fate attenzione a come vi rapportate a loro.