Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 24 maggio.

In amore sono favorite intese e sintonie che non provavate da tempo. Se siete single, all'orizzonte di profilano opportunità sentimentali significative. Dopo aver dato sfogo al vostro spirito libero, anche con conquiste fugaci, ritrovate la genuinità dei vostri affetti più autentici. Grandi successi si preannunciano in ambito lavorativo, sia che abbiate un'attività autonoma, sia che svolgiate un lavoro dipendente. Tutto ciò che ottenete è merito del vostro talento e della vostra capacità nel saperlo sfruttare.

Siete in grado di proiettare all'esterno la bella immagine che avete di voi. Sapete conciliare sex-appeal e capacità di intrattenimento. Il momento è propizio per chi sta progettando di sposarsi. Nei giorni scorsi avete avuto qualche provocazione di troppo sul lavoro: gli astri vi consigliano di fare buon viso a cattivo gioco e di non seguire prese di posizione troppo nette. Ne guadagnerete in tranquillità emotiva e il tempo vi darà poi ragione.

Gli astri favoriscono la piena sintonia con la vostra dolce metà, aiutandovi a trovare le espressioni giuste e la forza persuasiva per trasmettere il vostro sentimento d'amore in modo convincente. Sul lavoro date sfogo quest'oggi alla vostra fantasia: non guasterà di certo per dare un contenuto diverso a un vostro progetto. Il momento è propizio se avete l'ambizione di porvi a capo di qualche impresa. Se non occupate posizioni elevate, mostrate di saper gestire la vostra attività professionale con piglio e autorevolezza.

La configurazione planetaria vi invita oggi alla convivialità in famiglia e alla cura dei legami con chi vi vuole bene. Condividete con partecipazione emotiva una gioia con il vostro partner. La vostra corrispondenza è totale e vi permette di viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Sul lavoro mostrate il vostro lato battagliero. C'è qualcuno che non ha saputo stare al suo posto e si è mosso, per pura ambizione, con piccole invadenze che voi non avete sopportato. Usate il vostro garbato e silente distacco: sarà la maniera migliore di sistemare chi vi ha seccato.

Vi preparate quest'oggi a utilizzare tutte le frecce di cui è provvisto il vostro arco. C'è aria di rotazione di partner nella vostra vita sentimentale. Sappiate scegliere questa volta con acume, facendovi accompagnare dalla forza dei sentimenti e dal consiglio di un buon amico. Sul lavoro, vi prefigurate obiettivi di lungo respiro che richiedono tenacia e attenta pianificazione, ma che vi lasceranno un po' stanchi. Il momento è quello buono per apprezzare le gioie della casa dove trovare meritato ristoro. All'orizzonte, però, si profilano nuove mete da raggiungere.

La primavera è per voi produttiva, piena di doni che si dispiegano in ogni campo, da quello familiare a quello amichevole, da quello professionale a quello strettamente intimo e privato. Le forze planetarie vi aprono a un momento di notevole e piacevole sintonia con il vostro partner. Se siete in una relazione da poco iniziata, vi dedicate completamente alla persona che avete accanto. Se, invece, siete in un'unione di lunga durata, avete da gestire un impegno felice in coppia, che vi vedrà in compagnia di altri amici nella prossima estate. Nella cerchia di colleghi c'è una base di collaborazione validissima. Curate i contatti con chi ha dimostrato di essere un fidato vostro braccio destro in tante occasioni e non vi lasciate sfuggire il suo appoggio anche per il futuro.

Il vostro stato fisico è molto tonico. Che siate donne o uomini, esibite comunque una bellezza e un fascino davvero invidiabili. Se siete single e volete rompere questa condizione, guardatevi attorno con attenzione: c’è chi sta per iniziare un serrato corteggiamento, cui non potete opporre un rifiuto. Se avete abbracciato la libera professione o lavorate nel mondo dell’imprenditoria, siete stimolati nella vostra ambizione creativa. Se, invece, siete in un lavoro dipendente, è possibile non vi sentiate completamente a vostro agio o avvertiate che i risultati della vostra attività siano un po' sottostimati. La vostra immagine professionale, però, riprenderà presto quota.

Se state aspettando il primo passo di qualcuno a cui siete interessati, imponetevi in questa occasione di lasciarvi desiderare. Vedrete che qualcosa cambierà e questa volta sarete voi a essere gli inseguiti. Chi è, invece, in un tranquillo ménage di coppia, potrebbe avvertire elementi di lieve noia, che inducono all’evasione e alla ricerca di qualche tipica scappatella. Il sereno scorrere della routine lavorativa non vi dispiace, per quanto il vostro segno è uno di quelli più insofferenti alla ripetitività. Un clima molto migliorato tra colleghi permette di vivere i rapporti in armonia.

Volete programmare ogni cosa e gestite i sentimenti amorosi in modo freddo e razionale. Oggi può venir rimproverata l’assenza di romanticismo, ma dimostrate con i fatti esattamente il contrario. Grazie al favore degli astri, uscirete vincitori da una sfida professionale, soprattutto se avete abbracciato un'attività autonoma. Per il momento riuscite a tenere i nervi saldi: è necessario non curarvi più di tanto di momentanee battute d'arresto che avete subito di recente. Saprete farvi valere prestissimo, già da oggi.

Meno diffidenti del solito, in famiglia date ascolto al consiglio di un parente che vi vuole bene. C'è aria di organizzazione di prossime feste e ricorrenze tra parenti: il vostro contributo si rivela prezioso. Respirate un'aria di diffuso benessere che, a maggior ragione se siete ancora single, vi invita a proporvi con chi vi piace. E anche se conciliare opposte tendenze tra collaboratori di lavoro non è facile, gli astri favoriscono comunque la vostra capacità di intovalare trattative.

L'armonia in campo sentimentale cui sovente tendete è vicina. Accogliete i cospicui doni che gli astri hanno predisposto per voi e fatene tesoro per il futuro. Sul lavoro avvertite un forte impulso a dare una svolta alla vostra attività concreta. Se siete nati, però, tra il 21 e il 24 gennaio, sappiate ancora per un po' portare pazienza. Soltanto più avanti sarà possibile quel che volete grazie all'intervento di persone fidate.

Non vi mancheranno quest'oggi intelligenza, concretezza e lungimiranza. Buono lo stato di salute psicofisica. Se siete single, potrebbe crearsi un'occasione fortunata in un contesto amichevole e familiare imprevisto che vi sorprenderà, riservandovi poi piacevoli conseguenze sentimentali. In ambito professionale, le vette vi piacciono poco, ma la strada per il successo ha i suoi costi da pagare, le sue battaglie da superare e voi lo comprendete benissimo. Siete comunque spinti a programmare intelligentemente i passi da compiere, servendovi anche dell'aiuto di chi ne sa più di voi.