Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 27 maggio.

Siete molto sicuri di voi e ciò piace a chi vi sta intorno. Metterete a segno obiettivi pratici molto importanti. Se siete single sarete capaci di combinare un incontro molto intrigante con una persona lontana che si sta insinuando nel vostro cuore. Sul lavoro userete un nuovo senso di responsabilità. Inoltre, sarete generosi nel mettere a disposizione le vostre competenze professionali.

Rapporti sereni in famiglia e con gli amici grazie alla benevolenza di Mercurio. Sarete in particolare sintonia con figlie e figli, sorelle e fratelli. Vi affliggono problemini legati all'apparato gastrointestinale, alla muscolatura e alle ossa. Una buona dieta e una pratica sportiva vi potranno aiutare senz’altro, ridonandovi la linea, la prontezza di scatto e lo sprint, tipici del vostro segno. In campo amoroso predomina l'armonia. Plutone rassoda i legami stabili continuando a offrire l’ingrediente di una passione durevole. Nettuno esalterà le vostre capacità sul lavoro, mettendovi a disposizione degli strumenti che vi faranno dominare sui vostri concorrenti: estro, capacità di programmazione e di visione del futuro.

Sarete affascinanti, tonici. La vita familiare è gratificata da un ritmo veloce, allegro, divertente. I bambini vi delizieranno con manifestazioni d'affetto. Se siete in coppia, sarete vicini alla persona amata in modo intenso. Se siete single, non trascurate l'occasione di un nuovo incontro che coltiverete con curiosità. Se fate un lavoro collegato con la comunicazione, i social network e la pubblicità, Mercurio è dalla vostra parte. Grandi successi per giornalisti, pubblicitari, insegnanti e scrittori nati tra il 24 di maggio e il 3 giugno.

Affronterete e risolverete con successo qualche contrarietà familiare. Feste e progetti per imminenti gite fuori porta vi stresseranno un po', ma senza affaticarvi. Avete una mente agile e le capacità diplomatiche necessarie per conciliare ogni divergenza. Siete in grande forma, specie le donne che sfoggeranno un fisico invidiabile e saranno affascinanti. Vi sembrerà di innamorarvi ogni giorno. Il vostro temperamento sentimentale ve lo consente. Con la vostra morbidezza scioglierete questioni spigolose. Sul lavoro Urano mette in luce i vostri lati migliori, a vantaggio dei colleghi.

Urano capriccioso può provocare una fase altalenante nel tono e nell’umore, pur in uno scenario fondamentalmente positivo. Avrete però una forma fisica eccellente unita a una sveltezza mentale. Le coppie stabili ravviveranno il fuoco della passione, mentre i single si concederanno avventure passeggere e impreviste, che tanto vi sorprendono e vi piacciono. Sole e Mercurio vi consentono un’ascesa professionale di primordine, sia che abbiate un’attività autonoma o svolgiate un lavoro dipendente. Attenzione a polemiche e discussioni con i colleghi.

Siete solari e positivi, ma anche un po' (troppo) sensibili. In famiglia siete il centro di scambi, confidenze, situazioni di raccordo tra parenti, conviventi e conoscenti. In amore vivrete una stagione di successi amorosi inediti. Sul lavoro ogni attività che farete si rivelerà fruttuosa. Godrete con gioia dei risultati ottenuti nel presente e intimamente sapete che il meglio deve ancora venire.

Simpatici, affascinanti e spiritosi, sarete chiamati a scegliere tra diverse comitive di amici e conoscenti che si contendono la vostra frizzante compagnia. Giove vi rende audaci in amore, dandovi la voglia di tentare conquiste sentimentali impossibili. Vi dichiarerete anche se non siete sicuri del risultato. State tranquilli: gli astri vi premieranno. Se siete liberi professionisti, elaborerete una strategia vincente, basata sulla logica dei fatti concreti per i vostri progetti futuri.

I vostri desideri sono appagati, adagiati su preziose sicurezze conquistate con pazienza e tenacia, sapete bene che "chi ben siede non si alzi". Siate guardinghi e prudenti e soprattutto non vi lanciate in imprese troppo impegnative per il vostro spirito cauto e calmo. Non vivete un momento esaltante in amore, ma gli astri vi permetteranno di nutrire il vostro cuore affamato di emozioni uniche. Un incontro recente si sta trasformando in un legame estremamente coinvolgente sul piano fisico e spirituale. Gli amici saranno buoni consiglieri. Dovrete aspettare per ottenere introiti che aspettate, ma solo per qualche giorno.

Plutone e Saturno vi danno una nuova forza per risolvere alcune questioni familiari rimasti in sospeso. Un buonumore granitico allieterà tutta la giornata. Vi attendono grandi novità sentimentali: una nuova passione sta per prendervi anima e corpo. Sappiate dire di sì, seguendo il vostro istinto, senza farvi bloccare da esitazioni. Stima e collaborazione reciproca con i capi e i colleghi vi conforteranno delle scelte fatte in passato.

L'equilibrio interiore sfugge, ma in serata la situazione psicologica si rasserena. In amore, la vostra delicata pazienza con la persona amata vi ripagherà quando si tratterà di combattere con i capricci dell'amato. Pianeti ostili vi daranno qualche nervosismo immotivato con i colleghi e qualche carico di impegni di troppo. La fatica, in realtà non vi spaventa perché siete il segno più operoso dello Zodiaco, ma volete anche rispetto per ciò che fate.

Vi guida un luminoso ottimismo, che vi apre la strada a occasioni fortunate. Avrete modo di respirare un’aria nuova, capace di farvi sentire completamente rinati e trasformati intimamente. La Luna vi consiglierà sulla strategia da intraprendere, mentre il Sole vi mostrerà le emozioni autentiche, aiutandovi a comprendere chi vi fa veramente battere il cuore. Novità in ufficio vi favoriscono. Un nuovo cliente richiederà le vostre abilità e competenze specifiche. I pianeti vi donano l’energia e la voglia di tentare una nuova impresa.

Torna il buonumore. A beneficiarne saranno soprattutto i rapporti con la famiglia, gratificati da una bella capacità di comprensione tra tutti gli elementi del clan. Oggi potrete mettere a fuoco e risolvere tutte le questioni relative a viaggi o imminenti vacanze, facendo contenti tutti. I pianeti a vostro favore vi permetteranno di fare conquiste sensazionali. Le stelle vi dicono di osare. Se avete un rapporto di coppia stabile, vi proiettate su significativi progetti per il futuro. Se ancora non siete sposati, è possibile che il profumo di fiori di arancio si avvicini. La vostra abilità diplomatica vi fa giungere a un accordo con un collega di lavoro con il quale avevate avuto un leggero screzio nei giorni scorsi.