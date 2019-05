Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 25 maggio

Grazie ad Urano una giornata piena di sorprese, in campo familiare che in ambito sociale, per i nati sotto il segno del Toro. In amore riuscite a conoscere una persona che vi incuriosiva e con cui volevate entrare in contatto da tempo. Per un attimo abbandonatevi senza paura alle emozioni e capite che riscontro potreste ottenere dall’altra parte. Sul lavoro, invece, se svolgete una professione che richiede intensi contatti sociali, potrete contare su occasioni importanti di relazione e di contatto. È sempre l’agile Urano a rendervi attenti e capaci di stare immersi nelle opportunità che il presente vi offre.

Quest’oggi, nati sotto il segno dei Gemelli, riuscirete a scordare alcuni impegni e situazioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi, per dedicarvi completamente a voi stessi. In amore, Marte innalza il livello del vostro fascino che già è alle stelle in condizioni di normalità e adesso raggiunge vette altissime, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di giugno. Se il vostro cuore è ancora libero potrete approfittare di un vero e proprio momento di grazia astrologica. Per quanto riguarda il lavoro, sfruttate le vostre grandi attitudini comunicative e riuscirete ad ottenere ottimi risultati.

Una giornata all’insegna della brillantezza per i nati sotto il segno del Cancro. Ragione per la quale riuscirete a brillare tanto in famiglia quanto in svariate situazioni sociali. In amore, avendo sistemato una faccenda delicata, potete ora tuffarvi nell’organizzazione di uno splendido fine settimana con la vostra dolce metà. Note di romanticismo aleggiano nell’aria e l’incanto dei sensi e dell’intesa mentale più ampia si fa completa. Se fate un lavoro intellettuale un lungimirante Nettuno, sempre in angolo armonico, vi promette di arrivare a tagliare alcuni traguardi abbastanza agognati.

La Luna in angolo dissonante dal segno dell’Aquario vi provoca oggi qualche inciampo in campo familiare e nei rapporti interpersonali in genere. In amore, se siete in una relazione affettiva nata da poco, che vi sta prendendo pian piano, limitate i vostri slanci e lasciate spazi di azione e libertà all’altro. Ne guadagnerete in futuro in fiducia e complicità. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna ospitata nel punto esattamente opposto al vostro, può questo sabato contribuire a non farvi essere precisi, puntuali o, a non consentirvi di rispettare le committenze nei tempi prestabiliti. Con razionalità ed equilibrio, riuscirete però a riprendere i fili arrivando a concludere ogni questione lasciata in sospeso.

Sabato che vi vede in ottima forma fisica e mentale. Marte e Urano, pianeti tutelari della Vergine, muovono le corde della vostra simpatia in società. Se siete intenditori di musica, di teatro, di cinema, in questa giornata potrete partecipare a avvenimenti particolarmente attraenti sul piano culturale e di rilievo artistico. In amore, l’organizzazione del fine settimana con la vostra dolce metà vi assorbe completamente, trovandovi poi, alla fine, soddisfatti di quel che siete riusciti a realizzare. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, è all’orizzonte un ottimo investimento che ha tutta l’aria di potersi rivelare fruttuoso.

Arriva il fine settimana e vi trova in una felice condizione di spirito. La Luna occupa ancora per tutta la giornata il segno amico dell’Aquario e dispensa novità piacevoli per voi sotto diversi punti di vista. In amore, se siete single non smettete di guardarvi attorno: è probabile che gli occhi della vostra prossima anima gemella vi abbiamo già puntato e voi non ve ne siete accorti. Sul lavoro, concludete gli impegni settimanali d’ufficio con garbo ed efficienza. Il Sole è il corpo celeste che vi assiste nello svolgimento di pratiche noiose che avevate messo da parte alcuni giorni fa, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade bilancina.

Un gruppo di forze planetarie dissonanti può crearvi questo sabato qualche lieve intoppo nei rapporti sociali e familiari. In compenso, fascino e bellezza fisica sono alle stelle. Grazie a queste armi ed al romanticismo, conquistate chi in passato vi aveva resistito. Se avete una relazione di coppia stabile, invece, evitate di passare del tempo con persone che non hanno molto a che fare con i vostri interessi e le vostre passioni. Sul lavoro, infine, c’è chi tenta la vostra pazienza, ponendovi questioni e cavilli che vi fanno perder tempo. Non ve ne curate più di tanto: il vostro equilibrio intimo non ha prezzo.

Weekend scoppiettante di novità per i nati sotto il segno del Sagittario. In amore, se siete in cerca dell’anima gemella, gli astri vi mettono a disposizione tutto quello che vi può servire per arrivare al risultato che desiderate. Giove vi fornirà occasioni uniche per entrare in contatto con nuove persone conosciute in ambienti del tutto inediti, imprevedibili per voi. Inoltre, Nettuno, Mercurio e il Sole vi indicheranno come orientarvi, smussando le ambizioni eccessive e invitandovi a puntare su persone che siano al vostro livello e si concilino con le vostre possibilità. La giornata lavorativa, invece, sarà all’insegna della rapidità di esecuzione permettendovi di chiudere la settimana in perfetta efficienza.

Un felicissimo rapporto celeste del vostro pianeta nume tutelare, Urano, garantisce ai nati sotto il segno del Capricorno un’ottima giornata. In amore, ad esempio è giunto il momento di rinforzare l’intesa con la vostra dolce metà, sia da un punto di vista erotico che mentale. Impegnatevi e vedrete che i risultati saranno egregi. Sul lavoro, invece, una Luna vostra amica vi sostiene con una delle sue qualità più apprezzate: la memoria. Sarete, infatti, accorti nel ricordare tutte i vostri appuntamenti e avrete mentalmente l’agenda sempre sotto controllo.

Una fortunata triangolazione astrale tra il Sole, la Luna e Mercurio, vi manda quest’oggi vere e proprie benedizioni celesti. I buoni effetti li vedete principalmente nell’ambiente familiare e nei rapporti che intrattenete con amici e conoscenti. In amore, invece, Urano continua ad esservi ostile: cercate quindi di compensare essendo particolarmente premurosi nei confronti della vostra dolce metà. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, sono in arrivo discreti introiti che provengono da recenti investimenti che avete fatto.

All’orizzonte un fine settimana soddisfacente per i nati sotto il segno dei Pesci. Plutone e Nettuno danno modo alla vostra personalità di esprimersi secondo le sue prerogative. In amore, un potente gusto per l’avventura si impadronisce di voi e vi stimola a cercare occasioni di nuovi incontri seguendo il vostro istinto infallibile. Se siete single vi si possono aprire rapporti che non avevate pensato vi potessero così tanto coinvolgere e intrigare. Un affare particolarmente vantaggioso, infine, vi fa drizzare le antenne. La somma di denaro che vi viene richiesta da impiegare non è così impegnativa e quindi pensateci un attimo: potreste realizzare un investimento con i controfiocchi.