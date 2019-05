Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 7 maggio.

Corpi celesti in ottima posizione, per i nati sotto il segno dell’Ariete si prefigura una giornata all’insegna del buonumore. Vi sentirete infatti gratificati sul piano personale e mai come adesso potrete dar sfogo al vostro carattere espansivo e magnanimo. Attenzione, però a non cedere alla tentazione di sentirvi superiori agli altri e siate consapevoli sempre dei vostri limiti. In amore, Mercurio, dio della comunicazione e dell’intelligenza, si trova in posizione eccellente e vi darà la possibilità di chiarire ogni dubbio sulle vostre prospettive sentimentali. Sul lavoro, vostro alleato sarà invece Urano che vi aiuterà a prendere decisioni difficili, di cui non vi pentirete.

Giornata di sereno variabile, con alcune forze celesti a mostrarvi il broncio. Armati di razionale lucidità, affrontate una situazione in famiglia che richiede tutte le vostre capacità di mediazione e le vostre energie intellettuali. In amore, invece è all’orizzonte una gita, un viaggio breve, un’escursione in campagna per un prossimo weekend da passare tutto in compagnia della vostra dolce metà. Sul lavoro, infine, il vostro carattere genuino e diretto trova un sano sfogo nel contatto con collaboratori e superiori altrettanto schietti e trasparenti.

Configurazione dei pianeti discreta per questo inizio di mese di maggio. La Luna è bella e Mercurio, il vostro astro pilota nello Zodiaco, è completamente positivo dal segno del Toro. Questi due astri combinati vi rendono la giornata mentalmente efficiente, specie se siete nati nella prima decade. In amore avvertirete l’esigenza di stabilizzare il vostro rapporto, ponendovi obbiettivi di lungo respiro. Se siete invece ancora cuori solitari, sfruttate un invito che vi capita da persone conosciute da poco. Marte nel vostro segno apre a nuove frequentazioni che si rivelano presto promettenti. Sul lavoro, invece, c’è aria di rinnovamento e Nettuno vi obbliga a non farvi trovare impreparati e a informarvi su quel che sta succedendo.

Configurazione planetaria molto incoraggiante e in linea di massima benefica per i nati sotto il segno del Cancro. Urano e Nettuno in questo inizio mese sono capaci infatti di farvi ottenere veri e propri balzi in avanti nella vostra vita. In amore, ad esempio, vi accompagna una saldezza emotiva notevole che illumina il vostro cammino, specie se siete nati dal 7 al 10 del mese di luglio. Sul lavoro invece, di fronte ai cambiamenti che si stanno producendo attorno a voi, avete senz’altro bisogno di riflettere per adottare una strategia adeguata.

Ricomincia una nuova giornata e voi vi trovate in una situazione astrologica praticamente immutata, con Giove e Venere che sono stabilmente favorevoli per il vostro cielo. A vostra disposizione continuano a esserci una freschezza socievole e una propensione ad essere amabili nei rapporti, che vi permetteranno di essere piacevoli in modo particolare. In amore, il vostro ottimismo vi incoraggia ad osare anche perché quest’oggi avete conferme del vostro fascino a ogni angolo di strada. Attenzione però a dosare bene le espressioni che vi porteranno a conquistare chi desidererete. Nell’ambiente dove si svolge la vostra attività lavorativa, non abbandonate i vostri sogni: con un po’ di tempo potrebbero realizzarsi.

Dai rapporti affettivi alle amicizie, alle collaborazioni professionali, in ogni ambito vi stimolerà la voglia di cambiare. In amore, però, moderate i toni di un eventuale confronto con la vostra dolce metà. La configurazione astrale non proprio di tutto riposo vi invita alla prudenza. Sul lavoro, invece, il magnetismo dovuto alla autorevolezza di cui sete abitualmente dotati vi dà quella particolare luce, essenziale in una situazione professionale in cui è necessario mostrare un’immagine vincente.

È la famiglia quest’oggi al centro dei vostri pensieri e stati d’animo. La Luna, in splendida posizione dal segno dei Gemelli, vi porta a dedicarvi al nido e alle esigenze che possono coinvolgervi nel nucleo famigliare. In amore, se siete single, non vi preoccupate: questa fase vi vede in pole position. È esplosa infatti in voi una fresca voglia di avventura tanto da un punto di vista di pura curiosità conoscitiva quanto da quello della sperimentazione erotica. Vi sentite come adolescenti che vogliono scoprire il mondo attorno a sé esplorando i confini più lontani, senza perdersi nulla. In arrivo, infine, nuove iniziative professionali.

Quadro generale dei transiti decisamente positivo per i nati sotto il segno dello Scorpione. In amore, il vostro cuore indomito è stimolato a stabilizzare i suoi battiti rifugiandosi in un porto sicuro. Mercurio, in aspetto dissonante, vi invita a non seguire gli impulsi e a meditare scelte ponderate anche nei sentimenti. È possibile che, rotti tutti gli indugi, vi sentiate pronti a ridare fiducia ad un antico legame. In ufficio, invece, vi tiene occupati la messa a punto di iniziative maturate in precedenza. La posizione sfavorevole di Mercurio e del Sole non vi deve però far scoraggiare; in seguito vedrete fiorire i risultati di tutti i vostri sforzi e, malgrado l’impegno, la fatica non vi peserà.

Configurazione astrologica ancora molto promettente per questa giornata di piena primavera. Giove in transito di congiunzione nel vostro segno, è pronto a mettervi le ali ai piedi. In amore Venere e Plutone, in due segni amici, vi aprono molte opportunità di divertimento e, per chi di voi è alla ricerca dell’anima gemella e vi aiutano in incontri che potrebbero rivelarsi interessanti. Sul lavoro, infine, stabilite ottimi rapporti con i capi che di recente sono mutati ai vertici della struttura o dell’azienda dove lavorate.

Una giornata all’insegna del desiderio d’indipendenza per i nati sotto il segno del Capricorno. La strada da percorrere, però, non è facile dal momento che dovrete abbandonare alcune comodità cui tenete molto e che sono una sorta di airbag protettivo. In amore, il vostro rapporto di coppia, specie se siete nati in gennaio, richiede un confronto che vi porti a una maggiore fase di realismo e di costruzione paziente del legame. Usate tutta la forza della ragione di cui lo Zodiaco vi ha dotati. Avrete presto risultati straordinari. Anche sul lavoro rimanete calmi e tranquilli, soprattutto se dovete affrontate svolte inattese in ambito lavorativo che non si possono evitare. Il modo con cui condurrete la partita vi permette già di essere a metà dell’opera e di giungere vittoriosi, a tempo debito, a un traguardo che neanche voi stessi vi sareste mai immaginati.

Una bella Luna in Gemelli esalta il vostro tipico savoir-faire, specie se festeggiate il compleanno dal 9 al 14 febbraio. Una dote che potreste sfruttare anche in amore per una relazione con qualcuno che credevate di aver perduto, e che invece potreste ritrovare. Giove in aspetto magnifico nel segno amico del Sagittario, specie se siete nati tra il 12 e il 16 febbraio, vi consente di giocare una partita che vi impegna anima e corpo in campo lavorativo, allo scopo di giungere a sentirvi sempre più autonomi. Tra qualche mese la vostra battaglia sarà vinta, ma, forse, le energie che avete speso saranno state tante. Sarà opportuno quindi concedervi, a quel punto, un meritato relax.

Quadro dei transiti abbastanza incoraggiante e benefico per questo inizio di maggio. In amore uno spiritello provocatorio mette in subbuglio la vostra natura riservata e schiva, trasformandovi in brillanti intrattenitori nei diversi ambienti dove vi muovete. Se siete cuori solitari, questa circostanza ha il merito di farvi avvicinare alle persone giuste che possono toccare i vostri interessi erotici o anche sentimentali. Sul lavoro, invece, un progetto professionale che collima con i vostri talenti ha il potere di conquistare la vostra fiducia.

